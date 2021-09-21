地產商接北京政治任務（文：劉進圖） (09:00)

追求共同富裕 維持香港穩定

首先，中央在這個時期，對香港房地產商提出這個要求，與中央近期在內地推行的連串行業改革整頓，大方向和時機都脗合，就是要追求共同富裕，縮小貧富差距，所以不容忽視。其次，路透社報道指出，北京官員責怪香港地產大亨們未能阻止2019年的社會運動，認為高樓價是這些社會抗議活動的根源，這就把解決房屋短缺提升到維持香港穩定、保障國家安全的高度，地產商們肯定無法推諉，只能積極支持。

因此，市場普遍預期，擁有龐大土地儲備的大地產商會站出來，向政府捐出部分農地，或者以低廉價格讓政府收回這些土地，也會表態參與政府的公私營合作建屋計劃，加快鄉郊地區的城鎮發展。地產股短期內受壓下跌，恐怕難以避免。

不過，香港的地產商不會這麼容易就範，也不會真心誠意向政府輸送利益。幾十年來，他們受益於港府的高地價政策，藉着嚴格限制每年新增私人住宅供應，令樓房價格節節上升，現時新落成住宅哪怕面積細小，動輒開價每平方呎2萬至3萬元以上，除了少數家境富裕或樓換樓的買家，一般中產家庭根本無法負擔。

地產商料實行「拖字訣」

如今，北京提出了一個增加供應追求共富的方案，地產商們可以怎樣做？最有效的應對方法，估計就是一個字：拖！因為，土地樓房發展需要很長的時間，尤其香港有關規劃和建築的法規繁多，發展一個新市鎮，需要10至20年的時間。誰知道5年後、10年後中央和特區領導人有什麼想法？如果那時不再強調共富，香港重拾高地價政策，那就繼續一貫的擠牙膏式發展計劃吧。如果北京未來幾年動真格，咬着地產商不放，那就只好提倡「集體負責」，互相參照彼此的貢獻力度，煞有介事地推一些資助房屋，耐心等待時移世易。

與此同時，地產商和許多港人家庭一樣，會千方百計把資金盤活移至境外，把孩子送到海外念書、拿外國護照，畢業後讓他們打理跨國業務，時機合適才回來香港發展。畢竟，新時代的中央與香港關係，長期在外國念書的富二代未必能掌握，《國安法》無微不至的照顧，也不是每個商人都能承受，大地產商怎會把所有雞蛋放在同一個籃子裏？

作者是資深傳媒人