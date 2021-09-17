離開者淒涼 還是留下者淒涼？（文：曾志豪） (09:00)

這兩個熱中於批判香港人移民潮的特首，卻都是促使港人掀起移民潮的功臣。梁振英治下的雨傘運動，是因為真普選無望而引發，他也埋下了「港獨」這個炸彈。

林鄭由《逃犯條例》修訂引起的連環不幸事件，徹底改變了香港和一國兩制的命運。

這兩個改運特首，居然可以事不關己說出這些風涼話，是不知道自己任內功績嗎？

英女王只許歌頌不許批評？

梁振英以為英女王是和習大大一樣，只許歌頌不許批評嗎？他在英國讀書的女兒沒有和他分享英倫生活點滴嗎？

英國Channel 4曾利用「深偽」（Deepfake）技術惡搞英女王發表聖誕文告，當中「假冒」的英女王大跳勁舞，又提到王室的醜聞、英女王不能暢所欲言等等的「諷刺」內容；BBC在1980年代紅極一時的劇集Yes Minister諷刺英國政壇官場作風，有說鐵娘子戴卓爾夫人甚至曾經為這齣劇撰寫短劇本。Mr. Bean的電影《特務戇J之救國大業》（Johnny English Reborn）也有一幕是誤會之下毆打了英女王。用梁振英標準，Mr. Bean應該要下監獄了，可惜了梁先生，英國不是香港。

為何異地淒涼 都有人要離港？

英國人或許深夜不能安全在街上行走，但不少香港人也不能在清晨安然入睡，因為隨時會有破門而入的國安拘捕。英國有治安問題，香港有國安問題。香港人去到異地當然會有淒涼故事，但身為城市的管治者，只懂放大這些「淒涼」，卻不懂反思：為何異地這麼淒涼，都有人要離開香港呢？究竟香港這個社會是否變得比淒涼更淒涼？香港社會已經不是處身什麼「轉變」這麼溫和了，我認為就是「肢解」，一個個重要部位被分解。看看鄧炳強發表了個人看法之後便令石牆花「自行解散」，卻沾沾自喜；動輒便諷刺別人是「黑社會行為」，由執法部門作出的威脅，留港的人也太淒涼了。

作者是傳媒工作者