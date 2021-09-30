社交媒體內容審查的類司法改革（文：梁家權） (09:00)

「內容審查」機制的不足

當今的科網巨企大都是美國公司，例如facebook、Instagram和Twitter等。由於《美國憲法》着重保障言論自由，加上美國政府早在上世紀90年代訂立了法例，免除互聯網公司須為使用者發布的內容負上法律責任，並賦權它們出於善意地限制平台內容，是故科網公司一直享有廣闊的營商空間。在政府避免直接管制網絡的情况下，科網公司需靠自我監督。

以facebook為例，它多年來透過訂立《社群守則》（Community Standards）和進行「內容審查」（content moderation）去自行規管平台內容。前者訂立準則去界定什麼內容不被平台接受（例如牽涉暴力、詐騙、性剝削、侵犯版權內容；註1）；而後者則根據守則，利用人工智能或人手過濾不當內容。然而這些措施有不少為人詬病的地方，例如《社群守則》常被認為準則模糊、人工智能系統時常出現錯誤過濾的情况。

就算facebook聘請了內容審查員（content reviewers）作人手把關，質素卻成疑問。一來內容審查員缺乏法律訓練，對言論自由的法律界線和人權標準未必掌握；其次，他們每天要處理數量龐大的爭議內容，所作裁決未必深思熟慮；還有，他們身為僱員，首要是服務公司的商業利益，行事未必顧及大眾利益。總而言之，無論是審查過程的不透明、用戶投訴無門，或是結果出現誤差，統統都令整套審查機制難以服眾。

「facebook監察委員會」比擬美國最高法院

針對內容審查機制的弊端，近年外國許多法律學者、人權組織、媒體監察組織都倡議改革，爭取制度更加透明、公道、有規可依。為回應外界聲音，在2018年，facebook創辦人朱克伯格表示會成立一個獨立的內容審查裁決組織，並將它比喻為該公司的「最高法院」（Supreme Court）。該組織在2020年開展工作，名為「監察委員會」（Oversight Board）。這個新機制可讓facebook和Instagram用戶就平台的內容審查決定提請上訴，同時平台本身亦可主動向委員會尋求覆核。

監察委員會若要成功，須具備幾個要素，首先是獨立性。據美國法律學者Kate Klonick分析（註2），facebook為保障委員會的公信力，從三大方面賦予了它獨立性：第一，委員會擁有獨立的財政來源。facebook透過成立獨立的信託基金會支撐委員會的營運。第二，委員會有獨立的人事安排權力。除了首批成員是由facebook羅致之外，往後的新成員將交由委員會自行招攬。現時的委員會成員包括前政客、新聞工作者、學者、法律界人士，等等。第三，委員會有權去選擇哪些個案進行覆核。

其次，委員會裁決的透明度也至關重要。委員會選取個案後，規定要在90日內裁決，判定之後會上載到官方網頁，讓公眾和個案的涉事人得悉判決結果及其理據。這做法和法庭裁決後須公開判辭一樣。

還有，委員會的裁決須有約束力。可是在這方面，委員會的權力卻相當局限。根據章程，它的裁決權和約束力只局限於每單個案本身。譬如，facebook錯誤刪除了某用戶的某個帖文，若該用戶上訴得直，facebook必須按裁決結果補救，如恢復該帖文。可是，這個約束力不會自動擴及其他類似情况。另外，委員會可向facebook提出政策改革建議，但同樣不會有約束力。換言之，委員會的意見不能左右到公司的大方針和商業模式，這都令外界失望。

借鑑國際人權標準覆核審查決定

從官網資料可見，監察委員會在今年1月開始頒布裁決，截至9月下旬已處理了18單個案。這些個案牽涉的地區不局限於美國本土，也包括法國、荷蘭、巴西、緬甸等外地。而個案的爭議內容涵蓋不同範疇，例如仇恨內容、假資訊、成人裸露和網絡欺凌等。就裁決結果而言，facebook有贏有輸。這些案例初步反映委員會有全球視野、關注的議題多元。而委員會能夠推翻facebook的審查決定，也展露了其自主性。

除了結果本身，另一個關鍵問題是：究竟委員會是根據什麼準則裁決？這裏可以借助美國前總統特朗普的個案說明之（註3）。事緣在2021年1月6日，美國一群示威者闖入國會大樓，抗議剛舉行的總統選舉結果，事件造成人命傷亡。在示威期間，特朗普分別在個人facebook專頁和Instagram帳戶發表帖文，宣稱選舉有舞弊成分並讚揚示威者。facebook認為這些內容違反其《社群守則》，故即時禁止特朗普在24小時內再在這兩個平台發文，並在翌日決定無限期延長禁令。由於事關重大，facebook在1月下旬主動請求監察委員會覆核其決定。委員會在5月初裁決，認同facebook因應暴力事件即時禁止特朗普發文，但認為沒準則地作出無限期禁止的決定是不適當的，要求facebook在6個月內重新檢討。委員會除了依據公司政策，更引用了聯合國《公民權利和政治權利國際公約》內有關言論自由、人身安全的條文作法理依據，務求達到一個法律原則上「相稱」（proportionate）的結論。縱然結果言人人殊，但這個舉措至少反映了委員會希望透過「有法可依」，建立起自己的公信力。

類司法改革未臻完善 卻聊勝於無

誠然，facebook監察委員會從籌備到成立，一直遇到許多質疑聲音，例如不少論者認為這只是facebook的公關騷、透過自我改革迴避政府監管、外判審查責任予他人。這些質疑不無道理。如上文指出，委員會權力有其局限。另外，面對每天海量的爭議內容，其處理個案的資源能力只是杯水車薪。然而，這個類司法架構也有值得稱許的地方：（1）它為用戶提供了覆核的機會，增加了程序公義；（2）裁決理據公開，令審查制度不完全是黑箱作業；而（3）裁決引用了國際人權標準，令結果更易為人理解。可以說，雖然這個改革未臻完美，但卻是聊勝於無。長遠而言，委員會能否維持獨立性、能否擴權，甚至啟發其他科網公司仿效，都值得持續觀察。

註1：facebook《社群守則》，bit.ly/39A54W4

註2：Klonick, K. (2020). The facebook oversight board: Creating an independent institution to adjudicate online free expression. Yale Law Journal, 129(8), 2418-2499.

註3：facebook監察委員會，《案例判定 2021-001-FB-FBR》，bit.ly/2XYFiIU

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事