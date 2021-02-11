釋除長者疑慮 截假信息流傳 助破香港疫苗猶豫困局（文：香港浸會大學「助減香港市民疫苗猶豫」研究計劃） (09:00)

長者猶豫態度不易突破

香港浸會大學於年中發起「助減香港市民疫苗猶豫」研究計劃，團隊於2021年7至8月期間，連續6星期以隨機抽樣方式進行電話調查（註1），了解香港市民對疫苗接種及相關議題的態度和意見。

通過分析縱向調查數據，團隊發現中年群體的接種比例在調查期間持續增加。然而，70歲或以上人士的數字並沒有出現顯著增長。結果反映，70歲或以上人士從一開始便對接種疫苗抱有猶豫態度的這一道關卡，並不容易突破。接近三成的長者認為自己因為「身體差」、「有長期病」、「年紀大」等原因不適宜打針。如何在顧及長者需要和其觀感的前提下，盡力釋除他們的心中疑慮，對進一步提升本港疫苗接種率十分重要。

老友記影響老友記

長者多數從日常生活與親友、鄰居的互動之中交換消息，部分更傾向依賴通過口耳相傳所獲取的資訊。其實，老友記對老友記的影響力可以很大。政府最近的宣傳已經注意到同齡人現身說法的重要。自8月起電視電台、網上陸續播放以逾90歲資深唱片騎師Uncle Ray、逾80歲資深演員羅蘭為主角的宣傳片，逾70歲肝病權威專家、香港大學醫學院榮休教授黎青龍也有參與拍攝疫苗問與答短片。他們都以「我打咗針喇」的過來人身分，呼籲長者盡快接種，降低感染機會，帶來不錯的效果。

家人鼓勵亦很重要

我們團隊建議政府更可考慮招募已完成接種、身體狀况良好的長者，在社區中心或擔任外展服務做義工；由公公婆婆的同齡人一齊參與說服工作，令正考慮接種的長者感覺有「自己友」的支持。這種做法在本港的社區服務經驗中其實並不罕見，也有先例參考（例如銀行櫃枱服務）。此外，我們還應該重視子女和家人在鼓勵、支持長者接種疫苗過程中的角色。長者的家人所扮演的角色，在宣傳說服過程中常常被忽略，但來自子女、家人的實質支持，對長者而言是非常重要。在未來的接種疫苗宣傳，當局可以嘗試「打愛護親友牌」，從家人角度出發，鼓勵年長父母邁出重要一步。

不實信息防不勝防

疫苗猶豫不僅受個人生理、心理原因影響，來自四方八面的錯誤資訊甚至是蓄意發放的虛假信息，更是絕對不能忽視的因素。

香港的資訊環境自由開放，市民可透過不同的線上線下信息渠道乃至親身經歷，對新冠病毒、世界各地抗疫情况，以及疫苗接種等議題，形成自己的觀感和認知。團隊的調查發現，有超過一半市民自認為擁有一定、甚至較高能力獲取醫療衛生資訊；有四成六市民認為自己對新冠病毒對健康所產生的影響有基礎認識。不同信息傳播因素都會影響個人接種疫苗的積極性。例如，人際傳播渠道通常容易散佈一些道聽塗說，甚或子虛烏有的所謂「堅料」（真確消息），好像是「我聽朋友說疫苗打進身體後，有可能會改變基因！」、「網上瘋傳短片，疫苗內發現有微芯片！」、「我朋友的爸爸打針後進ICU兩星期了！」，聽起來很嚇人。這些所謂「堅料」輕則可能導致一些已經預約接種的市民（尤其是長者）打消念頭，嚴重則會引發恐慌，增加社區抗疫的難度。因此，對抗虛假信息是助減疫苗猶豫的一個重要環節。

正如我們團隊在另一份針對經香港事實核查機構證誤的疫情、疫苗與相關「假新聞」的研究報告（註2）中提及，不實信息的出現（尤其在社交媒體環境中）總是防不勝防。該報告歸納出疫苗相關不實信息的特徵：常常帶有明顯的新聞價值，甚至採用新聞報道的寫作手法；大部分信息使用圖像（但文字內容不符）、聲稱資料來自主流媒體、專家和科學論文來包裝其虛假議題，直接挑戰大眾的媒體資訊素養（media and information literacy）。

核實信息來源 護己護人

儘管各政府部門已經主動出擊闢謠，民間事實查核機構（例如浸大事實查核中心）也不時發表查證報告，澄清來自不同渠道的虛假資訊，但歸根究柢，甄別信息真偽的最後防線仍然是每一位市民。如遇到影響個人決策的重要信息時，大家一定要「停一停，諗一諗」，仔細檢視信息是否合乎邏輯，是否合乎情理，當然也可以善用公共機構和事實核查機構的資訊，比對不同可靠媒體與 信息來源，然後再決定是否要相信。核實信息來源，切忌胡亂轉發任何似是而非的信息，也可算是在疫症之中保護自己及親友的好方法。

截至9月初，本港有超過420萬人（約六成常住人口）已經接種至少一劑新冠疫苗，與電話訪問調查開始前兩個月相比，已有明顯增長。然而，變種病毒的出現，令建立群體免疫屏障更見困難。希望香港社會各界能夠繼續共同努力，攜手走出「疫」境，生活盡快回復正常，全港市民可以齊聲說「我已經打晒針喇！」

註1：是次調查共成功訪問了3060位18歲或以上香港居民，實效回應比率為71.7%，以樣本總數計算，標準誤差少於0.9個百分點；在95%置信水平下，抽樣誤差不超過±1.8%；調查數據會按照政府統計處提供的統計數字，以「反覆多重加權法」作出加權處理

註2：《疫情、疫苗與相關「假新聞」 經香港事實核查機構證誤的不實訊息概述》（bit.ly/3m6ST98）

參考資料：

（1）香港浸會大學「助減香港市民疫苗猶豫」研究計劃（bit.ly/3ooOqkG）

（2）系列民意調查報告（一至四）

（一）bit.ly/3ukdKtl

（二）bit.ly/3AVpuF1

（三）bit.ly/2XW8vnA

（四）bit.ly/2Y1qxoT