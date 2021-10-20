先搞清楚什麼是「清一色」（文：陳景祥） (09:00)

今時今日還討論民主黨是否應該參選，已經毫無意義，反正大局已定，講多無謂。其實民主黨和其他泛民政黨在《港區國安法》和新選舉制度出台後，參選之路已走不下去，因為新體制的設計本意，就是要清除北京眼中不符「愛國愛港」要求的政黨/團體，要其出局，體制內再無空間給泛民政黨生存，它們能否取得入場參選資格都成問題。

新選制下 民主黨還有否生存空間？

圍繞着民主黨應否參選，其實牽涉到更根本的問題：未來議會的組成會否是「清一色」建制派？議會內沒有泛民政黨成員，對政府的監察力度會否不足？

今年3月全國人大通過修改香港選舉制度，港澳辦副主任張曉明形容修改選制是「微創手術」，「中央強調『愛國者治港』，不是說要在香港的社會政治生活當中搞『清一色』」。張曉明還保證，香港立法會未來仍可以聽到不同的聲音，包括批評政府的聲音。

盧文端先生後來在《明報》撰文，稱民主黨如要求生就應參選，如果強行阻止黨員參選，就等同挑戰及破壞新選舉制度。

民主黨創黨成員李華明在民主黨召開會員大會決定是否參選前夕，公開呼籲民主黨應該參選，又指如果一個政黨不參選就應該解散。

雖然不斷有「民主黨必須參選」的呼聲，但現實卻是，民主黨的區議員因宣誓無效而被DQ的數目頗眾，如上月底公布九龍有10名民主派區議員不符資格，其中5人為民主黨黨員，包括在立法會已20多年的資深黨員涂謹申。事實上，在港島、九龍和新界區議會的宣誓，多名民主黨議員都因不符資格而被DQ，加上今年初47人被控串謀顛覆政權罪（參與2020年民主派初選），其中涉案的也有幾名民主黨立法會前議員。試問，一個政黨有大批議員被捕、被DQ，還說他們「應該參選」，人從何來？有實力進入議會的民主黨成員很多都已經被褫奪資格，還有誰可以在12月參加角逐？李華明說如果一個政黨不參選就應該解散，顯然是強人所難！此外，一個政黨如果有這麼多不符「愛國愛港」標準的黨員，試問在新選舉體制下，民主黨還是否有生存空間？

香港各建制政黨 就是內地民主黨派

要了解民主黨和其他泛民政黨未來在香港政治體制中的角色，除了要看人大3月通過的新選舉制度規定，更重要的，是必須參考國務院新聞辦在6月25日發表的《中國新型政黨制度白皮書》。《白皮書》雖然是講述大陸的政黨制度，但其「指導思想」和「基本原則」，絕對是供香港未來重建政治新秩序的指南；中央要香港融入國家發展大局，要融合的除了是經濟、金融、外貿等領域，政治上也應該要和內地看齊，政黨制度自然也不例外。

我在8月11日本欄文章〈按「中國新型政黨制度」建立的香港新政制〉中就說過，《白皮書》明確指出中共的執政地位不容挑戰，大陸的政黨制度，就是中共和8個民主黨派（以及無黨派人士）「長期共存、互相監督」，形成了「共產黨領導、多黨派合作，共產黨執政、多黨派參政」的政治格局。

作為指導原則套用在香港，特區政府就是「執政黨」，地位不容挑戰，特首和問責班子成員雖不是中共黨員，但獲得中共授權認可，地位就如執政黨，其他政黨都是民主黨派，它們要認同及擁護特區政府的領導（在內地就是擁護共產黨的領導）。

至於民主黨派的功能，據《白皮書》所述，「民主黨派不是在野黨、反對黨，也不是旁觀者、局外人，而是在中國共產黨領導下參與國家治理的參政黨」。這樣的「民主黨派」，正是目前香港建制派政黨的定位和角色，它們不是執政黨，但「協助特區政府施政」，和特區政府「肝膽相照、榮辱與共」。香港泛民政黨過去扮演的，並不是這種「民主黨派」角色。

新選舉制度下香港政治並非「清一色」，現在各建制政黨就是內地的民主黨派，它們不是在野黨、反對黨，而是在特區政府領導下參與管治的參政黨。換言之，過去泛民政黨界定自己為反對黨，這種角色現在已不再需要，也不復存在；但議會內不會「清一色」，因為建制政黨代表了不同利益階層——民建聯走基層路線，是「愛國愛港」陣營最大政黨；工聯會代表工人利益、經民聯代表商界和專業界別、新民黨代表中產階級，它們在議會內為自己的界別發聲、向政府爭取，聲音「多元化」得很。以強積金對冲為例，建制政黨內就有不同聲音，且分歧頗大，絕不「清一色」！

筆者的論說，並非要貶低泛民政黨的地位，而是參政者要明白，北京在香港全面落實管治權之後，議會政治生態今非昔比，泛民要當反對派、不願做政府「盟友」的定位，在新體制下已無立足之地，民主黨黨員沒有人願意參加12月的立法會選舉，其實是明智之舉，何須深責？李華明從政多年，如果仍不明白當前的大變局，卻要黨員頂着風險去參選，是一廂情願兼脫離現實。他既不滿民主黨，何不另起爐灶另立一個政黨，以身作則參加12月的選舉，測試選委會會否給他提名票，選民又會否繼續支持他？李華明說他年紀大，不想再選，其實他只有66歲，跟拜登在77歲高齡選總統仍有一段距離，年齡絕不是問題。

泛民政黨重返壓力團體路線 實際可行

泛民政黨的出路不外兩個選擇，一是另組政黨，改弦易轍，和過去的泛民政治立場徹底「脫鈎」，重新處理和北京及特區政府的關係，如此方能生存。對那些資深泛民成員來說，如此大動作「轉軌」，恐怕非他們所能接受。

不走政黨路線，另一選擇是重返1970、1980年代，組織各式壓力團體或權益關注組，在特定議題或為某一類弱勢群體發聲，在輿論、民意上監督政府。不走政黨路線，意味着脫離建制，以公民社會作活動舞台，以凝聚民間力量向政府爭取。這種手法和活動方式，是返回過去、走出建制、重新上路，工作難度將會大增，但卻是一條實際可行且能夠生存下去的路線。

民主黨的結局，其實並不令人意外，反而不解的是，在建制多年的老手，竟然還會認為傳統泛民政黨尚有「剩餘角色」，因而「強迫」民主黨參選！香港未來的「民主黨派」已經就位，它們就是當下的建制政黨，過去的泛民政黨已無任何角色。

作者是資深傳媒人