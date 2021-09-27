假如政務司長是……（文：朱兆麟） (09:00)

重大問題上「堅持原則、敢於擔當」

港澳辦主任夏寶龍曾提及對治港者要求，包括在涉及國家主權、安全發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上「堅持原則、敢於擔當」。筆者過去亦有文章分析過，李家超獲任命為政務司長，主要因反修例運動期間有效遏止街頭暴力，展現了出眾的個人能力。從近日李家超圓滿完成選舉委員會委員參選人資格審查、於處理前海深港方案表現積極，相信他已「通過考試」，很大機會於新班子續任政務司長。

至於保安局長鄧炳強，與李家超背景及優勢相似，同樣是警隊出身後，主理保安局，有紀律部隊執行力強、效率高的特質。近期，涉嫌擔任「外國代理人」的支聯會，拒絕提交資料助查，他亦未有退縮，指示拘捕有關成員及啟動擬將支聯會剔出註冊公司名單之程序，體現「有法必依、執法必嚴、違法必究」的嚴謹精神。他目前政務經驗尚淺，仍需時日歷練，但很有潛質成為李家超接班人。

公務員事務局長聶德權亦是勝任人選，他有多年公務員經驗，亦是公務員中具極高執行力、效率去推動政策的官員，例如他推動的公務員宣誓、新冠疫苗注射均成效卓越；加上他善於運用社交平台宣傳政府工作，有助提升政府親民感覺，回應外界提升公務員辦事效率、透明度的要求。

須領導治港班子「有所作為」

夏寶龍7月於《港區國安法》實施一周年研討會上，對未來治港者開列了「五個善於」要求，提及管治者要「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」。故不論政務司長人選是誰，都必須領導治港班子「有所作為」，並協助政府提拔更多幹練之臣於適當崗位，監督及統籌各部門推動惠民政策。

推動公務員管治上改革

另一重要任務，就是推動公務員管治上的改革。試舉兩個例子：李百全於接任廣播處長後處理了許多港台積弊，完善其編輯管理和運作制度，又革新節目，使港台重添活力；至於候任西九管理局行政總裁馮程淑儀，熟悉香港文化政策，曾任多項西九文化區要職，包括任民政事務局常任秘書長時參與西九董事會工作，推動西九發展。政務司長要有效協助特首施政，並成為公務員的典範，就要有這種迎難而上的意志、耐性和手腕，做到夏寶龍所說的「治港者要求」，包括前段提到的在重大原則問題「堅持原則、敢於擔當」。

近期中央公布了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，未來政務司長亦要率領政府把握機遇，加強與各司長及部門的統籌及工作實踐之餘，加快決策及發展速度，理順內部深層次矛盾，以配合國家發展步伐。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人