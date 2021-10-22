和陳同佳一樣殘忍的政治人物（文：曾志豪） (09:00)

於是，香港人在光天化日下，看清楚《逃犯條例》修訂究竟是怎麼一回政治事件。

當台灣向特區政府提出「司法互助」方式處理陳同佳案時，特區政府拒絕；然後，據潘媽媽介紹，民建聯突然找到她，並召開記者會，支持政府提出修訂《逃犯條例》，引起港人連串反彈。

在這個全城爭論的關鍵時刻，潘媽媽角色至關重要，因為政府一直以她作為「修例」的「擋箭牌」，以「協助潘媽媽」名義來避開「政治遣返」的質疑。

今天潘媽媽終於透露，原來在那個爭議時刻，民建聯要求潘媽媽「千祈唔好出聲」，還說一定會幫到她。

這表示，潘媽媽當時其實並無強烈意願一定要修改條例，她要求的只是把陳同佳「繩之於法」，不論是交由台灣審理，還是在香港執法；如果當日沒有民建聯從中作梗，而讓潘媽媽自由發聲，表示真正意願，林鄭政府便不能再食潘媽媽案件的人血饅頭，掩飾修例的政治目的。

關鍵時刻，民建聯的教唆，罪大惡極。

修例失敗，這些曾陪同潘媽媽開記招的政客，就像《警訊》那些案件重演的騙子一樣，全部銷聲匿迹，潘媽媽頓成棄棋，要獨自一人面對因為女兒命案而搞到香港山河變色的責任。在道德情感層面，民建聯和林鄭政府，又插了潘媽媽一刀。

特區政府才真正「政治操弄」

保安局長鄧炳強唯恐天下不亂，在這當口，公開要求「中國台灣」憐憫潘媽媽，讓陳同佳自首。這實在是政治低手，明白無誤告訴世人，特區政府才是真正的「政治操弄」，非要矮化台灣地位不可。鄧炳強這句「中國台灣」一出，台灣當局別無他法，只有更執意以體現台灣司法管轄權的方法和特區展開移交，也等於把陳同佳案的死結愈打愈緊。

女兒被殺已經是第一次傷害，被政治人物操弄借題發揮是第二次傷害，風波過後被狠心拋棄不理是第三度傷害，這些政治人物的殘忍，和陳同佳無異。

作者是傳媒工作者