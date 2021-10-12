辛亥革命：海峽兩岸最大公約數（文：歐陽五） (09:00)

這一天，雖然在兩岸被賦予了不同涵義——大陸為「辛亥革命周年慶」，台灣為「中華民國國慶」，但牽動他們的是同一事物——辛亥革命，捨此，這一日兩岸將無從「動作」。

兩岸已臨「兵凶戰危」之險

從1949年「分治」始，70餘年兩岸風雲變幻陰晴圓缺，就中尤以台灣政權更迭頻仍，惟兩岸對10月10日敬畏不變；易言之，「辛亥革命」成為目下海峽兩岸最大公約數。辛亥革命之於今日格外重要，皆因兩岸已臨「兵凶戰危」之險。

由於美國「打台灣牌」變本加厲肆無忌憚，台灣當局「台獨」動作陸續有來，大陸不得不作出反制。本月初，大陸史無前例出動150架次各式軍機密集出現在台灣西南海域；台灣「國防部長」邱國正近日在「立法院」指，當前台海局勢是他從軍40年來最嚴峻之時，稍不注意就會擦槍走火，並坦承大陸已有「犯台能力」；「總統」蔡英文更發出「台灣一旦淪陷……」之哀鳴，可以說，台灣危如累卵。

台灣以小事大，自保於大陸之道曾長期繫於「九二共識」，本月初，新加坡《聯合早報》刊文〈「九二共識」讓兩岸兵凶戰危「降溫」〉，道出即使今天「九二共識」仍不失為兩岸「和平解藥」。然台灣民進黨當局不顧自身安危棄置「九二共識」，兩岸唯存之最大公約數「辛亥革命」就在「戰與和」間被突顯出來。

習「和平統一」表態 為局勢降溫

本月恰逢辛亥革命110周年慶，大陸循例大事慶祝，提前一天（9日）舉行辛亥革命110周年紀念大會，為外界提供「陸方觀察點」。當其時，北京人民大會堂冠蓋雲集，習近平即席發表之重要講話為重中之重。與10年前兩岸「風和日麗」時辛亥革命100周年紀念大會相較，大陸總格調一脈相承，還是「愛國、愛黨、祖國統一」三大主題。習近平與10年前胡錦濤講話的幾個定性要點基本沿襲不變，如辛亥革命定位——「永遠是中華民族偉大復興征程上一座巍然屹立的里程碑」；「國父」孫中山定位——「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」。稍有更改的是，胡錦濤版「中國共產黨人是孫中山先生開創的革命事業最堅定的支持者、最親密的合作者、最忠實的繼承者」中之「最親密的合作者」，習近平版為「最忠誠的合作者」，或因「忠誠」較「親密」更能表達「始終如一」的內涵。此外，習近平更再度正面重提孫中山的「三民主義」，稱辛亥革命為「拉開了中國完全意義上的近代民族民主革命的序幕」。

無獨有偶，大陸官媒新華社發表〈為實現民族復興接續奮鬥——寫在辛亥革命110周年之際〉，文稱「中華民國成立，亞洲地區第一個民主共和國誕生」，提法耐人尋味。整個陸方紀念辛亥革命110周年活動中，最關鍵的還是習近平講話中「以和平方式統一最符合中華民族整體利益」表態，為兩岸劍拔弩張之勢大大降溫。

兩岸和平在於兩方

然則兩岸和平在於兩方，不可能大陸遷就讓步，台灣尤須「仔細」，不可玩火自焚。10年前的辛亥革命百年慶，海峽兩岸間尚有「孫中山」、「辛亥革命」、「九二共識」、「一中各表」等多種多樣「公約數」維繫，蓋因國民黨執政台灣。然日前國民黨主席易主後，有媒體民調結果顯示民進黨仍有「長期執政」迹象。因此，值此「最大公約數」辛亥革命顯現之際，民進黨須想清「止戰求和」工具箱中能用之物，絕非遠在天邊的「USA」，而是更在一水之隔的大陸，在於自身修為，自求多福。而陸方亦需拿揑分寸，如對國民黨近年不斷萎縮，尤在兩岸政策陷入困頓，新主席朱立倫所提兩岸「求同尊異」，陸方妥擬因應之道，讓「一中各表」有存活空間，助國民黨名正言順揮灑「九二共識」，自身「起死回生」，壯大台島「統一」正向力量。

海峽兩岸「本是同根生」乃辛亥革命啟示，此亦為習近平「和平統一」出發點，兩岸同胞任重道遠。

作者是時事評論員