燭光的記憶（文：梁美儀） (09:00)

支聯會在1989年北京民運期間成立，這32年來一直高舉包括「結束一黨專政」的五大綱領，30年來每年六四風雨不改在維園舉行六四燭光集會，悼念死難者。這點點的燭光，令香港曾經成為「中國境內唯一可大規模公開悼念六四的地方」，這片燭海，曾是「一國兩制」真正存在的印證，燭光成炬，讓世界看見這獨特的香港。

北京對支聯會一直有強烈意見，但仍「高度容忍」。支聯會創會主席司徒華便曾披露，在回歸初期，首任特首董建華曾私底下請他不要搞六四紀念活動，當時遭司徒華斷然拒絕。如是者，支聯會每年繼續獲康文署批出維園足球場的場地，獲警方批出不反對通知書，舉行行禮如儀的六四燭光集會。

時至2005年，主管香港事務的時任國家副主席曾慶紅跟香港傳媒會面時，直言很難跟天天嚷着「平反六四」和「結束一黨專政」的人士溝通。當時香港社會普遍理解為，北京拒絕跟身兼支聯會身分的民主派人士接觸，但無取締這組織之意。

隨着中央與西方國家角力白熱化，中央已重劃「一國兩制」的框架，支聯會跟多個民間組織，被打為危害國家安全的反中亂港顛覆組織。不「自盡」，也再難保平安。

將殘的燭光，或會變得黯淡，零散落泊，但它不會熄滅，因為這是人們對一段歷史的深刻記憶，燭光的記憶，將存於人們心底。

作者是資深傳媒工作者