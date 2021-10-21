《梅艷芳》電影對香港的意義（文：陳帆川） (09:00)

對舊香港的追憶不能自拔

過去10年，香港樓價暴升，經濟繁榮，但除了兩場轟動全球的政治運動之外，香港人好像沒有什麼集體回憶，在流行文化上也沒有什麼驕人的代表作。老外問你香港近年有什麼特別，好像清一色只能講樓價和政治。

於是，人們對舊香港的追憶不能自拔，尤其在流行文化上，已故的張國榮、黃家駒和梅艷芳變成歷久不衰的靈魂人物，無論什麼時候拿出來講，都有人看，有人讚，有人藉此反襯當下新人的不濟。

以前香港人即使對流行文化失望，慨嘆香港風光不再，但對這片土地還是滿懷理想，持之以恒地支持民主運動，希望下一代得享更佳的政治環境。直至局勢劇變，民主路盡，很多人對未來的寄望頓成泡影。

這從當局最新建議的北部都會區可見一斑。10多年前，政府要剷平一個菜園村，都一石激起千層浪。如今要搞整個北區，坊間反應不算大，只講樓價，失去了討論城市和鄉郊發展的熱情。

黃金時代 港人對未來滿懷期盼

香港人對未來沒有寄望，所有寄望都留在陳年往事和歷史人物裏，梅艷芳是其中一個最具代表性的符號。因此很多人留言說，看《梅艷芳》的製作特輯都看哭了，因為他們憶起的遠不止於梅姐，還有那個黃金時代的香港。

所謂黃金時代，撇甩浪漫化的電影光環，說穿了也是問題叢生，但至少其時港人對未來滿懷期盼，希望一代比一代過上更好的生活。現在很多人想下一代過更好生活的方法，就是不在香港生活。一種集體的失落，很大機會造就《梅艷芳》的成功。

電影尚未公映，試映已大獲好評，令人期待它將對民間造成的影響。雖然估計電影會迴避梅艷芳在政治上的角色，成為還原歷史的缺口，比較可惜，但無損港人對往昔的追憶，並可能就此掀起一輪懷舊的追星熱，甚至輻射至中國大陸，讓大家回想起來，香港除了是中國的一個城市，還曾經那麼獨一無二。

作者是新聞工作者、文化評論人