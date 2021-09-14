乾坤挪移須平穩有序（文：劉進圖） (09:00)

從二戰結束至今，香港一直是一個移民目的地城市，上世紀50、60年代，大量內地人民移居香港，在相對安定的社會環境下成家立室，戰後嬰兒潮成了香港人口增長主力。到了1980、1990年代，內地單程證移民香港經中英協商後，定為每日150人，彌補了香港出生率下降的影響，使香港人口持續增長。

這波移民潮走的人 打定主意不回流

回歸前，前途問題觸發的移民潮雖令增長一度放緩，但未有扭轉人口發展趨勢，及至回歸後政局大致穩定，香港人口亦拾級而上，既為樓房消費等市場提供需求，也對政府的各項公共服務造成壓力。總的來說，香港過去70年賴以持續發展的基礎，是人口持續膨脹；高地價政策、以土地收入補貼公共服務等發展模式，都是建立在這個基礎之上。

如今，這個基礎動搖了。許多調查報道顯示，這一波的移民潮與1980年代的不同，那時候離開的香港人主要是想買保險，在海外坐完移民監便紛紛回流，這一波走的人是對香港徹底失望、打定主意不回流的，是一家大小一起走的，是變賣了資產離開的，由此造成的人口和資本外流壓力，遠遠大於過去的移民潮。

大灣區急速發展 吸走許多港人精英

另一方面，大灣區的急速發展，也會吸走許多港人精英，尤其是過去十數年從內地移居香港的大學生、專業人士，他們本來就相當適應內地生活，也有親人朋友在內地，回去大灣區發展可謂如魚得水，加上有各種薪金和房屋津貼，等於拿香港工資在珠三角過日子，一旦港式教育和醫療服務開遍大灣區，他們實在沒有任何回流的誘因。這股移民潮同樣是結構性的，影響不容小覷。

當然，只要北京願意，隨時可以加大移港人口力度，就算單程證數目不變，只要放寬各項升學、就業、專才等移民配額，就能填補香港失去的人口，問題是北京為什麼要這樣做？有政治評論者說，為了「溝淡」香港的反共人口，使藍絲取代黃絲成為選民大多數。其實，在選舉制度大變、《國安法》無孔不入的新情勢下，這個「溝淡」的政治需要已經可有可無，北京更看重的似乎是香港貢獻大灣區發展，令南中國大灣區超越美國西岸灣區，成為世界矚目的科技帶動經濟增長的火車頭，從這個宏觀戰略目標看，把香港精英人口分流至大灣區，的確比拚命輸出移民溝淡香港原有人口重要。

特區政府對未來規劃 要作兩手準備

假如這個分析更貼近事實，特區政府對香港未來的規劃，就要作兩手準備。其中一手是以人口持續下跌為前設，換上另一套未來人口估算，重新部署財稅及公共服務策略。在這些翻天覆地的變化中，若能保持社會大環境平穩有序，就是功德無量。從這個角度看，人大常委會在習近平與拜登通話前夕，叫停表決「《反制裁法》列入《基本法》附件三」，避免刺激外資銀行撤出，是符合各方利益的。

作者是資深傳媒人