沒贏家的政治鬧劇 威脅人類和平（文：梁美芬） (09:00)

當下的世界格局，是以美國為首的陣營，藉「人權」、「民主」、「自由」圍堵中國。孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場過境期間被捕，加拿大拘捕的理由是「應美國要求拘留」。美國司法部以孟晚舟隱瞞華為與伊朗的交易，起訴她電匯欺詐罪，其間她一直否認控罪。

孟晚舟遭受千餘日的無理拘禁，獲釋後不忘感謝祖國和同胞對她的不離不棄。在這場政治鬧劇中，除了孟晚舟以自身堅持的人格魅力，贏得了國民的支持與國際掌聲之外，無人是贏家。

首先，美國的盟友加拿大應清楚明白當美國馬前卒的代價。事緣9月15日，美英澳三國簽訂安全協議「AUKUS」，澳洲將使用英美技術建造核動力潛艇，這引起原本與澳洲簽訂建造潛艇合約的法國不滿。9月17日，法國外長勒德里昂憤怒直指，「AUKUS」協議下的合約，是「盟友與伙伴之間不能接受的行為」。從美英澳的核潛艇交易可以看出，美國盟友的利益是可以被出賣的。

法國即時召回駐美和駐澳大使。這邊廂，據報在9月22日，拜登向法國總統馬克龍承認處理不當，法國大使又隨即返回華盛頓。那邊廂，中國向簡稱CPTPP的《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》的保存方新西蘭，正式提交了加入的申請。但不到一周，台灣也宣布申請加入該協定。這無疑是一種挑釁。

孟晚舟人格魅力贏取國際掌聲

眾所周知，中國在清末民初之後經歷了內戰和抗日的苦難歷史。經過艱苦奮鬥，今天14億中國人民得到溫飽，經濟得以發展，在台灣問題上，中國不會有任何妥協。

近期西方國家不斷派遣戰艦巡航台海東海南海，這是極為危險且鹵莽的行為。筆者呼籲有關國家牢記歷史教訓，不要將戰爭對人類的傷害拋諸腦後！不斷部署軍事力量到中國周邊挑釁，對和平毫無益處。更何况今日中國的國力，早已不再是清末民初及日本侵華時的中國。

世界和平從來都不是理所當然的。根據美國著名記者Bob Woodward與Robert Costa的新書Peril披露，美國有將領曾擔心，特朗普在離任前對中國產生軍事敵意，醞釀軍事衝突的危機。中美都是擁有核武的國家，一旦爆發衝突，後果將是災難性的。慶幸當時中美沒有開戰，否則全球人類都只會是輸家！

孟晚舟事件是「冰封三尺，非一日之寒」的國際局勢下，由美國導演的一場政治鬧劇。如今孟晚舟回家了，其人格魅力贏了國際讚許，希望隨着她的獲釋，能為緊張的國際關係帶來鬆綁。

作者是香港立法會議員、華人學術網絡成員