修補撕裂要軟硬兼施（文：梁美芬） (09:00)

《尚書》有云：「民惟邦本，本固邦寧。」民心聚合，一個社會才能團結向前發展。動亂過後，現在是時候廣泛團結社會各界，彌補撕裂，彌合傷口，從根源上瓦解矛盾，令民心歸順。這是一國兩制和香港繁榮穩定最堅實的基礎。

今年7月16日夏寶龍主任對香港提出「四個期盼」、「五個要求」，包括期盼香港可以早日告別劏房籠屋，期望管治者善於破解矛盾、善於團結方方面面。歸根到柢，就是要令香港市民得到幸福感，在愛國者的良政善治下凝聚民心。

2019年的一場攬炒，帶來的除了是法治和秩序的衝擊，對香港更大的破壞是社會和人際關係的撕裂。參考過其他國家處理大型騷亂的經驗，對於犯罪者包括未成年人，各國政府都會堅定執法，但騷亂平息之後，各國政府都會有系統地推動社會復和的工作，兩者並沒有矛盾，值得我們參考。

建議設立「復和公署」

首先在此說明，筆者一向全力支持依法治港，執法必嚴，違法必究。現時建議的是在嚴懲犯法者以外的社會癒合工作的一步。

筆者建議有兩點：一是設立「復和公署」（reconciliation commission），善用一班有經驗的調解員，向他們提供額外社會調解方面的培訓，讓受過專業調解訓練的調解員，增加社會調解方面的訓練，在各個階層協助政府進行社會調解的工作。

我仍在協助因2014年「佔中」發生言語衝突的欺凌個案，幾個小學生，由小學打官司到中學，真的奈何？這些事情在中小學比比皆是。因此最優先需要社會復和調解的地方就是中小學。現時校園仍然有着許多學生單單因為支持政府或表達不同意見，就會遭受欺凌、杯葛、恐嚇、網上起底攻擊。學校和政府必須正視問題，引入專業調解員是解決方法之一。

第二，我們要幫助那些被人洗腦，中了「攬炒鴉片」的年輕人去「戒毒」。他們受到法律制裁之後，我們需要準備如何協助他們改過自新——如果他們願意誠心悔過的話。社會需要給多一次機會，讓迷途知返者重新融入社會。這個信息對社會十分重要。

筆者衷心希望香港社會能不分階層、不分背景，大家都能放下成見，攜手做好這個人心復修的工程。去年9月16日，《人民日報》報道習近平主席為全國抗疫打氣的講話，主題即為「凝聚人心、匯聚民力的強大力量」。正所謂人心齊，泰山移，一國兩制行穩致遠，人心復和工作不能忽略，而且與依法執法沒有矛盾。

作者是「凝聚民心」召集人、立法會議員