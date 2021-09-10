「一國兩制」框架下重塑港人價值觀（文：周永新） (09:00)

港人價值觀念出現「異化」

為什麼過去為港人信奉的民主、自由、人權、法治等價值觀念，今天卻被視為洪水猛獸？筆者並不認為這些價值觀念不再適合香港，問題在於，經過2012年的「反國教科運動」和2014年的「佔領行動」，這些價值觀念出現了「異化」：這些原先用作指導港人行為的價值觀念，不再發揮指導性的作用，而僵化成為規限港人行為的教條。

以民主政制發展為例：上世紀80年代初，政府引入區議會直選議席，當時港人對民主追求的目的，是盼望港人能對政府施政有更大參與權，他們可以在建制內直接影響政府的決定，最終按照《基本法》的規定，普選行政長官和立法會。可惜的是，這種對民主的訴求，經過最近10年連串的政治運動，民主變成只有一個目標，就是「一人一票」的「真普選」；鼓吹者更認為，唯有透過這樣的選舉，港人追求民主的理想才算達到。就是這樣，民主從一種信念，變成一種特定的選舉方式，民主從此出現「異化」。其他價值觀念，如自由、人權、法治等，也同樣出現了類似情况。

這種價值觀念的「異化」，筆者在2015年出版的書中，早所論述：

「……當港人追求自由和民主，卻不時提出自由和民主必須是『真』的，這樣又是否為自由和民主所愚弄？誰能判斷怎樣的民主和自由是『真』的？同樣，爭取權利也必須有所規範，也不應忘記自己的責任，否則最後吃虧的是自己，因大家都不願付出時，又哪有權利可言？法治也不能死板一塊，古時已有作繭自斃的記載，今天以法『治人』的例子多不勝數。」（《香港人的身份認同和價值觀》頁131）

對價值觀念看法必須避免走極端

筆者並非否定民主、自由、人權、法治等價值觀念的意義，想指出的是：當這些價值觀念只容許單一的解釋，或被用來達到個人或個別組織的目的時，就很容易失去這些價值觀念原本的意思，甚至成為一種極端的想法，在社會上造成分化和撕裂。另一方面，有些人為了糾正以往對民主、自由、人權、法治等觀念的錯誤看法，除了批評這些觀念是西方的思想、不適合香港的環境外，更主張港人的言論、結社、集會等自由和權利，也應受到限制，這又是走向另一極端。

還有一點要說明的，就是民主、自由、人權、法治等觀念，並不是長久以來就是港人堅守的信念。筆者清楚記得，大約在上世紀90年代間，為了介紹民主發展、人權和司法獨立的重要性，政府透過媒體，宣揚這些都是港人珍惜的價值觀念。政府在回歸期間才這樣宣傳，可見這些價值觀念過往並不是港人信奉的：以事論事，港英管治年代，港人有什麼民主可言？地區直選立法局議員是1991年才開始，離回歸只有6年；港人在英國管治之下，到英國旅遊也要簽證，英國公民（海外）護照只是旅遊證件，香港居民的權利實在有限。總言之，民主、自由、人權、法治等價值觀念，是港人在香港前途問題出現後才覺得珍貴，並不是他們從來就珍惜的價值。

價值觀念與公民身分的關係

為了重塑港人的價值觀念，筆者作了一些思考，覺得必須先從以下兩方面入手：

第一：港人必須重新檢視自己對「一國兩制」的認識。筆者是《基本法》諮詢委員會委員，當時港人最關心的，是回歸後香港如何保持原有的資本主義制度，及港人的生活方式如何50年保持不變；至於「一國兩制」中的另一制度，即中國實行的社會主義制度，港人並不關心、也不認識，聽到的是傳媒報道的零碎資料，也以負面的佔多數。港人在回歸前到大陸探親或旅遊，得到的印象是中國多方面都相當落後，對中國的社會主義制度並不了解。也就是說，在基本法制訂期間，港人的關注點，集中在香港方面的「一制」，至於回歸後香港的「一制」如何在「一國兩制」的框架下實施，當時並沒有充分討論。

為了重拾「一國兩制」的初心，港人今天必須面對的事實是：回歸後，香港保持原有的資本主義制度，但香港已是中國的一部分，怎可對「一國兩制」的「一國」和另外的「一制」沒有認識？港人也必須明白，回歸後就是中國公民，這身分並非單純國籍的問題，而是自己信奉的價值觀念，也應隨這公民身分而有新的意義。例如，港人對民主政制發展的訴求：一向以來，港人着重的，是如何爭取有充分和平等的政治參與權，但是，作為中國公民，港人除了追求普選的目的外，還須明白，絕對不能利用民主選舉來危害特區政府和國家的安全。同樣，港人擁有的自由和權利，也應在「一國」的思維下理解，不能超越基本法賦予香港居民享有的權利和義務。

價值觀念不應盲從西方思維的解釋

第二：我們得承認，港人信奉的價值觀念，無論在定義和解釋方面，都無法擺脫西方社會思維的薰陶。以民主的定義為例，港人很容易接受一人一票、無差別的選舉才是「真」選舉，因為相信，只有這種方式才能避免結果受到控制。但是，在「一國兩制」下，民主選舉必須顧及國家安全，不一定西方的一套才是對的。

其次，為了突顯香港的資本主義制度與內地的社會主義制度的分別，不少港人認為，自己持守的價值觀念與內地居民的價值觀並不一樣，甚至在解釋自己信奉的觀念時，故意的走向一種極端的看法，例如：民主只應是一人一票的選舉、自己享有的自由和權利不應受到任何外來力量的約束、司法制度應完全獨立於行政機關。同時，他們高舉自己持守的價值觀念時，不免對國家提倡的價值觀有負面的看法。這種自以為是的態度，明顯忽略了在「一國」之下，「兩制」並非互相比較，價值觀念也沒有高低之分。

筆者在這欄多次強調，港人不應放棄自己持守已久的價值觀念，但也不應將民主、自由、人權、法治等觀念視為一成不變的真理。港人必須明白，價值觀念的作用，是使港人的行為有理可循，是為港人的福祉服務，而非引領港人走向死胡同，成為港人的枷鎖。港人如何從錯誤中汲取教訓？如何在「一國兩制」的框架下重塑港人的身分和價值觀？下次再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授