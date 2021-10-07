放寬祖堂地 能扭轉新界土地壟斷？（文：本土研究社） (09:00)

2400公頃公開資訊欠奉

目前，政府稱未有祖堂地的地理分佈資料可作公開，已經認定有發展潛力，這並不符邏輯。現時不少祖堂地已有一定公共用途，或是作為鄉村的公共設施、給農戶作為活躍農地等，一些則夾雜於私人農地中間，如果不清楚實質分佈，根本無從估計當中發展可能性，以及是否適合發展。

事實上，公眾亦可付費查冊得知某塊土地是否屬於祖堂，意味着政府並非沒有相關資料可對公眾開放。對於一項上千公頃的土地政策改動，甚至牽動新界傳統權益及地產利益，不交代基本資料也是於理不合，將令公眾無從得知這些土地實質使用現况及發展潛力，最後這些隱藏土地資料也只由私人地主及發展商自己得知。

改變既有地產土儲版圖？

過往一直理解，香港四大地產商年報所提及新界土地儲備至少有1000公頃，放寬2400公頃祖堂地收購門檻，將對現時新界圈地狀况帶來一個怎樣的局面？

我們可以預視：

一、為發展商「拔釘」：過往祖堂地的買賣限制已是地產商的眼中釘，他們極期待政府「拔釘」。很多祖堂地夾雜在一般農地中，一旦地產商買不到祖堂地以整合地塊，發展計劃就可能泡湯。

今年5月，政府罕有地收回新鴻基位於元朗站旁的黃金地段興建公屋，及後有消息指被收回地段中央有祖堂地，難以發展私樓，最後須政府出手收回全部土地解決困局，可見發展商十分渴望能影響政府運用公權力，解除祖堂地的收購「樽頸」，而事實上發展商過往亦高調提議須檢討祖堂地出售門檻。

二、新競爭者「翻盤」關鍵：現時四大港資地產商已在新界持有最關鍵位置農地，如果未來方向是要打破現有地產資本的「壟斷行為」，新入場地產商增加土儲空間有限。可是，若能放寬祖堂地這些未被廣泛收購「處女地」的買賣限制，面積達2400公頃的祖堂地可成新玩家「翻盤」的關鍵，只要收購到當中一半土地，已經可以比擬大地產商土儲總和。事實上，近年不少祖堂地均有非既有大地產商青睞，卻無功而還，一旦鬆綁限制，除了令地產商加速囤地外，更將掀起新界新一輪「圈地熱潮」。

這種圈地能否最後提供可負擔房屋，是個極大問號，因盈利主導的發展商不會以提供廉價房屋為目標，但毫無疑問的是，這進一步加劇中央所針對的土地寡頭壟斷問題，最後亦會因更多土地落入地產商手上，而減弱政府土地發展的主導權。

打開「傳統權益」的潘多拉盒子

放寬祖堂地出售門檻須修改《新界條例》，而林鄭在施政報告承認此舉或有可能觸及傳統權益問題。新界條例與《基本法》第40條有關保護新界原居民合法傳統權益息息相關，至今鄉議局及政府均未有充分解釋方案能如何完全合乎基本法要求。

祖堂地有其歷史淵源。英佔新界初期，港英政府因應新界獨有承襲的集體土地擁有制（communal ownership），及其對穩定新界社會、保留土地以團結原居民氏族的功能，所以透過訂立新界條例，在香港法例下容納這種土地擁有形態，故此「合法傳統權益」理應包括祖堂地這種集體土地擁有制提供給氏族成員的保障。若改動新界條例，或許會在未來引致對新界傳統權益的司法覆核，成為了放寬出售門檻的潛在隱患。

過往我們研究社發現，整個新界閒置但劃作丁屋用途的私人（1548.8公頃）及政府丁地（932.9公頃），恰好是2400公頃左右，既然必然牽涉新界傳統權益的祖堂地也放寬，為何至今對於現時閒置丁地可以鴉雀無聲？

閒置私人及政府丁地更有潛力

部分私人土地，值得仔細研究運用《收回土地條例》收回合適地帶，這不但能堵截發展利益濫用當中部分作套丁的可能，更可以與周邊政府丁地一併綜合規劃，提供大量公營房屋達至均衡發展，比放寬祖堂地給私人發展商興建清一色私樓更理想，尤其在一些已經位於北部都會區的元朗上水鄉村閒置丁地，不應在連濕地也要開發的情况下仍可原封不動，依然故我繼續以低密度模式發展。

現時放寬祖堂地進入為期一年的研究階段，除了欠公眾公開透明的分佈資訊，亦欠了持份者一個公眾諮詢。

決策不純粹是地權人與發展商之間的交易，現時各類祖堂地上使用者的使用實况及聲音更形重要。