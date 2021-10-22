文化、體育同處一決策局 緣由何在？（文：蘇曉明、林玥彤） (09:00)

兩領域交疊或比想像中來得多

但成功與否，取決於現時的官僚作風能否改變，以免各自為政。正如文化和體育本來就同屬民政事務局所管轄，但兩個範疇在政策上卻無甚交疊，協同效應也就無從談起。展望未來，文化和體育的發展真的能夠協調嗎？事實上，文化和體育的界線已漸趨模糊，兩個領域的交疊或許比我們想像中來得多。

其中霹靂舞正是一例。作為舞蹈形態，霹靂舞已創立數十載，如今它將成為2024年巴黎奧運的比賽項目，選手將循技術和創意兩方面一較高下。這正正說明了除了藝術成分，霹靂舞亦具備運動性質。同樣地，其他項目如花式溜冰、韻律泳、韻律體操等，除了是體育項目之外，亦具備高水平的藝術美感。

此外還有體育舞蹈（Dancesport），基本上把社交舞演變成一種競技，曾獲納入為2010年亞運會項目，而且世界體育舞蹈總會也是獲國際奧委會認可的國際體育組織。從這些趨勢可見，文化和體育不再壁壘分明，它們是能並肩發展的。

沉浸式娛樂是兩者交匯點

不僅如此，電競也是糅合藝術與體育的例子，其融合了創意產業的遊戲體驗，以及體育項目中所講求的競爭性和技巧，選手們於虛擬網絡世界遊戲，鬥智鬥力。電競亦愈來愈受到認同，它將成為2022年亞運會的比賽項目，最近甚至獲泰國政府官方承認為正式體育項目。

同時，電競也是數碼娛樂的代表之一。據遊戲和電競分析公司Newzoo數據，2021年全球電競市場的年收入總值已高達約84億港元。我們亦逐漸看到電競業推展各種沉浸式體驗和相關科技，例如英國的Weavr平台便已透過人工智能、大數據和虛擬實境來促進電競的沉浸式體驗——試想像「粉絲」透過實時串流觀賞選手出賽，並能自選多個觀賞角度，同時享受虛擬和混合實境的體驗。

電競業不僅是一種體育項目，還能讓我們看到數碼娛樂的未來，那是極具經濟潛力的。我們須意識到沉浸式娛樂或許有助實現文化與體育融為一體。換句話說，沉浸式娛樂是兩者的交匯點，能夠引發協同效應。

多地早着先機 香港不甘後人

許多文化強國已早着先機，在政府架構以及資源投放都循此方向發展，例如英國有數碼文化傳媒及體育部，韓國亦有文化體育觀光部。顯然，他們都把「文化」和「體育」納入同一政策局。更重要的是，他們還大舉投資沉浸式科技，以支援未來內容的發展，例如英國的未來觀眾挑戰資助計劃（Audience of the Future Challenge）就獲得約4.2億港元的注資，而韓國對文化科技研發的投資則高達約8億港元。

望向其他經濟體，阿聯酋阿布扎比於2021年9月宣布成立創意媒體委員會（Creative Media Authority），致力促進當地的文化及創意產業，並以電競為重點之一。馬來西亞政府也提出了為期5年（2020-2025）的電競發展策略性計劃，當中包括興建國家級電競場館、培訓電競裁判人才等。內地今年發表的《「十四五」文化產業發展規劃》亦指出要加速電競業的發展，鼓勵開發沉浸式娛樂體驗產品。

幸而，香港特首於《2021年施政報告》也不甘後人，以「善用科技」作為落實香港的新文化定位的五大方向之一。施政報告第158點更強調培育不同藝術及創意領域的人才，包括藝術科技。施政報告亦提出強化知識產權制度，特別是更新版權制度以配合日新月異的數碼環境，這證明了政府深明知識產權制度乃發展各式數碼內容的重要基石。

發揮文體旅綜合力量 提升軟實力

凡此種種，均印證了文化與體育將更趨向沉浸式內容和體驗，兩者將有廣闊的協同發展空間。因此，我們對政策局的重組計劃殷切期待，期望政府能真正發揮文化、體育以及旅遊產業的綜合力量，最終提升香港的軟實力。

作者蘇曉明是團結香港基金藝術及文化研究主任、林玥彤是團結香港基金助理研究員