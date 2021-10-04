公民社會真的能被解散嗎？（文：鄭立） (09:00)

根據維基百科引的「倫敦政治經濟學院」給出公民社會的定義，公民社會是政府、家族、市場之外的組別，指圍繞共同目標、利益或價值，非強制的行動團體。公民社會通常運作於慈善機構、非政府組織、社區組織、婦女組織、宗教團體、專業協會、工會、社運團體等等。

團體解散不等於公民社會解散

如果公民社會的定義如此，那公民社會基本上應該是「民間團體」。如果是民間團體，雖然最近解散了幾十個左右，可是香港還是有更多的民間團體沒有被解散的，比方說，工聯會，根據上述定義，也是公民社會。假設有些團體是公民社會，那些團體解散，也不等於公民社會解散；正如李小龍是人類，李小龍死了，不等於人類滅亡了，就只是他這個人死了而已。

但他們當然不是這個意思，說白的，他們說的公民社會應該不包括工聯會。所以他們的定義，應該和上面那個有分別的。他們很在意這些組織的解散，認為是一個大的打擊。

只是，我引一句中國某圖書館管理員說過的話：存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失。那些團體的註冊，都只是法律上的形體，但團體的本質並不是法律上是否存在，而是它的人是否存在。

內在東西不會因法律上解散而消失

公民社會的本質，照我理解，應該是在於人與人的共同目標、利益、價值、忠誠與信任。這些東西才是公民團體的真正本質，自稱什麼協會、什麼團體、什麼組織，都只是皮毛。

內在的東西，並不會因為法律上的解散而消失，除非這些東西一直都不存在。這些團體之所以能維持，靠的是一個空殼，靠的是人類對道統與名目的崇拜，那麼，建制不支持時，它們的確會消失。

但那種團體本來就是泡沫，自然經不起考驗。就像外國的黑社會，它們一定是被打壓的，可是不會因此就消失。那問題就是，公民社會比黑社會更脆弱嗎？

作者是專欄作家