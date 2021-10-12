國殤之柱——不是展品，是展示大學的雅量（文：李梓成） (09:00)

擁有權、管理與風險

在討論國殤之柱存廢前，得先說明上面3個環環相扣的事實。根據港大致支聯會的律師信，大學認為支聯會為國殤之柱的擁有者，但其實不然。時間線回到1997年，當時丹麥藝術家高志活創作國殤之柱並運往香港，作為支聯會該年維園集會的展品，同時爭取在各大專院校巡迴擺放。當時維園集會後先運往港大，經過一段時間交涉並通過全校學生投票，一直在校內展示至今。學生會多年來都任管理角色，與支聯會在六四前夕及六四當日洗刷國殤之柱，大學、社會並無異議，久而久之就再無探討擁有權誰屬的問題。但高志活日前表態，確認未就國殤之柱簽訂任何形式的合約，所以這藝術品原則上仍屬他本人。這樣一來，校方致函支聯會，希望在其解散程序間應接不暇之際處理掉國殤之柱的算盤，又添了變數，因為無論已在校內幾無立足之地的港大學生會還是支聯會，原來根本就不是擁有者。

再論風險，既然支聯會並不是國殤之柱的主人，校方的風險評估就是有誤，君不見警方凍結支聯會的資產並不包括國殤之柱嗎？何况國殤之柱在香港大學聳立多年，其間校方多有關顧，並非如今一副事不關己的模樣。1998年12月，同學全民投票通過國殤之柱應永久擺放校園後，大學發言人表示：「永久擺放牽涉很多技術性問題……雖然如此，校方已經通知了物業處……全力協助學生把柱搬入校園。」2012年，大學興建百周年校園之時遷移國殤之柱，遷回原位後發現出現裂痕，亟待修繕，最後是由校方安排掛上鋼索固定，翌年問題再現，也獲建築學院的教授前來視察。

校園內「一件展品」所展示的

從來覺得，國殤之柱並非如校方聲明中形容的「校園內一件展品」。

它不是殖民地大學的遺物，入校擺放時已是「回歸」後的1998年；它談不上是激進團體口中的「反華、宣揚分裂和仇恨」，歷年在國殤之柱的活動，無不嚴肅進行，紀念1989年春夏之交，熱愛國家的學生們獻出了他們只有一次的寶貴性命；它不是展品，而是展示大學的雅量，示諸世人這座香港第一學府除了精研學術、追逐排名外的精神面貌——對社會的人文關懷、對歷史的正視、對院校自主的堅持。

國殤之柱所承載的，更是香港市民對於「六四」的記憶，甚至網上隨便搜尋不少大學成員的名字，不難發現他們32年前為天安門學生義憤填膺的紀錄，將它從大學移除，難道送往堆填區不成？這樣將一併葬送大學多年來努力建立的名聲，讓學術界覺得所謂學府實質毫無原則可言。既然現在國殤之柱原來不屬支聯會，那討論點就剩「六四」是否屬大學碰不得的敏感議題。然而現在的香港並不是但凡有關「六四」皆禁，網上的相關資料並未屏蔽，《國安法》大治後仍能看到有關新聞，詩壇巨匠北島的《回答》、《六月》仍在書架上，就連「六四紀念館」也在警察調查後解封。實在看不到香港大學有何非如此不可的理由，要將一座跟這個城市及大學自身密不可分的記憶載體移除。

國安法由去年頒布至今，其時筆者尚為負責香港大學最高決策的校務委員兼校董會成員，並未聞國殤之柱將有何異樣或校方因受壓而要採取什麼行動，近日行政長官在回答提問中，亦不過表示事件屬大學事務，口風比起之前嚴詞批評學生會、教協、支聯會的不在同一層次，亦無來自北京官媒的壓力。故可以臆測，國殤之柱將傾，並不是如大學之前解僱戴耀廷或將學生會掃地出門般，因承受壓力而作出的舉止，而是很大程度上大學自己作出的決定。與其迎合上意，倒不如明德格物，展示第一學府的雅量，相信為師生所樂見，亦會得到各方的尊重。

作者是香港大學前校務委員、前校董會成員（2019/2020）