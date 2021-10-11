把握國家發展機遇 優化港青創業支援（文：何子煜、何芷盈） (09:00)

融入更大市場 開拓融資平台

根據今年GSER，在融資水平（Funding）這項因素當中，北京的得分為9分（10分最高）、上海為7分、深圳為5分，而香港僅有2分。去年GSER指出，北京的初創生態系統優勢之一在於政府的支持，為初創企業吸引私人資本，以及減低其借貸成本。由此可見，香港的表現之所以落後北京等內地城市，其中一個關鍵因素，是政府在初創企業的融資問題上支援不足。雖然港府已投放超過1000億元的資源在創新科技發展上，然而，這些資源有相當部分是投放在直接的創投資金和科研基礎建設上，對於完善整體創業生態鏈仍存在較大的政策空白。可幸的是，香港青年在創新創業上將迎來一條新出路、新機遇。

早前，中華全國青年聯合會舉辦「中央惠港青年措施宣講會」，解釋中央一系列支持香港青年（港青）求學、實習、就業、創業的新出台措施，其中就包括創業服務、創業政策和創業孵化三方面的創新創業支援措施。在「創業服務」方面，中央將提供諮詢服務、跟蹤扶持、成果轉化等一條龍服務，完善初創企業與投資者的接駁；而在「創業政策」方面，中央將給予稅務優惠、創業擔保貸款及貼息等一系列政策，讓初創企業有更多空間爭取私人投資者支持。相比起依賴政府單方面的投資，這些措施都為港青創業計劃提供更完善的政策環境，讓港青融入更健康的創業生態圈。

筆者尤其重視的是，中央同時給予「創業孵化」的支援，建成一批面向香港青年的創業孵化載體，並在各類創新創業大賽開設港澳賽區，為港青提供更大的發揮舞台。同時，為香港的品牌創新創業類型的比賽，例如香港新一代文化協會主辦的「香港大學生創新及創業大賽」的參賽者，提供了一條更廣闊的發展階梯，讓他們從「本地」飛躍到「全國」。為深化同類型比賽的成效，筆者建議可參考韓國信用保證基金（KODIT）的做法，加強對比賽中未獲獎參賽者的支援，為他們提供免費的培訓課程，指引他們爭取信貸擔保，以繼續激勵他們發揮創業的熱情，為國家培養更多有潛質的創業者。

加強創業教育 培育創業人才

除了融資水平以外，香港在創業相關知識水平（Knowledge）上亦有相當大的進步空間，在這項因素當中，北京和上海的得分都是10分，而深圳和杭州則是9分，香港卻只獲得1分。值得留意的是，創業知識並非傳統的工商管理課程可充分涵蓋，而需要多角度、多元化的識見。例如，香港中文大學的創業創新副修課程，就加入了心理學院的「創意與創新心理學」、文學院歷史系的「香港企業與企業家」、法律學院的「版權，專利及知識產權」等內容。而創業人才絕非大學生的專利，近年創新創業界迎來年輕化趨勢，為發掘青年人才及高水平項目，不少創科比賽紛紛開設中、小學組，包括阿里巴巴創業者基金旗下的JUMPSTARTER IdeaPOP、全港中學生「社創．社區4.0」比賽等受大眾認可、具規模的大型比賽，可見市場確實歡迎青少年創業人才，而政府的使命，就在於如何鼓勵更多青少年，在更早階段發掘自己的創業潛能。

筆者建議政府研究在高中選修課程中增設創業相關課程，以充實學生的創業知識，並爭取更早啟發學生的創業思維。同時，政府可增撥資源支持相關非政府組織為學校提供「創業營」等跨學校、跨年齡層的培訓及交流活動，並逐步與大專院校的創新創業副修課程相銜接，形成一套完善的創業人才培養系統。此外，政府亦可鼓勵大專院校之間加強創業人才網絡，例如香港科技大學、西南交通大學、西南財經大學等成員組成的全球大學生合作組織「中華創新與創業聯盟」（China Entrepreneur Network），透過研討會、工作坊、圈內實習機會等形式，鼓勵本地創業人才更深入和更恒常地與外地創業人才接觸，加強創業經驗的分享與交流，深化創業知識。

作者何子煜、何芷盈是政賢力量青年時事評論員