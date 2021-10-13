「軟硬兼施」 加快數碼轉型步伐（文：張樂芹） (09:00)

北部都會區發展 助解決土地需要

要推動數碼轉型，硬件和軟件上的配合同樣重要。在硬件上，與時並進的城市規劃、策略性的土地發展都是重要的因素。在今年的《施政報告》裏面，行政長官提出「北部都會區」的發展計劃，並預告將會有多項鐵路工程落實，將有連接洪水橋和前海的「西部鐵路」，也有北環延線，連接落馬洲河套區的創新及科技園到深圳皇崗，加上北環線接通羅湖、文錦渡及古洞，將會把新界北部大部分發展地區與深圳連動，也可以延續港鐵多年來透過鐵路和物業合營的發展模式，帶來政府與港鐵共贏的局面。當中潛在土地供應達到約2000公頃，有助解決中長期的土地需要。

要確保政策穩定性、持續性

早前社企民間高峰會舉辦的其中一場社創實驗室，就以大埔作為研究地區，並邀請了新加坡的城市規劃專家參與討論。當地政府近年積極發展新的綜合性規劃用地，以裕廊西為例，該區域未來就會發展成為新一代的創新區域，結合當地大學的科研基地，再混合住宅、商業項目的發展，為先進製造業提供發展空間之餘，同時希望將該地域改造成一個充滿活力的創科空間。

在過去幾十年，我們不少人都忽略了港鐵擔任了香港私樓供應的任務，定期提供足夠的私樓單位，而且也與各大發展商合作無間。雖說今天政府提出了北部都會計劃，但根據土木工程師的預計，建站需時10年以上，土地平整到建成房屋的時間更可能超過13年，變相這將會橫跨2至3屆政府。

未來要確保政策的穩定性和持續性，必須取得港鐵、發展商和房委會的共識，要每年檢討和更新，確保計劃全面落實，而不是像九龍東單軌鐵路這樣缺乏適當的持續性。政策不能流於口號，也不能夠淪為假大空計劃，所以政府作為最大股東，要確保港鐵有足夠的執行力和資源。

線上線下雙軌學習

至於軟件方面，提升學生以至市民大眾的數碼素質、未來技能，亦非常重要。筆者早前在新加坡國立大學修讀公共行政碩士課程的時候，畢業報告正正就是探討數碼轉型對於高等教育機構的影響。事實上，在疫情影響下，全球停課停學，涉及至少15億兒童及青少年，已造成巨大的學習損失，對於基層學生的影響更甚，這對於他們未來的個人長遠發展有極大的負面影響。

但與此同時，各地學府亦因此推動更多新的教育項目，透過線上線下雙軌並行的模式學習，也同時為傳統的教育行業帶來新的轉變。根據微軟委託香港教育大學的調查，超過65%的中小學校長表示網上教學能夠提升授課的創意，許多校長亦認為網上教學能夠提升學生的學習自主性。透過雙軌學習模式，不但可以增加學生上課的彈性，同時也能善用科技，提升學習效率，長遠甚至能降低教育的成本，可謂一舉兩得。

提升社企「抗疫力」

除了教育之外，近年政府為社創基金注資加碼，同時亦開始了創科生活基金等計劃，所以其他的社會機構，例如社企、慈善機構，其實亦要與時並進，加快其數碼進程。舉例說，在推行新的社創項目之時，我們如果能夠加強社會成效的分析，以數據為本，既可更了解受惠人的需要，亦可以從中掌握社會脈搏，令我們對於不同的社會挑戰有更深入的了解。筆者最近就看到港大推出了一個有關社會效益評估的資源平台，羅列了不同的案例和社會數據，供社企、非牟利組織評估其計劃的社會影響力。在今年11月舉行的社企民間高峰會，筆者也看到將有多場關於社會創新的討論，當中黃岳永教授就正正會討論社創項目如何能夠善用數據分析，整合重塑，推動香港成為智能城市。

正所謂有危就有機，疫情固然對我們傳統的經濟帶來沉重的打擊，但與此同時也開啟了新的機會，讓我們加快數碼轉型的步伐，真正推動智能城市的發展，為香港未來注入更多新的動力。

作者是社創發展策略顧問