不會以言入罪？（文：曾志豪） (09:00)

這真是有趣的文字遊戲，但對民間來說，最重要不是文字，而是實際上，「以言入罪」有無在香港發生？很不幸，毋須等23條的立法，在《國安法》之下，以言入罪已經無處不在、無孔不入。

單單鄒幸彤案，她由最初犯了「涉嫌宣傳或公布未經批准集結」（六四集會），已經是典型的以言入罪，她甚至透露警方拘捕她的罪證包括她「在facebook及報章上的文章、媒體專訪等」。

支聯會全軍覆滅，其實也是「以言入罪」，他們喊的口號都是合法，也沒有具體的非法行為，但也陷入牢獄之災。

舉證責任落在被告

至於鄧炳強說，還要看犯罪的行為及意圖，更是可笑，大家還記得今年「雙十」警方殺氣騰騰禁止「宣揚台獨」，鄧炳強更說「如無分裂意圖為何慶祝雙十」？這完全是不提證據的指控，而舉證責任反而落在被告身上，警方如此「演繹」所謂「意圖」，其實等於所有人都有「意圖」犯法，還談何保障「不以言入罪」？

「道德犯錯」「犯法」混為一談

而且警方愛把「道德犯錯」和「犯法」混為一談，網民針對警務人員離世冷嘲熱諷，只能算是「道德犯錯」太涼薄，但警方卻有意提升到「煽動仇恨」甚至立「辱警罪」，「意圖」便由「嘲笑」被警方提升為「煽動」，於是被拘捕的人便不算是「以言入罪」了。

近日大陸的愛國電影《長津湖》上演，舉國看得熱淚盈眶，卻有媒體人提出國人欠缺對戰爭的反思，並把凍死在戰場上的「冰雕連」形容為代表「愚蠢」意思的「沙雕連」，結果被公安刑事拘留。這不就是活活的以言入罪嗎？但政權仍能像鄧炳強演繹為「根據意圖和行為而且有充足證據」的犯罪行為，所以也「不算是以言入罪」！

所以作為「韭菜」，實在希望鄧炳強原來真的作出了「不以言入罪」的承諾。

作者是傳媒工作者