港鐵投地王存利益衝突（文：李梓敬） (09:00)

港鐵最大股東為香港政府，一同與其他發展商入標投政府官地，既令外界質疑利益衝突，更有人認為有官商勾結之嫌。

極可能有「內幕優勢」

港鐵行政總裁金澤培最近為入標辯解，稱項目需興建隧道連接機場快線、東涌線香港站，若港鐵有份參與，隧道工程和建築工程會有更佳的配合。他這番說話，正正說出為何港鐵的參與會造成嚴重的不公平競爭，因為地皮以「雙信封制」招標，地價、項目設計評分各佔一半，未必是價高者得；港鐵極可能憑其作為機場快線營運者的優勢，擁有更多「內幕」資料，令其標書更突出。

上司入標 下屬審標？

雖然港鐵多次指，討論這個項目時，董事局內的政府官員都有避席，沒有參與任何討論，不過，港鐵始終未能釋除公眾的疑竇。

港鐵董事局內的4名政府官員，分別是財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、發展局常秘林世雄及運輸署長羅淑佩，而負責評審標書的是「不同專業的高級首長級人員」，主席為發展局另一名常秘。這便造成一個尷尬的場面，即是上司入標，下屬負責審標評分，外界難免質疑官員在處理投標的過程中是否不偏不倚，在董事局內沒有討論，不等於他們日常工作接觸時沒有提及！

從另一角度看，在港鐵董事局內的政府官員，是代表市民監察港鐵管理層的工作，他們避席又如何確保有關決定是否符合公眾利益？

慎防壟斷式霸權

港鐵高層又曾指出，「相信地王項目會為港鐵手頭上現有項目帶來協同效應」，這證明了港鐵其實一早部署爭奪中環地王這塊「肥肉」。港鐵「壟斷式擁有」鐵路發展權，憑這些「優勢」，鐵路站附近發展一些大型社區項目時，是否都應該要交給港鐵去做呢？這對其他發展商又是否公平呢？

眾所周知，港鐵的本業是鐵路運輸，但近年卻化身地產商，花不少心思及時間在這地產項目與民爭利，而漠視自己的本業。令人懷疑，港鐵一眾高層，想透過這龐大的地產項目取得豐厚花紅，自肥一番？

港鐵在交通範疇上已經獨大，如參與投官地，藉此優勢中標的話，就會變為真正壟斷式的霸權。筆者冀下一屆特首能正視，不要懼怕撼動港鐵利益，以免制度進一步腐化。

作者是香港青年時事評論員協會副主席