以行動創造希望（文：葉兆輝） (09:00)

2020年自殺率略減 3個年齡組群上升

在疫情的影響和經濟就業環境不穩下，2020年香港整體的自殺率為每10萬人有12.1，較2019年的13.1略低。然而，有3個年齡群組在整體自殺率都下降時有逆向的升幅，分別就是（1）女性的長者（60歲或以上）、（2）15歲以下的年輕人，以及（3）15至24歲的年輕女性。該3個群組的自殺率都有顯著增加，並抵消了其他年齡群組自殺率的改善和減少的效果。首先，女性長者的自殺率從每10萬人有11.9增加到15.3，升幅達約28.5%，而男性長者則有所下降，從2019年每10萬人有34減少到2020年的24.5，減少27.9%，此消彼長。其次，15歲以下，每10萬人口由2019年有0.7增加到2020年的1.3。雖然此基準率較低，但在此年齡層的顯著升幅都令人擔憂。再者，就是15至24歲年輕女性群組的自殺率，從每10萬人口有4，也增加到6.1。

關注長者 適時支援

香港是一個人口急速老化的城市，超過18.3%的人口在65歲或以上。由於男性和女性的預期壽命有明顯差異，2020年分別是82.7歲和88.1歲，男女差別足有5.4年之多，導致了老年婦女人數不斷增加。在2016年的人口普查中，獨居的長者人數分別有1.6萬名鰥夫和8.4萬名寡婦。在疫情肆虐下所採取的社交隔離，都擾亂了長者的日常社交活動，就如地區的長者中心、休憩的公共空間或宗教團體等的活動；對於那些行動不便、身體虛弱，或缺乏社會資源的長者，尤其需要留院醫病或住在老人院舍的，家人未能探訪對他們的影響甚大。在疫情中產生了孤獨和焦慮感，構成自殺的風險。又因一些長者受到近期成年子女和孫兒舉家移民的影響，可能會感到被拋棄和孤寂。在一個社會環境急劇改變的情况下，應關注這群留守的長者，善用社區的資源及網絡，去提供適時的支援。本中心獲得賽馬會慈善基金支持下，與地區的持份者，正在黃大仙區推行跨代同行的活動，讓年輕人訪問長者，讓他們親訴自己的人生故事，一種口述歷史的表達，促進兩代彼此的了解、欣賞、關心和支持，修補關係，重建社區網絡。

要保障學童和年輕女性福祉

此外，停課和上網課都打亂了學生學習的表現，尤其是對來自低社會經濟地位的兒童造成了負面的影響。學校不但是傳授知識的地方，而且提供一個安全的環境，讓學童可以建立自我價值和學習人際關係。因為低收入家庭的資源有限和居住環境也未必適宜上網課，在沒有學校的支援下，這些家庭（家長和學生）的壓力就變得相當巨大，特別是要擠在狹小的環境，家庭衝突亦相對增加，這些現象並非本地獨有的問題，在外國同樣有類似的挑戰。另外，各類的防疫措施在迫不得已下打亂了社區的支援和朋輩關係的建立，尤其影響到青少年的社交生活，可能這樣會對年輕女性帶來的負面影響特別大。故此，社會各界應汲取本地教訓和外地的經驗，竭力保障學童和年輕女性的福祉。

不帶批判 真誠關心和問候

每年的世界防止自殺日不希望只帶來一天的提醒，而是要持續喚起社會對生命的尊重，在日常生活中以實際的行動一同加入防止自殺的行列。自殺的警號包括了絕望、憤怒、怒不可遏、復仇、鹵莽、衝動，又或以為自己走投無路、借助酗酒或毒品去逃避問題，甚至可能會疏遠朋友、家人和社會，因而產生焦慮、煩躁不安、失眠或嗜睡，以及情緒大起大落。當我們察覺到身邊人有上述類似的徵狀，請不要急於去尋根究柢，要查清楚來龍去脈；反而，請提供一個安全的空間，讓當事人可以在不帶批判下得到真誠的關心和問候。正如有自殺未遂的倖存者亦曾分享過，當他們正在痛苦中、思緒混亂時，不自覺會推自己入了死胡同，因而產生強烈的自殺念頭，他們真正需要的並不是要聽到別人對自己的教訓，或具體的建議；他們真正需要的是得到他人的接納，讓他們重新感受到未來還是有希望的，這樣的支持可以使他們更有力量面對困境。

大部分有自殺念頭的人都未必會把自己的困苦宣之於口，因此，大眾可能有誤解，以為主動詢問有關自殺的問題，就等於加速當事人的自殺行動，又或者驅使一個沒有自殺念頭的人產生自殺念頭。其實，一直有研究指出這樣的提問只會給予當事人一個抒發的排氣口，令內心的痛苦有機會宣泄出來。事實上，自殺是一件複雜的事情，往往並非由單一原因所導致。只要我們主動關心，擁有一顆同理心和一份真誠，簡單的問候，猶如「你近日過得好嗎？」，然後不帶半點批判地耐心聆聽，伴隨當事人的步伐，在安全的環境下道出自己的故事，可能這個小小的舉動就能扭轉他原定的生命軌迹，令他在迷惘中找到一點亮光。同時，我們可以多了解社區上的資源，當有需要時，就可以轉介給有需要的人，讓他們得到專業的幫助。樂於助人，是防止悲劇發生的關鍵。

只要我們提高警覺，多主動關心身邊人，就有機會化解危機，特別是上述曾提及的3個群組。本地奧運和殘奧的選手就展示出他們非凡的成就，縱然外在充滿挑戰的環境未必能逆轉，只要內心堅定，一步接一步，在身邊人的陪伴和支持下都可以克服困難，創造出奇蹟。他們的堅持，使他們看到了希望，就因有希望，他們便可堅持下去。面對年輕人的精神健康，希望社會各界人士都可以為他們多走一步，給他們機會，幫助他們成長。讓我們懷抱這份堅持和希望，共同渡過生活中的挑戰，希望人人都能為防止自殺的工程出一分力，以行動為他人創造希望，為被困在長夜的人點亮一盞明燈，攜手建立一個更美好的明天。

作者是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監