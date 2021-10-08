林鄭的眼淚（文：曾志豪） (09:00)

鮮見她為香港社會的不幸落淚

所以就算香港人為了《國安法》的惶恐而移民，林鄭也只會機械式回應「如果認同自己是中國人便不會走」，甚至還要再加23條立法「錦上添花」。

林鄭提出「北部都會區」的融入大計，連成本也不計便自信滿滿的推出，甚至認為土地發展是必賺的豪言，倒讓人想起世紀之初西部大開發，曾蔭權曾親赴考察，今天誰還提西部大開發？都變了一帶一路和大灣區，而這些戰略發展更多是政治需要，而不是實際的經濟利益。一帶一路甚至成為外界擔心中國對外擴張勢力的政治動作。

難信「北部都會區」為港帶來實利

今天這個不計成本、連邊界也模糊的、和深圳相連的北部都會區，又似乎也是為了宣揚「香港離不開祖國發展」的政治定調，甚至有意抹去特區的獨特地位，一心要變成「南深圳」或者大灣區中的一粒螺絲釘。

香港自回歸後便一直受到「中港融合」的壓力，動輒便說「不融入便邊緣化」，當年中港關係仍然「相敬如賓」，香港官員被批評「皇帝女唔憂嫁」，對融入不感興趣。今天政治形勢已經沒有香港討價還價的餘地，甚至抗拒融合可能都會被指暗藏港獨思想觸犯國安法，這時的港深合作不似是「強強聯手」，而是「不平等條約」般不可不簽。

我們很難相信在這種情况下，這個不計成本肯定會賺的「北部都會區」真能為香港帶來實利。或許林鄭的眼淚，這一次真是為香港的未來而哭泣。

作者是傳媒工作者