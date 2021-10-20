兩個期盼：健康碼及再工業化（文：周浩鼎） (09:00)

通關乃頭等大事

先談健康碼，筆者和民建聯立法會同事已經不停步敦促特區政府，推出具備追蹤功能的健康碼，讓往返內地的香港市民使用。雖然這未必是唯一能和內地通關的條件，但根據社會上各方的評估，至少可以說是非常重要的一步。

全國人大常委譚耀宗先生，未能參加在北京舉行的全國人大常委會會議，這方面展現了中央政府對嚴防嚴控的嚴肅認真態度；同時就如譚耀宗先生所提及，特區政府早前提出的建議，以自願性質提交追蹤資訊的健康碼，是並不符合內地防控部門的要求。從內地的角度看，萬一有輸入個案，必須有強制性追蹤功能的健康碼，才能真正確保快速控制疫情，然後及時應對處理。

日前在立法會政制事務委員會上，筆者亦再三強調香港與內地恢復通關乃頭等大事：很多市民一直期待往返內地家庭團聚、生活工作及進行日常商業運作等。此需求其實已包含具凌駕性的公眾利益。我們強調，設具備追蹤功能的健康碼，供往返內地的香港市民使用，從不涉及侵犯他人私隱的指控。盼望特區政府能當機立斷，從凌駕性的公眾利益出發，為與內地恢復通關創造條件。

特首重視工業4.0再工業化

另外，最近筆者落區，有不少市民留意筆者的再工業化政策倡議，他們都表示對於香港要突破經濟發展單一的困局，必須產業多元化，為青年創造向上流動的機會，並對於未來政府落實「香港工業4.0再工業化」的倡議充滿期盼。

今年7月，筆者發布「香港工業4.0再工業化」的政策倡議，並在立法會提出相關動議辯論，獲得跨黨派支持通過。政策倡議書能順利完成，筆者在此特別感謝代表工業界別的吳永嘉立法會議員、香港工業總會時任主席葉中賢博士、香港大學鄧希煒教授及生產力促進局等提供的寶貴專業意見。

筆者亦感謝行政長官於這次《施政報告》中採納本人的倡議，高度重視香港的再工業化。有別以往，今次對於未來香港工業4.0先進工業的拓展有非常多着墨，包括把創新及科技局擴展成為創新科技及工業局，讓其領導未來工業4.0發展，及大幅增加創科及先進工業用地等。

這亦是在完善選舉制度之後，香港擺脫政治鬥爭與內耗，真正能聚焦經濟民生的好開始。

以下筆者就再工業化推進措施作幾點跟進建議：

第一，筆者建議政府考慮把將來第二個先進製造業中心落戶屯門或洪水橋。因為屯門及洪水橋與前海南山連接，南山區亦是創科重鎮，具有優越地理之便。此外，落馬洲河套區將比較集中生物科技的發展，當中建議的安排可以為港深兩地做好恰當分工，盼望政府能對此積極研究。

第二，特區政府必須確保未來創科用地租賃價格夠「便宜」，使中小創科企業能控制成本，具備足夠競爭力。只要參考深圳的方式，讓企業能享受低土地成本，就不會被高用地成本窒礙其產業發展。當局在立法會上回應筆者時，指出將來批出土地的方式，會特別考慮企業在相關創科產業的表現，而並非如過往以價高者得的方式來處理。

第三，政府應設製造業佔本地生產總值指標百分比。有此「關鍵績效指標」（Key Performance Index, KPI），能有助量度工作績效。此外，政府當局應將與生產相關的工種，包括設計、研發及檢測等，重新歸類為製造業，這能有效統計未來先進製造業對經濟的貢獻，絕對有助推進產業多元的發展。

第四，大學研究評審工作應更重視科研成果對社會的影響。香港其實不缺乏從事基礎研究科研的優秀學者。香港的大學科研學者在取得特區政府為大學提供的研究支援撥款時，依據研究評審工作（Research Assessment Exercise, RAE）分配，評分着重其發表基礎研究論文的水平，並不看重最終科研成果是否能夠成為商品。為鼓勵學者重視科研成果商品化的一環，團結香港基金曾建議在評分元素上加入科研成果對社會的影響，這建議已於2020年在RAE首次落實，然而美中不足的是，此次加入對社會影響的評分（Impact）只佔總評分15%。由於檢討評分系統每6年才做一次，為增加靈活性，我們認為特區政府大學教育資助委員會（UGC）應該更密切觀察及加密檢視評分系統。

筆者將會繼續跟進未來再工業化的推進安排，並與所有有志促進產業多元化的社會賢達，一起為香港發展出謀獻策。

作者是民建聯立法會議員、香港青年時事評論員協會主席