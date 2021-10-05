清刷歷史工程悄然展開（文：梁美儀） (09:00)

「解決」了教協、民陣、支聯會及職工盟這些最具組織力、動員力以至財力的團體後，民主派陣營已告分崩離析，在未來一段日子也難再有作為。撲滅了組織，不代表「除害」工程的終結，清刷不利國家安全的歷史痕迹之工作正要展開。

曾公開展示六四事件始末的六四紀念館，早已被警方清理得乾乾淨淨。接着下來，早在1997年6月4日晚上，搬到香港大學擺放的國殤之柱，是悼念六四事件的標誌性雕塑。這麼一件記錄當年人們對這歷史事件感受的雕塑，在港大擺放了接近四分之一個世紀，本一直相安無事。在香港新常態下，這個柱墩位置寫有「六四屠殺」的雕塑，恐怕已被視為散佈對國家仇恨的工具，相信被移除只是時間問題。接下來，擺放在中大的民主女神像，會否同樣成為當權者眼中的刺而被移走？漸漸地，日後在港不易再找尋到六四事件的遺痕。

抹去六四的痕迹，或許只是個開端。觀乎坊間開始有聲音呼籲清刷過去香港的殖民歷史，日後若維多利亞公園要改稱為人民公園，那維多利亞港是否也不容於新香港？皇后大道中豈不要改為人民大道中？香港獨有之處，本來就是因經歷過這段中西文化與文明交錯，融匯而成的獨特都市，這百年來種下來的根，斬不清，除不掉。

作者是資深傳媒工作者