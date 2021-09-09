中國嚴打追星 誰有資格做偶像？（文：陳帆川） (09:00)

只要打開新浪微博和百度熱搜，就能感受到中國網民對娛樂新聞的熱愛。撇除小量莫名其妙地登上榜單的國家政策，其餘上榜的話題，幾乎清一色是八卦新聞。同時，中國大陸直播平台的打賞文化也是領先全球，網民不惜為素未謀面的偶像一擲千金。

有分析認為，這是一孩政策下的孤獨感使然，亦有分析稱這是當局樂見的「奶頭樂」現象，讓國民沉醉於娛樂活動之中。姑勿論原因，年輕一代就是愛追星，問題是社會上有什麼星讓他們去追？

主旋律英雄人物？ 難令人心悅誠服買帳

除了明星藝人，中國大陸一直不缺乏國家所塑造的英雄人物，包括每次災難後備受推崇的人民英雄。最近上映的《中國醫生》，就是歌頌武漢醫護人員。不過這些「季節性」主旋律英雄人物，難以持久，也過於呆板，青少年難以心悅誠服地買帳。

好幾年前，李嘉誠和馬雲也是人民的偶像，有關他們的金句與事迹，不論真假，皆傳遍網絡。然而，他們比明星藝人更早一步受到官媒關注，早已退出偶像行列，成為媒體忌諱。

很多人小時候作文寫「我的偶像」，寫明星太庸俗，寫富豪太市儈，寫歷史人物太遙遠。部分不落俗套的學生，可能會受父母影響，寫品格高尚的政治人物。在十多廿年前，香港學生普遍還是政治冷感的時代，文章裏如果出現司徒華、李柱銘、劉曉波等名字，算是非常突出，能令普遍教師留下印象，也不會惹起任何政治麻煩。

那是中學生獲鼓勵上《城市論壇》發表意見的時代，現在回看，恍如隔世，連《城市論壇》都不復存在。

大時代下小人物 比錢和權堆砌的更值尊敬

今時今日再寫偶像，可以寫誰？是當權者、俊男美女，還是公關技巧了得的公眾人物？《人民日報》說拜偶像也要風清氣正，我不熟悉在中國大陸誰有這資格，但在香港，手到拿來都是例子。

例如一位從後勤走上前線的人物，學業成績驕人，負笈海外，卻因公義之心返國，放棄一般人定義的錦繡前程，為弱勢群體維權，直至身邊伙伴身陷囹圄，她依然故我，堅持信念，置身鎂光燈下仍拒絕往自己臉上貼金。又例如一位導演，將香港的故事帶往全球首屈一指的殿堂，面對傳媒仍然不卑不亢，在香港安身立命。這些大時代下的小人物，比起很多由金錢和權力堆砌起來的偶像，更值得尊敬。

作者是新聞工作者、文化評論人