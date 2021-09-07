「十四五」規劃：香港準備好了嗎？（文：何建宗） (09:00)

根據《基本法》規定，香港實行原有資本主義制度，50年不變。因此回歸以後，香港過分強調「不變」：包括堅持「大市場、小政府」的管治理念；與內地的關係則是重區隔，輕融合；香港與廣東「各自為政」被認為是理所當然。香港雖然有規劃署，但多年來一直在做的，主要是「土地利用規劃」（land use planning），而非經濟規劃或者社會規劃。

香港於2005年左右開始思考如何參與國家五年規劃，由特區政府智囊中央政策組推動，筆者曾任中央政策組全職研究員和非全職顧問，對情况比較了解。2006年9月，正值「十一五」規劃剛剛實施，中央政策組舉辦大型的「『十一五』與香港發展」經濟高峰會和研討會，高峰會由30多名工商、政界、專業人士和學者組成，下設4個專題小組。時任行政長官曾蔭權除出席高峰會並發言外，更率領4位專題小組召集人召開記者招待會，講述「十一五」對香港經濟的機遇和挑戰。及後香港在2009年正式參與了「十二五」規劃的制訂。「十二五」規劃在2011年3月份正式公布，有關香港和澳門的內容首次「獨立成章」，標誌着港澳正式直接參與內地的五年規劃。

香港缺乏研究、諮詢、指標、問責

然而，香港參與國家五年規劃存在一定程度的「尷尬」。首先，香港是「一國兩制」下的特區，實行資本主義，體制上與奉行社會主義的內地差異很大。雖然內地也實行市場經濟，但政府的角色非常重要，橫跨5年的「規劃」仍然具有指導意義，並涵蓋政治、經濟、社會各方面。中央的五年規劃確定後，轄下的各部委、省市甚至行業都會各自制定「專項」規劃，並作為「任務」去完成所有約束性指標。國家五年規劃的制定周期歷時3年，包括對上一個規劃的中期評估、本規劃的前期調研、本規劃的基本思路、黨中央起草《建議》、中央全會通過、全國人大審議並發布等等，每一個環節都包含大量調查研究和諮詢工作。有專家更認為，國家的五年規劃是「全世界最大規模的公共政策研究」。

反觀香港，參與制訂國家五年規劃，既缺乏深入的研究和諮詢，也沒有如內地一般的各種指標，因為種種原因未能達標也沒有任何「問責」。同樣是特區，澳門時任特首崔世安在2015年11月宣布新一年《施政報告》的同時，推出首個《澳門特別行政區五年發展規劃（2016-2020年）基礎方案》，響應國家對澳門的要求和定位，並與國家「十三五」規劃對接。今年澳門會否同樣推出類似方案，值得各界留意。

香港管治者應調整心態和工作方式

此外，五年規劃和施政報告似乎關係不大。香港的發展路徑跟5年特首任期的關係，大於國家的五年規劃，兩者在時間上並不重疊。可以說，香港是按照每一任「特首的五年」去發展，按照每任特首的政綱和偏好來施政，五年規劃的約束性不強。這便為香港融入國家發展大局帶來了困難。而香港的政府官員是否對兩地融合做好了充分的準備，仍然存疑。筆者聽過內地官員評論，香港的公務員不太懂得與內地的官員打交道。過去強調「一國兩制」，兩地「各自為政」、「河水不犯井水」的做法在過去是好事。但現在香港和內地城市需要優勢互補，協同發展，香港的管治者便應該調整心態和工作方式，參加國家的五年規劃。

早前港澳辦副主任黃柳權提出：「對接國家『十四五』規劃，不僅包括政策對接、產業對接、市場對接，也包括理念對接、思路對接。」這句話可謂切中要害。特區政府的官員施政基本上從香港看香港，缺乏國家大局觀；施政風格方面則是重措施輕理念、重程序輕效率、重撥款輕量化指標；如何能從理念和思路與國家對接，是個很大的挑戰。

成立「落實『十四五』規劃」諮委會

要「理念」和「思路」與國家對接，筆者建議特區政府盡快成立「落實『十四五』規劃」諮詢委員會。事實上，規劃的港澳篇章涵蓋香港未來發展的各個方面，從落實「一國兩制」、維護國家安全，到支持香港支柱產業和新興產業、發展文化交流中心、落實大灣區建設，和加強《憲法》、《基本法》教育等等，可謂跨地域、跨行業、跨政策和跨專業。香港的管治優勢在於集思廣益和持份者諮詢。綱要涵蓋多個重要的支柱產業和專業，和深化與內地尤其粵港澳大灣區的合作建議。建議該委員會應由相關產業和專業的代表、學者、青年、商界和其他界別人士組成，由政務司長任主席。委員會可根據規劃綱要內容分成若干小組，並組織調查研究、公眾諮詢；並就規劃的落實和評估作出建議。

參考文獻：

．何建宗編著：《「十四五」規劃與香港前景》，香港：超媒體出版有限公司，2021年

．王紹光、鄢一龍：《大智興邦：中國如何制定五年規劃》，北京：中國人民大學出版社，2015年

作者是一國兩制青年論壇創辦人兼主席、全國港澳研究會理事