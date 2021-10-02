承蒙國家大力支持 香港營商環境一片亮麗（文：傅仲森） (08:00)

自香港特別行政區政府成立以來，本着「一國兩制」的基石積極發展經濟，創造了有利的營商環境，加上其方面的優勢，使香港得以保持優越的競爭力，成功鞏固多元的國際樞紐地位，在金融、商業和貿易、運輸和物流及投資方面緊執牛耳，成為跨國企業設立總部的首選地。

香港經歷2019年社會動亂事件，隨之而來是新冠肺炎肆虐，加上若干國家的干涉，經濟受到一定的影響，這是無可否認的。我認為企業領袖需要詳細閱讀這個營商環境報告所列出的事實，例如大型暴力事件、國家安全受威脅、法治備受挑戰，以及香港受某些國家施以無理的對待，當跨國企業能夠看清這些事實，便不難作出明智的商業決定。

對香港和在香港經營的企業來說，《國安法》的實施及愛國者治港的原則，令香港由亂轉治，有效地保護了我們的營商環境，事實上，很多不同行業的跨國企業以至外國商會均對香港未來表示充滿信心。

有一點是非常重要：我們的將來機遇無限。香港能夠為企業提供賴以成功的基石，我們有一系列的優勢，包括：優良穩健的法治及司法獨立，貨物、資金、人才以及資訊自由流通，低稅率及簡單稅制，強大的金融體系及有效的監管制度，基礎設施及數碼設施完備，自由港地位，享譽國際的避免及解決爭議服務，人才資源豐富，國際化城市，安全優質和城鄉交融的大都會生活環境等等，這些眾多的優勢，全部源於「一國兩制」的基石。

在經濟發展方面，《十四五規劃綱要》一如既往支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位；強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心；支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。此外，《十四五規劃綱要》加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

第二是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》：大灣區是一個充滿活力的城市群，當中包括香港、澳門兩個特別行政區和廣東省9個城市，是全球其中一個最大和最具競爭力的灣區。2020年大灣區的總人口已經超過8600萬，本地生產總值約1.67萬億美元，與全球第九大經濟體（加拿大）相若，本地人均生產總值近2萬美元。大灣區將會成為世界知名的生產及出口中心，在創科及先進服務業的發展甚為迅速，很多中國創科巨企均駐紮於此。粵港澳大灣區是世界上其中一個最令人振奮的項目。

另外，近日中央公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，亦將為香港創造更多機遇。

投資推廣署負責協助來自世界各地企業在香港設立業務，幫助他們把握機遇，當他們業務成功，對香港經濟及就業均有裨益。讓海外企業了解香港真實情况是我們重要的工作，說好香港故事，說一千遍一萬遍我也樂此不疲。展望未來，在中央政府持續的支持下，香港經濟前景的確一片亮麗，在港的海外及內地企業將有無限商機。

作者是投資推廣署署長