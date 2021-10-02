承蒙國家大力支持　香港營商環境一片亮麗（文：投資推廣署署長傅仲森） (08:00)

財政司長陳茂波於九月二十七日發表題為《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》的報告，隨著環球企業密鑼緊鼓計劃疫後商業部署，司長的報告來得正合其時，報告清楚羅列香港為世界各地及內地企業所提供的良佳商機；與此同時，亦有助糾正國際投資者因為部分媒體持續的偏頗報道而對香港產生的誤解，企業的確要閱讀這重要的報告。
自香港特別行政區政府成立以來，本著「一國兩制」的基石積極發展經濟，創造了有利的營商環境，加上其方面的優勢，使香港得以保持優越的競爭力，成功鞏固多元的國際樞紐地位，在金融、商業和貿易、運輸和物流及投資方面緊執牛耳，成為跨國企業設立總部的首選地。
香港經歷2019年社會動亂事件，隨之而來是新冠肺炎肆虐，加上若干國家的干涉，經濟受到一定的影響，這是無可否認的。我認為企業領袖需要詳細閱讀這個營商環境報告所列出的事實，例如大型暴力事件，國家安全受威脅，法治備受挑戰，以及香港受某些國家施以無理的對待，當跨國企業能夠看清這些事實，便不難作出明智的商業決定。
對香港和在香港經營的企業來說，國安法的實施及愛國者治港的原則，令香港由亂轉治，有效地保護了我們的營商環境，事實上，很多不同行業的跨國企業以至外國商會均對香港未來表示充滿信心。
有一點是非常重要：我們的將來機遇無限。香港能夠為企業提供賴以成功的基石，我們有一系列的優勢，包括：優良穩健的法治及司法獨立，貨物、資金、人才以及資訊自由流通，低稅率及簡單稅制，強大的金融體系及有效的監管制度，基礎設施及數碼設施完備，自由港地位，享譽國際的避免及解決爭議服務，人才資源豐富，國際化城市，安全優質和城鄉交融的大都會生活環境等等，這些眾多的優勢，全部源於「一國兩制」的基石。
在經濟發展方面，《十四五規劃綱要》一如既往支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位；強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心；支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。此外，《十四五規劃綱要》加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。
第二是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》：大灣區是一個充滿活力的城市群，當中包括香港、澳門兩個特別行政區和廣東省九個城市，是全球其中一個最大和最具競爭力的灣區。2020年大灣區的總人口已經超過8600萬，本地生產總值約1.67萬億美元，與全球第九大經濟體（加拿大）相若，本地人均生產總值近20,000美元。大灣區將會成為世界知名的生產及出口中心，在創科及先進服務業的發展甚為迅速，很多中國創科巨企均駐紮於此。粵港澳大灣區是世界上其中一個最令人振奮的項目。
另外，近日中央公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，亦將為香港創造更多機遇。
投資推廣署負責協助來自世界各地企業在香港設立業務，幫助他們把握機遇，當他們業務成功，對香港經濟及就業均有裨益。讓海外企業了解香港真實情況是我們重要的工作，說好香港故事，說一千遍一萬遍我也樂此不疲。展望未來，在中央政府持續的支持下，香港經濟前景的確一片亮麗，在港的海外及內地企業將有無限商機。