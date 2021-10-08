馬料水填海的前世今生（文：冼卓嵐） (09:00)

出爾反爾重啟填海

2018年的土地大辯論中，港府提出一系列的土地選項，包括5個近岸填海的選址，而馬料水項目爭議甚廣。早於2014年，港府提出馬料水填海計劃，以「優化土地供應」為名，擴展中文大學及科學園一帶。計劃公布後隨即備受各界批評，先有2018年沙田區議會動議反對填海工程，再有2019年立法會大比數通過擱置馬料水填海的議案。在有關方案於「兩會」均被跨黨派反對下，政府於2019年決定暫緩馬料水的近岸填海項目。有趣的是，政府以「暫緩」一詞欲蓋彌彰並非新鮮事，結果果然同其他不得民心的政策如出一轍，待反對聲音稍弱即改頭換面重新出台，林鄭在任期結束前重提方案，預計將掀起新一輪反對填海的浪潮。

漠視民生迫爆馬鞍山

事隔兩三年，當年「兩會」反對方案的原因仍然存在，包括政府未有改善沙田以至馬鞍山區內的交通配套及民生設施，更缺乏詳細解決現時和未來問題的規劃藍圖。現時政府強推88公頃的填海大計，區內民生問題相信只會有增無減。

現時馬鞍山一帶人口已逾20萬，可是交通配套一直未見改善，不論是道路或鐵路交通均接近飽和，交通問題無疑是個「大問號」。政府再次推出以創科包裝的填海方案，難免有糖衣毒藥之感。工商業用途雖有別於純粹住宅用途，但仍會吸引大量就業人流，更遑論政府很可能提高填海後的地積比率或實質變成商住兩用。若以矽谷等創科重地為例，將土地發展成混合用途，供創科員工居住和工作，人口定必比單一用途大增。區內交通不勝負荷，貿然發展馬料水地區，只會令沿海一帶百上加斤。近日觀塘交通擠塞成為一時熱話，該區區議會顧問提出多個方案供有關當局考慮，惟擠塞問題一直未見改善。他日馬鞍山會否變成今日觀塘？相信從施政報告公布當天，頓成不少附近居民心中的疑問。

自由和創意 是創科產業必要養分

要推行以創科先於民生的填海方案，應先具備詳盡研究，評估方案對住屋、交通及環境的影響，從而釐清方案是否需要及可行。馬鞍山區內交通等各類需求迫切，即使放眼全港，創新科技只是芸芸需要中其中一環。政府一直以土地供應這顆藥石胡亂投進各個範疇，漠視當下的核心問題，結果只會適得其反。除了土地，自由和創意是創科產業土壤的必要養分，可惜近年已有不少創科公司撤離香港，留下來的亦一直關注政府政策，衡量員工被調查或檢控的風險。不論土地命題為何，政府也有責任盡快公開有關方案細節，解釋命題原因，以釋除社會各界的疑慮。

要放眼將來，大可檢視現時的規劃能否應對未來需要，沙田海兩岸的前世今生，彷彿一個模範生淪為野孩子的故事。填海工程看似是個長遠之策，但政府捨本逐末，只顧土地供應，忽視民生事務，必然絕非上策。賣花人難免要讚花香，創科局長在接受訪問時稱有需要為初創企業提供額外土地發展，但同時亦指出數年後有部分創科園地建成，如數碼港第五期會在2025年落地，為初創企業提供土地支援。將來以對岸居民福祉換來的馬料水創科用地，有多少年輕有為的本地創業家能真正受惠？犧牲馬鞍山換來的馬料水又會否得不償失？

作者是民主黨資訊科技政策發言人、沙田區議員