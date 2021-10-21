鐵路發展宜先找數 避免淪為白象工程（文：韓俊賢） (09:00)

舊建議石沉大海 新建議頓成新寵

香港政府針對鐵路發展，一向有《鐵路發展策略》作為依據，過去20多年，曾經發表過3次，而最近一份是在2014年發表的《鐵路發展策略2014》，其目的是為至2031年的香港鐵路網絡發展訂定框架。在這份策略計劃當中，有不少鐵路線的發展，原定都應大約於2020或2021年開始動工，可是2021年只剩下兩個多月時間，這些計劃卻仍然石沉大海，但在新一份施政報告，卻出現了更多鐵路新線。

東鐵線迫爆 建新支線雪上加霜

最值得留意的是，現時繁忙時段載客量已接近飽和的東鐵線，卻在施政報告中被賦予多項「重任」，勢必加重這條南北幹線的負荷。數據證明，東鐵線在繁忙時間的載客量已逾九成，現時沿線的乘客在上下班時間，已經猶如沙甸魚般擠滿車廂，更何况東鐵線變成九卡載客已經引人詬病，而過海路段亦將建成通車，本來東鐵的負荷已經勢必加重，再將新發展強加於東鐵線上，這豈非會令現時日益惡化的情况雪上加霜？

建議中的打鼓嶺、皇后山新鐵路支線，將承載着這個新發展區的龐大客源，但觀乎建議，這些乘客都將百川匯流，進入東鐵的承載量中，如此建議，確實值得讓人擔憂。在是次施政報告中，「北部都會區」毫無疑問成為主角，筆者在此無意評論這個計劃是否期票一張，但若然東鐵被賦予連繫現有在維港兩岸的都會區和北部都會區重任的話，這絕對堪憂。若然特區政府在「沒有財政壓力」的情况下，具有如此雄心要發展的話，何不研究「第三條南北鐵路」，也順應解決現時東鐵線的問題？

曾規劃的鐵路線 市民翹首以待

在把現時仍為「荒山野嶺」的地方，規劃成鐵路沿線的同時，市區中卻仍有不少已發展地區，成為了鐵路盲點，但這些盲點其實在以前曾發表的建議中，理應已有鐵路網所覆蓋。在《鐵路發展策略2014》建議的「東九龍線」，走線所連接的觀塘北部地區，正包括現時已經陸續落成的安達臣新發展區，而此區人口大增，現時的公共交通以及道路負荷已見趨向飽和，可見此路線的發展有其必要性。

鐵路發展的緩急，理應按照現有需求或評估以安排次序，一些行將飽和的路線，早已規劃有分流方案，就如北港島線計劃。事實上，港島線的飽和，在西延線及南港島線通車後，已經常被詬病，但至今仍未有落實北港島線以作「找數」的迹象，也實在令人感到失望，所以我們一而再的要求，儘管政府有多大的壯志要發展新區，但過去的建議也應該先行付諸落實。

解決交通問題 須多管齊下

儘管在發展本份施政報告所提及的新鐵路線時，政府也許不會計較財政壓力，但當落成之後淪為大白象工程，也不是筆者和廣大市民所樂見。就如前述，部分建議的新線所途經之處，現在仍是鄉郊野外，按照政府現有的發展時程，恐怕在建成之時，這些地方也仍在建設當中，就如早前新加坡地鐵發展東北線，在啟用之後的一段長時間仍然虧蝕、客量欠佳，而被當地民眾譏諷為大白象工程，筆者實不希望港府重蹈覆轍。

是次施政報告，對於運輸建設上仍着重於鐵路建設，「保鐵」儼然成為無上宏旨，坊間早有不少批評聲音。事實上，鐵路確非集體運輸之全部，也絕非靈丹妙藥，其他交通政策，例如專利巴士服務是否應轉為公有私營、專線及公共小巴的規管及扶持、如何更全面推動電動車發展等等，都是運輸發展策略上應該着墨的地方，筆者只能期望來屆政府，就上述各項政策提出適切的方向，以改善香港的交通環境。

作者是民主黨交通政策發言人、前葵青區議員