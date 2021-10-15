未來應該怎樣看待香港的選舉？（文：林朝暉） (09:00)

筆者認為，香港的制度重塑，選舉只是其中一部分。過去強烈的政治對抗，而無法為未來尋找管治方向的選舉，不論左右立場，同樣厭倦。任何新制度的落實，都不會空穴來風；任何改革也不會一蹴而就，新制度必然有更新和完善的空間。不論觀點是認為當下矯枉過正，或是撥亂反正，皆需要保持警惕，用科學及建設性的態度批評和反省。

筆者藉剛過去的選舉結果的3個特徵，來初探一個問題：我們可以怎樣看待香港未來的選舉？

協商政治依賴強大組織力

第一，協商政治明顯。是次選舉的報道，一直讓傳媒感到雞肋：原因是來自36個界別的967席本應由選舉產生（佔1500席的64.5%）；但實際上只有13個界別（地區委員會分港九和新界兩個界別），涉及364席有競爭（佔1500席的24.3%）。然而其中不少界別競爭並不激烈，早已出現近乎等額選舉，顯然內部協商居多。

協商議席分配，固然令選舉競爭性下降，減少政治不確定性；但協商過程中必然牽涉利益交換、執行組織紀律、考察溝通等，這些都需要一個強大統一的組織支持。先不論沒有競爭的選舉，是否能夠調動參選人的積極性；值得注意的是，人事考察會否更多論資排輩、門第出身等，政綱及能力會變得次要？非常時期，調動非常辦法，情有可原；但未來香港選舉，不止有面前一屆立法會及一屆特首選舉之爭。香港的新選舉制度能否在未來20至30年，在沒有強大統一組織下，妥善運作順暢，界別內不會出現惡性競爭，將會是對充滿「山頭主義」、「團伙利益」的香港之最大考驗。

第二，整體年齡偏大，界別內年齡差距亦大（見表1、表2）。由於產生方式與往屆選委會迥異，難有可比性，因此筆者試用國家最高權力機構——全國人大作為參照。

全國人大是國家最高立法機關，同樣肩負選舉國家領導人員的職能。選委會其中一個重要職能是選舉行政長官，並提名香港立法機關候選人，未來更會選出部分立法會議員。

本屆選委會的組成中，「當選選委」平均年齡在56.4歲（967席經由選舉產生；筆者未能找到其中122人的相關資料，所以只有845個有效樣本），自動當選者平均年齡58.2歲，經投票當選者平均年齡53.2歲；落選者平均年齡53.8歲。

如果試把選委會視為一個「類人大」比對，恐怕比全國人大而言，人員組成平均年齡還偏大，「當選選委」55歲或以上超過一半。年齡反映生活經驗及價值觀，相信對於未來選委會選出部分的立法會議員，以及會傾向提名的候選人，在立場傾向、行為品味、政策關注等都是一種信號。

其次，數據發現，本屆選委會新增的兩個組別——基層及同鄉社團，年齡整體較大（不少不願意透露年齡，作者自行蒐集）；並且在初步數據整理中，「最高學歷」也較其他所有界別多「非大專以上學歷」；有趣的是，他們年齡差距甚大，最低25歲、最高76歲。若連帶考慮新增於第四界別內的各分區及地區委員會，及第五界別內的新增全國性團體，顯然有較多年輕選委，也拉低了本屆平均年齡。

在未來重新審視選舉制度發展時，應當考慮年齡分佈比例，是否應該在協商、提名過程中，吸納更多年輕的「愛國者」參與治港？盡可能與香港整體人口結構不至於相去甚遠？

第三，「政治吸納」作用充足，但組成背景結構尚待優化。可借鑑內地專家學者以「政治吸納」及「結構優化」的兩個視角，去解釋全國人大由第六屆以來的政治錄用模式和制度發展。政治吸納，包括兩個重要原則：第一，廣泛性代表原則；第二，先進性原則，為社會、經濟改革等冒起的新進及領軍人物提供空間。在結構優化方面，包括：提高委員的質素，具體體現在知識結構及年齡。背後的邏輯是，考慮到履行職務所需的社會活動能力、議政能力、文化程度等。因此在全國人大常委會指導下，每屆會對比例提供指導性原則，並再由各省級人大按原則及比例，選舉產生全國人大代表。

筆者以上述兩個視角，根據不同委員的背景及職業，重新整理數據（見圖）。有以下幾個初步發現：第一，新增的同鄉及基層社團，實際上大量增加更多工商界背景人士到選委會。有評論認為，新選舉制度大幅削弱了傳統本港工商財賈在選委會的影響力，但實際上筆者又發現，此類新增的基層及同鄉社團，絕大部分的領導職務及資金支持，其中又不乏傳統工商界人士影子；此消彼長，是減弱工商界影響力，或是回復舊樣？第二，重整後的界別，任職於高等教育、智庫或研究人員背景的高端知識分子明顯數量大減；而作為新經濟、文化創意、互聯網科技等領域背景的代表，也只有2%。第三，全職從事公共事務、政治，及專門處理基層、社區事務及社會工作的選委，比例有大約20%。

如果用看待全國人大的比例及原則，選委會或者未來立法會，又是否在「廣泛性原則」獲得相對較好的表現同時，應當在結構優化上增加「先進性」代表的比例？以及在比例上可以更好反映國家對港政策的關注點？

「吸納」與「優化」有待並存

以上三點初議部分，值得我們長期追蹤，靜心看待會對未來「一國兩制」落實帶來怎樣的影響。改革進行中，風物長宜放眼量，毋須過早去斷言優劣。

但值得注意的是，選委會是否逐步向全國人大的「吸納及優化」原則取長補短，借鑑於香港選舉制度？有兩點值得進一步深思及討論：

第一，組織對用人對象的背景及能力傾向，都有相關部門長期關注，瞭如指掌；然而特區政府、其他參與或推動協商的組織，又是否有足夠的信息及鑑別能力？有待時日說明。第二，國家政府對民情掌握能力也相對較好。人大代表不僅代表階層利益；錄用比例多寡也反映國家的政策關注、專業領域及意見，對政策制定及凝聚社會共識有信號燈的作用。香港在未來進一步優化選舉制度，甚或來屆立法會選舉中，是否值得考慮在「安全、穩定」與「優化、希望」之間有更好的平衡？

延伸閱讀：

何俊志、黃偉棋（2021），〈吸納與優化：全國人大代表政治錄用的模式變遷〉，《經濟社會體制比較》，2021年第5期

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之六）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員