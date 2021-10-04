凝聚力量 修補社會撕裂（文：張鳳儀、葉兆輝） (09:00)

2019年起的反修例風波，毋庸置疑顯露出社會上有不同程度的撕裂，年輕人和其家庭就首當其衝最受影響。截至2021年6月30日，警方就示威活動拘捕了一萬多人，據估計約有6000多名25歲以下的年輕人被捕，有4000人是學生，其中2200人是大專生，當中包括不少本地大學的研究生。

反修例被捕入獄年輕人 過往行為良好

根據筆者所理解，對於案情較輕的年輕人，他們首先會被判入更生中心數個月，行為良好的會被轉送到懲教署轄下的中途宿舍，在此階段，香港善導會為他們提供在職培訓及輔導服務，其間可容許在指定時段外出上學或工作。如順利的話，他們會獲釋，再接受約一年的監管令，其間他們能回家居住，如常上學或上班，不過仍然要守宵禁令，懲教人員會隨時突擊面見他們。若他們不遵從監管條件，便可能會被再次送入更生中心。

過往被拘捕的年輕人一般都是非在學的人，涉及的案件大部分是與三合會相關罪案、毒品罪行、傷人及嚴重毆打、行劫、盜竊或其他嚴重的刑事案。然而，近年因反修例運動被捕入獄的，卻是過往行為良好、無犯罪紀錄者，正如有很多法官判刑時都形容這群年輕人本性不壞，只是受到當時的社會氛圍影響，一時衝動、鹵莽和愚蠢下犯案。就因為囚犯的背景有着南轅北轍的差別，實在需要探討一個更適時適切的方法，去幫助這批年輕人更生重投社會。

給年輕人機會 他們會給我們驚喜

在暑假期間，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心（本中心）回應香港善導會的邀請，為幾個因反修例判囚的年輕更生人士提供學徒職位。在起初，我們也有擔心他們會否對社會還充斥着仇恨、對內地的同事存有偏見，更甚是他們的性格會否火爆、容易作出挑釁性行為、能否跟其他同事合作得來等等。當我們給予年輕人一個機會時，他們往往會給我們一個驚喜，並帶出修補社會撕裂的很多反思。

出人意料的是，這幾個男生都彬彬有禮，談吐溫文，虛心學習，與其他年輕同事別無他樣，對於交託他們的工作都能一一辦妥。同時，他們亦毫不忌諱地道出自己在囚的經歷、他們的反省覺悟，以及他們面對現今的困難和對前景的盼望。如果沒有事故發生，他們應是大學的新鮮人，充滿憧憬的展開人生新一頁。他們在被捕時正是文憑試的應屆學生，在等候受審期間，承受着隨時入獄的壓力去應考；然而，他們卻堅忍地完成了考試，並獲得大學的錄取。他們被判囚的時候，就在大學一年級的上學期。

懲教人員都明白這批更生青年正面對的挑戰，為了給予他們有意義的學習機遇，不斷尋找不同類型的僱主，免得局限在快餐店當學徒。因為我們中心跟他們是首次合作，他們都前來探訪，並分享了教導這班年輕人的體會和理念。他們用心設法幫助這些更生年輕人重投社會，是十分值得嘉許的，大家都意識到，只要每人多走一步，就能為修補社會撕裂多行一步。

奈何，要修補社會的撕裂，不能單只靠懲教人員，或寥寥可數的僱主的幫忙，社會需要各階層人士去伸出援手，以實際行動給予年輕人重生的機會——這樣不單止是幫助一個年輕人、幫助一個被影響的家庭，而是幫助整個社會在新常態中重建，用接納和信任去消除仇恨和矛盾。如在政府的政策上，都可以給予這些年輕人有人生第二次機會，深信社會上的深層矛盾，也會因接納和關懷而有所化解。

「回家」對更生青年意義非常重大

在8月尾，這幾個小伙子因為行為良好，獲得懲教人員的獎勵，能夠提前離開中途宿舍，返回家中與父母同住。「回家」，看似是平常不過的事，又或是理所當然的事；然而，對於這些年輕人的意義，卻非常重大，因為他們就是靠着家人無條件的愛，來抵禦牢獄之苦和不安感。有更生的青年表示，自己最後悔的事情就是「對不起」家人，不但錯過了父母的生日，而且要他們為自己不辭勞苦和舟車勞頓地奔波，每天憂心。家人的愛，往往就是這些年輕人更生的原動力。

退學通知書如二次傷害

好景不常，其中一個年輕人滿以為自己的前景有一絲希望之際，就收到其大學的退學通知書，原因好簡單，就只是因為他干犯了罪行，令學校聲譽受損，在沒有機會解釋和辯護底下，直接被大學開除學籍。這張退學通知書就等同給年輕人二次的傷害，再次被判刑責，因為他另一年的青春又被褫奪去了，遺留下一片失落和徬徨。他們為自己所犯的事賠上了一年時間，失學卻剝奪了他們另一年的時間，甚至改變一生的遭遇。

筆者理解每個人都應該為自己所做的事情受到懲罰，這些年輕人都有為自己一時的鹵莽、愚蠢及罔顧後果的行為負責，已被判囚數月，失去了自由，失去了差不多一年的青春，更甚的是他們已留有案底。他們被「懲」治了，認真認錯了，亦悔恨當初，他們盼望的是可以重新裝備自己，將來能為社會作出貢獻。現今竟被已取錄的大學開除，就連被「教」的機會也失去了！

從前教育標榜「有教無類」，有「蠱惑仔」或「黑社會」洗心革面後，都能夠重返校園，有些甚至學成歸來，立志為同路人服務，盡己之力回饋社會，這些更生人士的故事絕不稀有。一些人以「殺一儆百」的態度去對待反修例的更生年輕人，但是否對整個社會發展造成太大的機會成本，得不償失？因為並非所有犯案的年輕人都是處心積慮、屢勸不改的嚴重罪犯。為什麼要製造那麼多障礙，令到他們感到氣餒和身處被遺棄的處境？

今天，如果我們未能夠提供有效的方法，幫助他們回轉，豈不是只會重燃原本已經消失心中的怨恨，延續社會的撕裂？智者常常提醒我們，要完全殲滅敵人，最有效的是將他們變成我們的朋友。在香港新常態之下，需要突破敵友二元的內耗思維，建立彼此互信和共贏的新平台，重新再出發！需要採取有效的措施，剛柔兼重，才可以長治久安，贏取社會不同持份者的支持。

真心悔改者 難道不應給予第二次機會？

最後，就如政務司長李家超在立法會上表示，政府會從不同方面着手去修補社會撕裂，凝聚民心，努力與市民溝通共建正確價值觀及思維，更會進一步聽取年輕人意見，匯聚共同力量，為他們提供安全的學習環境；因此，請容許我們再次呼籲，要重建和諧的社會，絕對不是一小撮人的責任，而是我們各界共同的責任。年輕人是我們的未來，犯法是需要得到懲治，同樣地，真心悔改的人，難道就不應該給予第二次的機會嗎？盼望大家都多一點同理心支持那些更生年輕人和他們的父母！

作者張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監