「一國兩制」下 國家執政黨與香港政黨的關係（文：林緻茵） (09:00)

地區政黨的概念

在概念層面上，「地區政黨」泛指以推動地區利益為主、在國家內某些地區開展活動的政黨。視乎該國的政治體制等因素，這些地區政黨的規模差異可以很大，有些只會活躍於地方議會（例如郡、市和鎮議會），在國會內沒有代表。這些政黨中，有部分甚至表明不會與國會中的政黨建立任何聯繫，以示它們只以當地的最大利益為依歸，在2018年組成的英國地區政黨Nottingham Independents便是一例。有意擴展勢力的地區政黨，則不僅在地方或邦議會中有席位，在國會中都有席位，原本以大阪為基礎的日本維新會便是一例。

在法律上，部分國家沒有刻意區分地區政黨與全國性政黨，它們以劃一形式登記；日本也不乏地區政黨，但日本沒有制定政黨法，只規定有5名或以上國會議員，或在全民投票中取得總票數2%的政治團體，將獲界定為政黨，並享有政黨待遇。未符合上述條件而只參與地方選舉的團體，在法律上只能稱為地區政治團體而非政黨。

地區政黨與國家執政黨會出現各種關係，其中一種是競爭關係：由於英國的全國性政黨會參與各級議會選舉，以建立地方的影響力，並在全國各個國會選區中獲得廣泛的支持，故全國性政黨和地區政黨存有競爭關係，國家執政黨甚至可能在地方議會只佔少數議席。它們亦會呈現合作或聯盟關係，其中一個例子是德國基督教民主聯盟與在巴伐利亞地區（Free State of Bavaria）有深厚支持基礎的基督教社會聯盟的合作模式——基社盟只會參與巴伐利亞的選舉，而基民盟則會參與其他15個州議會的選舉；作為執政聯盟的一部分，默克爾現屆的內閣中有3位部長來自基社盟。

然而，以上國際經驗與一國兩制難有可比性，因為在選舉制度和政黨註冊制度不互通的情况下，香港政黨不能參與全國性選舉，過去也沒有全國性政黨在香港參選。更重要的是，《中國憲法》與國家的政黨體系論述，本來沒有「政黨競爭」的概念。

香港政黨在國家層面的地位

根據本年6月發表的《中國新型政黨制度》白皮書，中國新型政黨制度中包括中國共產黨和8個民主黨派，以及無黨派人士。中國共產黨與各民主黨派「長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共」，形成了「共產黨領導、多黨派合作，共產黨執政、多黨派參政」的政治格局。除在政協會議上提案，8個民主黨派還有其他具體渠道參政，例如在各級政府政策制訂過程中通過座談、上書等方式提出意見；它們亦被賦予民主監督的權利，包括監察國家憲法和法律法規的實施情况、中共和政府重要政策的制定和執行情况、中共各級黨委的工作和黨員幹部的廉政狀况等等。顯然香港現時政黨與國家執政黨之間並沒有以上的監督關係。

白皮書沒有就香港政黨與國家執政黨的關係着墨，原因不難理解，因為白皮書所關注的是國家的政黨制度。一般我們在分析國家的政黨制度時，也會聚焦於國家立法機關的組成和執政模式。

白皮書所論述的各政黨的基本情况中，沒有正式提出「地區政黨」的概念。現時8個參政的民主黨派也是全國性政黨，以排名第一的民主黨派——中國國民黨革命委員會為例，截至2017年底，該黨共有省級組織30個，地市級組織275個，黨員131,410人。基於主要活動範圍的差異，香港政黨與內地政黨的會員人數也差距甚遠，除了中國致公黨和台灣民主自治同盟，其他民主黨派的會員人數超過13萬。

由於香港的政黨未有在內地範圍註冊，故就算部分香港全國人大代表有香港政黨背景、亦會在所屬政黨內醞釀各種涉及兩地關係的提案，但在全國人代的相關信息之中，他們也會被標示為「無黨派」。他們在參與全國政協時，也有類似的情况：根據《中國人民政治協商會議章程》第22條，「中國人民政治協商會議全國委員會由中國共產黨、各民主黨派、無黨派人士、人民團體、各少數民族和各界的代表，香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和歸國僑胞的代表以及特別邀請的人士組成，設若干界別」；而根據《中國人民政治協商會議全國委員會提案工作條例》第13條，「參加政協的各黨派、人民團體，可以本黨派、團體名義提出提案」。

由此可見，內地的民主黨派是有參政議政的正式職能和身分，它們能夠以民主黨派的名義，向全國政協大會提交提案；但香港的全國政協委員即使有香港政黨黨員身分，也是以香港特區同胞的身分參與國家事務。

香港「政黨政治」應納入「中國新型政黨制度」思考

無論是從體制設計還是經驗的層面所得，香港政黨在國家政黨制度之中也未有被定義。在完善理論的層面上，香港政黨作為地區政黨對於國家治理的貢獻，應被理順，尤其白皮書對於無黨派人士也有所論述。

從現實政治的層面而言，我們可以預期香港政黨暫時只能在特區範圍內參政。同時，中國共產黨在香港沒有正式的法律地位，與香港政黨沒有組織架構上的連繫或從屬關係，名義上不直接參與香港的管治與選舉，也不依靠香港的選票維持其領導和執政地位。故香港政黨雖然有本地的民意基礎，但實際上如何能有系統地影響國家執政黨對港的方針和目標？

至於香港政黨短期內要思考的問題，就是在兩制關係改變的情况下，如何重新定位。上述的地區政黨都有一個共通點，就是它們或多或少都會呈現出一種地區主義（localism），這種地區主義不必與分離主義有關，而是針對國家資源與地區資源運用的優次，以及城市之間的競爭關係，倡議「大阪都構想」的大阪維新會便是一例。

當國策與地方的利益出現矛盾時，香港政黨作為扎根於地方的政黨，應該表現出怎樣的態度？這種矛盾的情况，在分析上可被歸類為「央地關係」，亦絕對可能在「一國」的框架之下發生。例如，2015年敘利亞內戰爆發難民危機，當默克爾決定收容大批來自敘利亞的難民，而大部分難民也通過巴伐利亞進入德國境內時，基民盟與基社盟在入境政策上便出現了分歧。

以往當反對派政黨依然活躍時，香港政黨在「央地關係」上的定位，基本上就是政治主導，而建制政黨比較容易找到立足點，但就算現在反對派政黨的影響力大減，不利於國家安全的因素在新選制下已被遏止，並不代表一些涉及政策層面上的央地矛盾會從此消失。香港政治光譜大幅改變後，建制政黨如何在央地關係中自我定義，已是不能迴避的問題。

（香港10個不能迴避的政治問題系列之五）

作者是香港政策研究所高級研究員