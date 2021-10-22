合併長生津與取消對冲 有改善更有局限（文：周永新） (09:00)

社會福利開支到了極限

這樣，施政報告中的民生福利，有什麼值得市民關注的項目？相信市民關注的，離不開以下兩項：一、合併普通和高額長者生活津貼（長生津）；二、將於明年初向立法會提交「取消強積金對冲」方案。這兩項政策改動，涉及政府的額外開支都以億元計算：前者最少5萬名或更多長者受惠，後者則涵蓋300多萬名打工仔的退休保障。以上兩項改變，性質雖有分別，但同樣的是為了市民年老時的生活有更佳保障，以下逐一討論。

首先，長生津設立的目的是什麼？在特首眼裏，長生津的作用是「透過收入再分配，提供社會安全網」（《施政報告》段121）。特首在施政報告中特別提到，政府現年度用於社會福利的總開支達到1057億元，其中674億元用於各項現金福利措施，而長者是各項現金福利的最大受惠者。表1顯示長者領取各項現金福利的情况：到2021年8月31日，領取綜援的長者個案有125,764宗，他們是長者中最貧窮的一群。過往，政府常辯稱：貧窮線並不能反映貧窮的真實狀况，因為統計上雖有30多萬名長者的收入在貧窮線之下，但只能說明他們一般沒有經常收入，並不代表他們一定貧窮；不過，超過12萬宗長者綜援個案，數目實在不小，他們可坐滿3個香港大球場啊！

回看其他長者領取的現金福利，受惠最多的是長生津：高額569,452宗、普通49,215宗；高額每月金額3815元、普通2845元；申請資格方面：高額資產單人不超過15.9萬元、普通36.5萬元。現在建議把兩者合併，簡單來說，就是現在領取普通長生津的約5萬宗，以後每月同樣領取3815元。政府說：合併後，首年增加約8億元開支。

「只應幫助有需要市民」的框框 特首擺脫不了

長生津是張建宗任勞福局長時引入的，原意是在綜援和生果金之間加多一層，令一些不太窮但也沒有太多資產的長者受惠。特首在施政報告中重申，「政府會集中推行已規劃的政策措施，並不時檢視成效，確保能惠澤有需要的市民」（段120）。換句話說，今次長生津的合併，再一次說明，政府對年長市民生活保障的責任，只限於幫助那些經濟有需要的市民，對於由僱主、僱員和政府共同供款的全民退休保障制度，政府仍是十分抗拒。政府這種態度，也可解釋為什麼勞福局長最近提出，領取強積金人士應把他們的強積金轉為公共年金，因為在政府的觀念裏，有資產的長者本應為自己的退休生活打算，政府只會幫助一些經濟有需要的長者，退休保障絕對不是每一位市民應享的權利。

不過，政府可要明白，長生津已成為一半老年人口主要的收入來源，也成為1057億元社會福利開支的最大項目，也是過去5年社會福利開支急增的主要原因。這種由稅收支付的現金福利，可以持續下去嗎？其實，在領取長生津的長者眼裏，不少已認為長生津是他們作為香港居民應享的權利；對他們來說，政府今次放寬申請長生津的資產限額，根本不是什麼恩惠，是政府本來應該做的。因此，日後申請長生津的長者數目，只會增加、不會減少，政府的財政承擔也只會愈來愈沉重。

強積金對冲 嚴重削弱打工仔所得退休保障

合併普通和高額長生津，受惠長者約5萬名，取消強積金對冲，涉及的卻是450萬強積金成員的福祉。強積金的作用是什麼？是政府立法強制僱員和僱主共同供款，為的是打工仔退休時有一筆相當的儲蓄。林鄭月娥出任特首後，即提出方案取消強積金對冲，方案公布後，勞方雖然接受，但資方認為政府的承擔未符合他們的要求，况且方案的設計異常複雜，僱主多不知如何計算自己將來所要負擔的金額。拖延了3年多，現在提出來的改良方案，又能否滿足勞資雙方的要求？

打工仔的唯一希望，是方案能盡早通過並付諸實行，因為拖延愈久，他們的損失愈大。

以2021年第2季為例（表2），抵消遣散費的申索數目10,800宗，涉及金額8.38億元；抵消長服金5800宗，涉及金額8.1億元；兩者合共16.48億元。以2020年第3季至2021年第2季整整一年計算，遣散費和長服金抵消的金額共61.56億元；這是龐大的數目，嚴重削弱了打工仔所得的退休保障。

現在政府提出的方案會得到資方接受嗎？方案的計算仍十分複雜，政府的承擔仍要拖到25年後才結束。對僱主來說，方案最大吸引處是推行後的首3年，僱主在遣散費或長服金所負擔的，是每名僱員上限3000元（每年遣散費或長服金支出總額首50萬元計算）。以茶餐廳老闆為例：他決定結束營業，共有10名員工需要支付遣散費或長服金，假設僱主負擔的金額共50萬元，根據新方案，他只需支付3萬元，餘下47萬元由政府負擔。當然，實際推行時，不同規模的企業會有不同情况，做老闆的要仔細思量。

取消強積金對冲 不應一拖再拖

總括而言，強積金對冲取消後的首3年，僱主的承擔十分有限。所以，有意見認為，這樣的安排會引起老闆盡快遣散或辭退員工；這種說法不無道理。從僱員的角度看，如果先拿了遣散費或長服金，然後再重新受聘，也算是上上之策：一來，對冲取消了，強積金不會少了一截；二來，先拿了遣散費或長服金，錢入了自己的袋，以免過了首3年，僱主的承擔大了，到時無法支付，自己的損失可能更大。這樣看來，政府為了取消強積金對冲預備要承擔的332億元，首3年便可能用去一半以上。此外，政府預計要到2025年才可落實取消強積金對冲，這實在太遲了！多等4年，打工仔的強積金又不見了200多億元。

總括而言，這次合併普通和高額長生津、取消強積金對冲的建議，在改善市民老年生活方面無疑走前一步，但未能達到保障市民年老時免於貧窮的目的，遑論退休保障成為市民應享的權利。

作者是香港大學

社會工作及社會行政學系榮休教授