支天無力誠非責 愧無寸土慰心靈（文：劉銳紹） (09:00)

（1）餘波未了 但關鍵是餘波何來？

一、從種種迹象可見，官方用犁庭掃穴之策，不管會否引起多種副作用甚至反作用，也要把支聯會和類似組織打散；而且不單要它們形骸不存，還要「魂飛魄散」。從官方的角度看，表面雖已平定，但餘波和潛在危機仍在，例如「反官方的力量和意志」仍在，外國和外部勢力仍在（見外交部發表的美國對港「活動清單」），必須杜漸防微，以免死灰復燃。所以，港府仍維持強硬口徑──不會因解散而令刑責消失，歇後語就是：怎樣或會不會追究而已。

關鍵就在這裏，故要追溯「亂」的源頭。這是眼前難以一言以蔽之的問題，但即使出現「亂源」，怎樣處理才是最重要的。官方想「平亂」，但客觀效果是「製亂」還是「添亂」？這些都要思維清晰才能分辨，否則「即使責任都在對方」（官方姿態），但也會自亂。眼前，看不見官方反省自己對「亂源」的責任，所以也難以避免餘波，因為餘波也可能是無風自起的。

二、外界觀察至今，愈來愈關注一個問題，就是眼前的各種言行，到底全是北京的硬指標、死命令，還是執行者的「加持」？找不到原因，就難以避免餘波再起了。由於不知實情，在此不多評說，但為免餘波不斷，各方宜多自斂。

三、上述兩點引發的第三點更嚴重。坊間傳聞，官方希望相關團體解散，曾通過「中間人」、「說客」動之以情，曉之以利害。但在游說（甚或間接傳話）的過程中，出現「順可減壓」、「退可求存」、「軟可保人」、「散可保眾」之類的說辭。外界不知其真偽或準確度：傳話人用詞是否準確？或是中間人的自我理解？還是刻意的誤導或誘騙？一概不得而知。

這種現象在政治生活中司空見慣。爾虞我詐，強勢一方可以視為策略，政治人物可能視為無傷大雅。可是，這類言行將引起更大的後遺症，官方也受害。

──試想，假如當事人信以為真，到頭來卻要面對真實的拳頭和大棒，以後還會相信其他說話嗎？強勢一方可以說「這是因為你蠢」，但日後只會引發更大的對抗或「潛（在）反（彈）」，強勢一方也只會無日安寧。

──另一個嚴重的問題：這類「中間人」、「傳話人」、「溝通者」的聲譽、影響力和作用甚有可能一Q清袋，日後還能充當雙向溝通的渠道嗎？也就是說，這種短視的行為只會令官方自我收窄溝通的門路，毁之容易建立難。

──更嚴重的是，這種短視行徑輻射到其他人身上，只會對官方、建制，以至「中間派」都不信任。普羅大眾對官方的言行和政策更會敬而遠之，用自己的選擇來回應官方的政策。從最近選民登記的情况可見，年屆18至20歲的「首投族」大跌22.2%，整體年輕選民（18至30歲）也下跌大約6.5%。大家感到即使有投票權，也難以改變現實；再看官方一面鼓勵參選，但一面又DQ「反對派」人士，人們對官方的信任只會不斷下降。

──這種不信任感還會延伸到其他民生政策之上，這樣的效果對官方有好處嗎？還能凝聚力量來對抗外部勢力嗎？難矣！我歷來都關注外部力量的影響，也同意努力預防，但關鍵是外部力量懂得利用香港的民意訴求，而這在香港卻棄如敝屣。能不令人仰天浩嘆？

（2）持久的「謀殺記憶與反遺忘」之戰

──按目前形勢，官方必然和有能力扼殺「六四」的記憶，連原始素材都要盡力清理。回顧在內地的經驗，官方憑藉其公權力，在「六四」後不久即把當年的慘痛記憶打入地下。經過30多年的壓制，「六四」在知識界也許還有零星的殘存火屑，而年輕一代對「六四」已一無所知。這不是合理的現象，但卻是現實的真象。所以，對香港「六四」記憶的未來狀况，須有充分的心理準備。

──但即使如此，「六四」的記憶、悼念，以至原始材料，決不會清零。這是一個時間考驗的問題，也是歷史規律的問題，熟悉大歷史的人對這一點將不會質疑。尤其是在現代科技社會中，官方在內地扼殺「六四」，但其記憶和歷史素材卻在香港延伸。同樣道理，日後在香港扼殺「六四」，但將在其他地方永續和延伸；至於規模，將會不同，也應有心理準備。歷史從來就是大圈、小圈分別運轉，適當時候也許會重疊或交替。

──32年來，香港都是悼念「六四」的主場，日後主場可能轉往外地，有人估計是台灣，有人估計是最多港人移居的地方，都是估計或願望而已，暫時難以預料。無論情况如何，心態和精神是重要因素；眼前既然暫時形勢如此，又令我想起白雪仙在《幻覺離恨天》中說的：「色空倘若難參透，養性何妨學閉關。」

記得在「六四」後，一批當年的參與者移到海外，沒有參與另一場海外之爭，反而默默地做3件事：一、好好地思考過去，留下紀錄；二、好好地學習外國的先進部分，以便興利除弊；三、保持與內地的接觸，否則不了解情况，將會與現實脫節。總之，安靜，躺平，慎思細想，在外在港都一樣。

（3）必須回到歷史的真實

支聯會存在的其中一個重要作用（雖然不是它的原意），是凝聚了一批中老年人的中國情懷；如今支聯會解散，這種情懷也在打壓下化為輕煙，官方殊屬不智。相反，年輕一代本來對「六四」已無感覺，但在官方打壓下卻重新認識。記得江澤民在「六四」後擔任中共總書記，曾採取打壓和淡化的「連環炮」方法；打壓在先，但重點在後──即官方也盡量不提「六四」，這樣才讓內地人民逐漸忘卻「六四」。如今，感謝官方反其道而行，令人感到回到真正歷史的重要性。

最後，思悼「六四」，詩悼「支聯」；只抒胸臆，幸勿上綱。

無語淚眼祭精英，

愧無寸土慰心靈！

支天無力誠非責，

聯株何罪問天京？

作者是時事評論員