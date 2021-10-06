英雄狗熊同一人 政治反腐兩難分（文：劉銳紹） (09:00)

綜合中外各界的關注，主要有以下三點。先旨說明，這些關注的內容不一定會成為事實，只是觀察和分析的角度而已。

（1）「打虎工程」將怎樣延續下去？

──自從中共「十九大」以來，公安系統已有3名副部長（孟宏偉、孫力軍、傅政華）下馬。此外，中共調查和監察中央直接管理的幹部（多是身兼重任的高官），今年以來已有23名這類幹部受查，而傅政華是當中第二名落馬的正部級官員。還有，中共今年又開展有針對性的全國政法隊伍教育整頓活動，一般預料傅政華不會是最後一頭老虎。那麼，日後的「打虎」行動將怎樣延伸下去？哪些「大老虎」將會被關進籠子裏？還是「已見成效，適可而止」？

跟着，對政法系統的整頓會否擴大到其他領域，包括軍方和武警系統？如果整頓活動和「打虎工程」持續和擴散開去，會否影響中國的政局穩定？最高權力機關如何保持穩定局勢？也許，連串的整頓行動只是有關方面防患未然之策，不會構成重大危機，但對政局的連鎖效應，已成為外界關注的重點，倒是眼前的事實。

──外界關注這類案件的政治性質，多於涉及貪腐的違法違紀。據報道，公安部近日召開黨委（擴大）會議時通報了孫力軍的案情，並提到傅政華，換言之兩案可能有關連。當中，對孫力軍的指控涉及「政治隱患」、「小山頭、小圈子、小團伙」、「培植個人勢力、結成利益集團」；所以，要深挖相關的「人和事」。

外界難以明瞭上述指控的具體內容，但這些政治性的指控比刑事和經濟犯罪的指控嚴重得多，涉及黨性和派性的問題，間接反映了中共高層和政法系統的一個側面，更令人關注：這類「深挖徹查」的工作如何進展？能否取得預期成效？

──傅政華等政法領導人曾是得力官員，受到中央領導人的接見和肯定，為什麼昔日是龍，今日成蟲？如果說，他們過去隱蔽得很好，近年才發現他們的罪行和馬上處理；那麼，這又是否間接說明，過去的監督制度和行動得不到預期的效果？

（2）民間如何看待「打虎工程」？

──官媒過去對傅政華讚譽有加，說他「低調為人，高調做事」、「不吸煙不喝酒，喜歡看書」；對違反公安辦事原則的人員「一律視情節給予紀律處分直至開除」（見「人民網」和《北京青年報》）。但他出事之後，公安系統的人傳出「傅政華愛出風頭，也不體恤下屬」的評語。外界難知細節，也不知這是總體定性的口徑，還是個別人士的觀感？總之，老百姓的疑問就是，到底應該相信官方以前的讚頌之詞？還是相信今天的指控之事？久而久之，普羅大眾就產生一種觀感：「當官的出事前都是英雄，出事後都是狗熊」，變成民間心中的官場規律。

──由此而生的另一個現象是：民眾面對「英雄狗熊兩難分」時，一般傾向相信官方對狗熊的揭露，而不大相信官方對英雄的讚頌。這又成為民間觀察官場現狀的一條風景線。且看網民在孫力軍和傅政華出事後的反應，大多認為今天掌權的人「打虎有功」，對橫行多時的「老虎」口誅筆伐。但為什麼會出現這種「只信壞事而不信好評」的現象，卻沒有太多人研究，反正感到十分正常就是了。

──這種心態成為常態，那麼，老百姓會否把「英雄狗熊同一人」的感覺輻射到今天的官員身上呢？筆者強調，不能一竹篙打盡一船人，但官方如果不努力弄清楚這種心態的成因和努力避免，只會令正常工作的官員受累，對官方也毫無好處。長遠來說，民眾也難以分辨「打老虎」到底是政治需要，還是真的反貪腐？這將完全抵消公開表述的原意，難以產生建立威信、凝聚民心的作用。

──民眾既有上述心態，那麼，官員又如何看待「英雄狗熊論」呢？正常工作的官員會說：「不管那麼多，反正自己沒犯法。」不正常工作的人也許會說：「不管那麼多，先做了英雄再說。」無論如何，「今天英雄明日狗熊」的心態也會影響官員的正常行為，或多或少心理上也有影響，不利正常工作和對上級的信任。有關方面和人員必須正視和慎思。

（3）怎樣建立反貪腐的公信力？

綜觀目前形勢，以下提及的方法看來不大現實，沒有條件實現或不願實現，但還是要提的。官方如敢嘗試，始終利多於弊。

──必須搞好事發前的預防和預警系統。這個系統大有大做，小有小做，但關鍵是一定要做。例如，過去嘗試過的網絡問政，後來在「不得妄議（中央政策和朝政）」的精神下逐步消失。一些善意提出建議的人士（如任志強），也被打入天牢；為民眾爭取司法公義的維權律師，又被獲授權的傅政華等高官打散，這豈不是自我毁壞預防和預警系統嗎？其實，網絡問政和依法維權也是為官方謀穩定，應盡早重建。

──讓司法機關有一定獨立自主審判權力。過去官方處理敏感案件時，多會先來「輿論審判」，即由官方操控的輿論機器發放官方的信息，希望讓外界接受先入為主的定性。如今，傅政華也受到同樣的待遇，不知這是否「剃人頭者人亦剃其頭」？可是，這種方式無法建立司法的公正性，更難發揮以法律來防範貪腐的正面作用。所以，讓司法機關有一定的獨立自主審判的權力，才是長遠反貪腐之策。

──日後審判矚目的案件時，可讓境外傳媒入庭採訪。圈中人明白，可以採取中國特色的方法，確保一切不會出軌。這牽涉官方的信心問題，但如果連這一點信心也沒有，就更難說真正的反貪腐了。

作者是時事評論員