向「新界北都會區」說10個「不」（中）（文：潘焯鴻） (09:00)

（3）土地收入不能無為而治

眾所周知，香港公共財政儲備已臨「審慎理財」的原則界線。近年，政府更傾向透過補地價和半官方機構等間接迂迴方式，以相對低的價錢向發展商批出土地，等同削弱庫房的土地收益。

2018/19年度有20萬平方米的土地透過採用公開競投方式批地，2019/20及2020/21年度降至分別15萬及10.5萬平方米，本年度（2021/22）首6個月更進一步下跌至約6萬平方米，而且暫時只剩餘一幅2217平方米九龍塘地在列，本年度以公開競投方式批出的土地可能暴跌至6.3萬平方米。

2021年5月16日，發展局長黃偉綸在網誌邀請地政總署副署長慕容漢介紹賣地機制。官員提到「土地拍賣和公開招標（公開競投）都是慣常採用的賣地方式」，強調「公平、公正、具競投元素」和「價高者得」等賣地原則。局長明白，土地需要透過公開和公平競投，以確保庫房收益。

作為港鐵的大股東，政府將絕大部分鐵路上蓋珍罕土地，透過港鐵以獨特競投方式，交到發展商手上。

舉一個實例，總發展面積270萬平方呎的大圍站上蓋（柏傲莊），港鐵競投方式獨特，發展商只需負責政府批出103.56億元補地價金額中的28.56億元，就獲得住宅物業發展權，港鐵以分拆商場部分為理由，自行承擔餘下75億元，請留意港鐵繳付補地價其實存在庫房公帑左手交右手的問題。透過這安排，發展商負責興建65萬平方呎商場並交給港鐵，並完全擁有餘下205萬呎住宅發展。結果在2020年，以每平方呎約2萬元或以上推出市場，套現超過373億元。筆者評估，就算以包括商場部分建築費每平方呎1萬元計算，計及那補地價28.56億元（折合只需每平方呎1393元），發展成本才每平方呎11,393元。換句話說，每當政府庫房從每平方呎發展面積獲得1393元收益，新世界發展就獲得約8600元利潤，問題是官員提到的「公平、公正、具競投元素」和「價高者得」等賣地原則是否守護得穩穩妥妥？更讓人百思不得其解的是，沙中線由政府以「服務經營權」形式委託港鐵興建，大圍站擴建就是為了沙中線，一分一毫都是由政府繳付，根本毋須另外搭配土地協助鐵路所需的融資。

究竟政府是否妥善保障庫房收益，還是迂迴地讓利給發展商？類似的例子充斥着政府透過半官方機構或者公私型合作模式的發展，庫房收益其實大打折扣。將來「新北都」涉及更加多公私營參與地皮，尤其是古洞和洪水橋兩個發展區。公帑被投入發展區的基本建設時，政府更加應該保證庫房收益，讓公共財政更為穩妥，避免因為赤字而橫徵暴斂新稅項，令市民百上加斤。

（4）再不能容忍百呎蝸居

香港人骨子裏追求公平，將居住的平等性視為居住公義。將居住公義放在與香港同為特區的澳門，和潛在對手新加坡對比，香港房屋問題的尖銳性就表露無遺。根據澳門社會工作局數字，澳門人均居住面積為221平方呎。根據新加坡建屋發展局數據推算，新加坡人均居住面積為323平方呎。反觀香港運房局《房屋統計數字2021》，香港人均居住面積為145平方呎（房委會公屋租戶），這項數據還未有計算劏房這個負面因素。三地社會及經濟發展同期起步，香港甘處下流？

數字鏗鏘，新加坡和澳門面積都比香港小，但人均居住面積卻比香港（房委會公屋租戶）寬敞123%及52%，誰不唏噓！筆者支持，香港需要有效利用「新北都」提供大量住宅用地，提升香港人均居住面積到一個更合理的水平。

（5）不能不解決建築費過高問題

香港樓價高企另一個較易忽略的問題，便是建築費高得離譜。根據全球工程顧問企業凱諦思（Arcadis）的《國際建造成本指數2021》報告，香港的建造成本位列全球前十名。

以九龍市區平均2萬元呎價為例，佔成本最高的並非地價，而是佔比一半、每呎1萬元的建築費，地價往往只佔35%（或7000元），而發展利息及發展商利潤則約佔15%（或3000元）。若以倫敦市區的樓價為例，2021年10月最新價格大約每平方米1.2萬英鎊（約13萬港元），折算大約每呎1.2萬港元。香港的建築費竟然幾乎等同英國倫敦市中心的樓價，實在實在已經與現實脫節得令人難以想像。

究其原因，筆者認為首先就是建築業界裏面貪腐嚴重。2021年3月中，廉政公署拘捕機場三跑8名負責人，涉嫌從工人每日工資中收受100至400多元不等的非法回佣。勞工成本佔整體建築費大概40%，工人被非法抽佣10%至20%工資，單是這個抽佣陋習已經佔整體建築費4%至8%。建築界另一個層層疊式分判陋習是：相同工程，大判判給二判，二判又判給三判，三判甚至會判給四判，而且層層「過水濕腳」，哪怕是5%，亦進一步抽高建築費15%。

筆者估計，香港最少有20%的建築費是被消耗於陋習中。如果政府能夠對市場進行引導及規管，將該20%消失於空氣中的陋習剔除，將會反映大約10%的樓價折扣，讓香港人更容易上車。

（6）不能製造另外幾個天水圍

不能製造另外幾個天水圍，要認真扶持經濟產業，保障區域就業和生活。

「天水圍城」名字本來浪漫漂亮。可惜，我們大概建設了一個只用來食飯、上廁所和睡覺，而與世頗為隔絕的衛星城市，內裏缺乏足夠的經濟活動空間，讓居民在同區工作和享樂。因為距離主要經濟區域頗為遙遠，日出而作、日入而息的刻板乏味生活，形成了冷漠而滋生青少年、家庭和社會問題的社區。

「新北都」標榜了「創新技術」產業發展，名字其實同樣漂亮。究竟像科學園那樣的發展模式，先問是否真的能夠成功？後問能否避免再出現類似「天水圍城」「悲感交集」的段段往事？筆者認為，科學園從來沒有為大埔、馬鞍山和沙田等衛星城市帶來富足的就業機會，就連科學園毗鄰的白石角住宅區，亦寧靜得連店舖都欠奉。

「新北都」提供香港一個解決發展和深層房屋問題的機遇，亦同時提供一個在經濟板塊上破舊立新和在城市規劃上摒除陋習的契機。在下一篇終章，筆者會嘗試從另外4個「不」，討論「新北都」為香港解決港鐵獨大、產業發展和財政模式等問題的機遇，敬請繼續留意。

（三之二）

作者是「香港方略」首席研究員、「中科監察」主席、英國Chatham House會員、國際戰略研究所會員