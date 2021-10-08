後疫時代當前要務：理順施政、兼聽則明（文：齊嘉治） (09:00)

政府要兼顧歸納各方專長 互補不足

新冠病毒雖然令世界各國措手不及，但經過今次洗禮，亦提醒我們，公共衛生政策不是藥到病除那麼簡單。不論是接種疫苗，抑或其他措施，只有全民建立正面共識，才有可能順利推展。其實任何政策都必然涉及多範疇之知識，包括公共行政、經濟、城市環境等，沒有任何單一界別，可以代表絕對權威。政府之功能角色，在於兼顧歸納各方專長，互補不足，取長補短。特區政府行政主導架構，實為制度優勢；政策制訂過程中，可以參考能輔助有效施政、實證為本之專業意見，同時又可以透過協商，理順社會不同階層，關顧不同處境人士之憂慮。

但將制度優勢充分發揮，政府必須讓專業團體明白，所謂專業自主，並不代表該團體意見凌駕政策考慮。例如移民潮引發醫護人員流失，公共醫療首當其衝，容許海外合資格醫生在港執業，乃短中期內最合理之選項。醫學專業執意反對，表面上理由是要確保服務水平，但潛台詞卻是香港兩間醫學院之畢業生，比世界任何一個地方培訓出來的醫生都更優秀。醫學專業幾乎完全沒有考慮社會整體情况以及利益，是意料之中，但在情理之外。

制訂加熱煙政策 應看什麼理據？

另外，據《明報》早前「聞風筆動」消息指，支持禁新型煙草產品之團體，約見食衛局官員以及立法會議員進行游說，更有反煙團體代表暗示，議員若非支持全禁，將有可能失去若干選委票。早前新制度之下首次選委會選舉已舉行，沒有人知道新常態下最終的平衡點；但觀乎反煙團體之氣焰，似乎有個別專業，仍然以為自己的意見，比其他人更有分量。

同樣是處理新型煙草產品政策之制定，今年第一季，中國工業和信息化部發表文件，表示傾向採取有效監管，央廣網也發表〈電子煙監管謹防一刀切〉文章，指出電子煙比傳統香煙有減害作用。但該文章亦務實地提出，政府應從禁網絡銷售電子煙，一邊「導正」新型煙草行業的運作，另一邊保護未成年人不能接觸有關產品，平衡各持份者利益。

事實上，世衛文件清楚表明加熱煙應被視為煙草製品，建議各個國家政府將其納入現行控煙規定，並無要求全面禁止，從事實反映，大部分已發展國家都遵從世衛建議。全球已有約70國接納加熱煙草產品，而中國更是世衛煙草控制框架公約（WHO FCTC）成員國之一。上月初，一群知名的亞太區醫學及科學界專家去信特首，說「如果香港要成功減低吸煙率，政府就應該容許煙民合法地選用更安全的香煙替代品」，「我們期望香港政府能參考科學數據作出決定」。這些專家引用日本數據：自2014年首次推出加熱型煙草製品以來，日本吸煙率下降了30%以上。由此可見，日本將加熱煙草產品納入規管的控煙方案，取得成功。

施政報告點出兼聽的重要

常言道，政治是妥協的藝術。這句話，除了意味成功爭取一件事，必須有所交換，從另一個層次去理解，也代表從政者，每個決定都在理想和現實的平衡之中。在施政報告中，特首再次提出「與青年同行」，並決定將「青年委員自薦計劃」轉為恒常項目，皆因特首明白政府之功能角色，故願意建立有效渠道，兼聽年輕人的意見，實為市民樂見。

聆聽意見，互補不足，取長補短，甚為重要。香港的抗疫歷程走到今天，為世界所稱許，正是由於政府在危機時刻，恰如其分發揮一定功能，在聽取專家團隊意見之餘，拉攏民心，讓廣大市民全力配合，才有如此佳績。如果只是偏聽一方意見，沒有可能達到如此佳績。

兼聽則明，特區政府必須擺脫過去由既得利益行業團體壟斷控制之局面，讓香港人在走出疫境後，更上一層樓。

作者是時事評論員