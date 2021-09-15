對接前海新機遇 加快發展新界北（文：劉國勳） (09:00)

未來，香港應透過加強新界北部與前海的基建對接，積極參與及配合前海的發展；與此同時，亦都需要加快建設新界北成為香港的新中心，充分利用新界北大量土地增加房屋供應，並憑着其優越位置發展「港深合作經濟帶」，解決就業和住屋問題，帶動本港產業多元化和經濟轉型。前海、橫琴方案已經以2025年和2035年為限定下發展目標，香港方面亦應加快步伐，以10年為目標建設好「港深合作經濟帶」，抓住機會與深圳協同發展。若香港繼續放任新界北的發展一再蹉跎，將難以追回進度，錯失協助港深經濟產生良性互動的機會。

統籌新界北發展 規劃基建對接前海

前海由約10年前開始建設就定位為「深港現代服務業合作區」，今次前海擴容後的面積由約15平方公里變為約120平方公里，在創科、現代服務等行業的合作空間有所增加，都可為港人提供更多就業機會。在這過程中，運輸基建的對接，將為便利人員往來和帶動周邊地區發展起到重要作用，是香港迎接前海方案帶來的新機遇的關鍵一環。事實上，擴容後的前海合作區已更加靠近香港，與新界北部的元朗洪水橋一帶隔灣相望。因此，應更積極規劃透過鐵路連接兩地，興建鐵路由洪水橋駁至前海合作區。

而在積極對接前海平台和機遇的同時，香港本身作為大灣區的重要一部分，亦需思考如何為本港及本地年輕人，吸引和創造更多新機遇。事實上，包括屯門、元朗及北區在內的新界北部，其可發展面積超過80平方公里，與前海、橫琴的面積接近，其中已有規劃的僅20多平方公里，包括洪水橋、新田、古洞北、粉嶺北等，但有關規劃較為零散，有欠全面。特區政府應成立專責小組，加快統籌整個新界北的發展，以破格的新思維、新政策，將新界北建設為機會與人才匯聚的全新中心。

筆者早前已發布《新界北建設香港新中心倡議書》，建議在現有基礎上，整體調整新界北的發展範圍，擴大發展規模，並策略性選取六大核心區，包括洪水橋一帶、皇崗-落馬洲-新田一帶等區域，主要發展現代物流、創新科技等重點產業。當中尤其是洪水橋的新發展區規劃中已包括發展現代服務業，希望未來能夠吸引物流與創科等領域的企業到洪水橋一帶設立總部，與對岸的前海產生協同效應，共享機遇、共同發展。

倡議書的另一個重點，則是全面駁通港深交通網絡，以基建帶動發展。在這方面，除加強與前海的基建對接外，還應興建「北環線」支線經落馬洲河套區駁通重建後的新皇崗口岸，配合河套「創新及科技園」的港深合作，便利兩地人才往來；策劃興建另一條南北鐵路，連接新界北及港九市區。相信這將提供便利的連通機會，吸引更多機遇匯聚於新界北。

借鏡橫琴方案 創新港深通關模式

基建互通的重要作用在《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》亦有所體現，不過，橫琴方案當中更加值得借鏡的，還包括在人流、物流、信息數據、資金等要素流通方面展現出的新思維。方案中提出的諸如貨物「一線」放開、「二線」管住，人員進出高度便利，都將大大促進珠海和澳門之間的人流、物流互通，將來可探討此類模式是否可適用於廣州南沙、深圳前海以及河套等合作區域。

具體而言，橫琴方案中有關「一線」推行「合作查驗、一次放行」的通關模式，亦與筆者倡議書中內容不謀而合。筆者建議，除現時的深圳灣口岸及重建後的新皇崗口岸將實施「一地兩檢」外，還可爭取其他港深邊界陸路口岸亦於內地進行「一地兩檢」，並釋放港方一側管制站土地作其他用途。在逐步推廣「一地兩檢」的基礎上，還可進一步與深方探討在落馬洲河套區試行管入不管出的「單邊驗放」模式，或參考實行珠澳口岸的「合作查驗、一次放行」模式。同時，港深還應加強新型智能化口岸建設，包括增加自助過關通道，以及加強港深口岸信息互通共享。

橫琴方案亦指出，要開展數據跨境傳輸安全管理試點，探索形成既能便利數據流動、又能保障安全的機制。這方面做法亦值得在香港與深圳共同打造的河套「深港科技創新合作區」內研究實施，加強數據跨境互聯互通。

綜觀全局，前海方案為推動港深融合發展帶來了巨大機遇，橫琴方案則為香港與其他大灣區城市的合作提供了上佳典範。特區政府宜加速以基建聯通對接前海發展平台，積極融入國家「內循環」。同時，亦要以長遠眼光建立更高層次的統籌機制，全力將新界北發展成為香港的新中心，促進港深之間的人流、物流、資金及數據等互聯互通，令香港與深圳更佳地發揮大灣區的「雙引擎」之效，爭取與深圳齊頭並進，攜手為共建「一帶一路」貢獻力量。

作者是立法會議員