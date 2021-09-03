如何讓香港從政者掌握「大局意識」？（文：林朝暉） (09:00)

一周下來，具體措施如何在港落實，有待時間沉澱。

但有趣的是，不少時事評論焦點，並非放在「宣講會」內容；主要批評在場議員提問質素低，或指特區管治人才缺遠見及水平，恐難把握規劃內容及要義。

兩者都說明同一問題，就是香港參政者（尤其政治領袖）如何可培養出「國之大器」或培養足夠的大局視野，有能力充分掌握及解讀「國家政策」要義；甚至更進一步要求，對時局有較好的戰略思維，反過來貢獻良策予國家政府。這也是回歸近25年來，一直迴避去處理的政治問題。

香港上下缺乏「憂患意識」

每次觸及這課題，研究過程中筆者總會不禁有以下3個問題，同是彈丸之地的新加坡又是如何做到？港英政府年代的香港又是如何做到？我國的官僚制度又是如何做到？筆者尚沒整理出系統的答案，但想藉本文嘗試與讀者分享思考特區「戰略意識」缺失，其中3個關鍵問題：

第一，缺乏「危機感」。在思考如何建立人才的「戰略格局」時，不難發現近年不少教授商業領導的著作，以至互聯網創業者的分享，都不謀而合地提到「危機感」；而這種「憂患意識」也驅動創業者及商業領導們不斷創新，應對市場萬變、超前對手。「戰略」一詞本來就是借用軍事部署的概念；以超前思維應對未來可能危機，而非守株待兔，等待危機而至，四出撲火。

以新加坡政府為例，立國以來不斷強調「憂患意識」。筆者發現新加坡執政黨層面不止內部不斷強調「生存危機」，更藉反對黨的得票率，作為不斷鞭策及檢視自己不足的指標。人民行動黨黨內也有意識地培養不同年齡層的領導，根據能力傾向各有明確梯隊及政策專攻。

例如，曾被視為總理接班人的副總理王瑞杰，考慮到人才傳承及國家大局，選擇不求接班，更見領導層的遠見及個人犧牲精神；與香港過去多年，常有傳出管治班子二/三把手總是覬覦特首大位，無法同心同德、反而貌合神離相比，水平更是高下立見。

與此同時，獅城政府對於民眾也有意貫徹「危機意識」。先是國營電視台每天都有廣告，內容大致是提醒今天的繁榮穩定得來不易、多民族共處的和平景象也是隨時可能被別有用心者利用的導火線等；後是普及教育中，反覆強調新加坡地小、缺天然資源，繁榮基石是來自官民共同努力、相對穩定及廉潔的制度；另輔以全體男生強制服兵役，接受國家及軍事教育。筆者求學時期到新加坡當交換生期間，就有已完成服役的同學透露，新加坡的軍隊教育中長期灌輸一種地緣政治及外交觀點：「新加坡是一個周邊圍繞各伊斯蘭國家的多民族國家」，存在極大軍事風險，區內政治穩定有不確定性；外交上也必須拉攏中美兩國，成為國家安全強援保障。

我們有理由相信，獅城這種自小成長、在生活各層面的「憂患意識」教育，是讓新加坡公務員至政治領導潛移默化地培養了「戰略意識」，以「求生」的狠勁不斷為國家尋找產業發展新途，以至讓民眾學會服從「大局」的犧牲精神，背後的重要原因。

香港政治競爭性不斷下降

第二，香港現時政治制度中，缺乏實質「競爭」。筆者發現，戰略思維的構建，除了「危機感」驅動外，政治領導中也需要相當的「自豪感」或「自我實現」期望。

在西方選舉政治中，政治領袖意圖競逐上級政治權力過程中，除要透過選舉獲得民意授權，也要比併對國家發展、社會及經濟的想像藍圖；而選舉過程等同一場全民辯論及思想洗禮，灌輸某種價值、提供戰略方向，爭取支持。可惜的是，香港過去多年的政治光譜僵化，始終未有打破「四六比例」。過去多屆特首及議會選舉競爭中，候選人毋須提供「戰略方向」及「大局論述」，沒為香港帶來有意義的辯論；相反進入了某種政治對立的「死胡同」。

與幾位前港英政府高官訪談及相關資料顯示：在香港進入回歸過渡及推行代議政制前，有一段很長時間英國殖民地部是一同考核香港及其他殖民地的「官學生」（今稱政務官）。因此，不論港督或港英政府官員中，上升及競爭壓力不止來自本地，還包括其他英帝國的殖民地同級官員。即使是二戰後，日不落國不再輝煌，也有大量前殖民地官員轉入香港成為政務官參與管治，這也為本地管治帶來另類思維、為穩定的制度帶來競爭，及帶來一批與本地利益較少牽絆的管治人才。再者，研究也發現，不少港英時期港督、殖民地部的官學生，大多並非在英國本地最優秀的畢業生。他們選擇遠洋赴任，也是希望透過自我實現，創造政績；經殖民地及外交事務之途，為家族及自身帶來榮譽及肯定。

這種不依賴選舉性競爭的方式，情况與現時內地官場類同。內地省市眾多，各級官員之間謀求更上一層樓，就必須與同市同儕，甚至其他省市同樣分管相關政策領域的官員之間形成閉環「競爭」；所以迫使官員也需要對所屬省、市、縣內分管領域，提出戰略願景及解決方案；國家人事及組織部門等會根據指標考核及考察。因此只本着「不做不錯」，以「不作為」或「躺平」方式為官，同樣無法平步青雲。

相反，回歸後的香港，在「一國兩制」下有獨立於國家且既有的公務員、政治委任官員及議會制度；內地的官員沒直接指派進入特區政府及各級政策局的機會，並非永久居民也無緣參選；而在香港彈丸之地中，某個特定領域內的官員可相互比較的也只有上任或下任，不同政策領域中的局長、處長位置僅有一人。同時缺少選舉性及制度性的競爭狀况，不止讓政治委任官員缺少誘因帶頭改革或多下工夫，是否主動作為，全靠個人修為；因此當上司的，也養成惰性；中下層政務官更不願承擔政治風險，只求維持既有公共服務運作；加上政務官長期聘任的安排，好容易予人一種「不問表現，夠鐘就升」的畸形印象。

至於議員，作為香港「立法機關」的參與管治者，過去競爭壓力相當激烈，但主要來自雙方敵對的政黨陣營。然而，筆者擔心在完善選舉制度之後，選舉所帶來的競爭性也明顯下降，得票及議席增減顯然已經不再是最大目標。往後不論是評判建制或泛民主派的參政者也好，有必要以其他更客觀的指標及方式去填補，容讓參政者及管治人才之間有足夠競爭壓力，而並非被一些無關管治能力及政績表現的「立場表態」或「團伙關係」等方式所取代。

「學用相長」才不至「紙上談兵」

第三，戰略及大局思維更講求「學用相長」、同時上下連貫；缺少實踐空間及制度，容易造成紙上談兵。試借用某位港澳研究前輩的比喻，培養「大局意識」就如學習一門外語，語言環境及日常運用兼重，長期透過「學用相長」方可促成。

內地官場的「學用相長」方式值得參考。一方面有集體學習、培訓等方式，讓中下層官員們理解中央決定、國家方向；另一方面也是在整個政治體制氛圍中，要求執行具體政策，應當貫徹原則及價值，不能走偏。領導負責抓對「原則精神、戰略方向」；中層及前線同事確保戰略落實「不走樣」；分工清晰，問責明確。

香港情况顯然特殊，學用兩者同時欠奉。在現今香港的政治環境、教育制度、傳媒生態中無可否認都缺少格局及氛圍，再加上香港的參政者人生仕途上，缺少開眼界的機會、人脈，學習掌握大局觀或培養國家戰略意識都比較困難。在實際運用場景中，上級及委任官員大多讀不懂國家文件，更遑論根據國家發展階段、時局的認識，以及香港的實際情况去創建願景及價值；再者，近年上下都有深怕當「出頭鳥」、「等待指令行事」的劣質文化加持，自然也不會主動要求中層管理人員學習既定戰略，或要求基層前線人員有不一樣的行事要求；團隊上下自然缺少共同目標，變相也不以此作為工作評價及衡量升遷的標準。

再者，在香港眾多政治崗位中，實際上專職負責戰略性思考、綜觀全局的崗位，大概比較相近的是被改組的前「中央政策組」；或當前的「特首辦」兼任此重責。問題是香港僅是彈丸之地，一任特首的政綱、施政理念、價值取向，也不曾在政策局本身或友好政黨內部，集中解釋宣講，上下求索。試問即使有所謂戰略思維，又是否能夠落實？又如何爭取參政者、群眾認同？更遑論讓後來者在學習及實踐過程中「學用相長」，結果再多屆的政綱願景，只會淪為口號、紙上談兵、空中樓閣。

不應辜負「高度自治」的期望

筆者始終認為香港本地有責任做好人才的「戰略思維」及「大局意識」培養制度，不止為了國家及香港發展及管治的必要，更是真正實現「一國兩制」的基石，及不辜負「港人治港」及「高度自治」的重大前提。

香港從政者及研究者好應該珍惜改革時機。過去約25年來此未有被處理的課題，顯然已經提上政治日程。最起碼政務官方面，現屆公務員事務局下了不少「苦功」：舉行內部講座、落實與內地公務員「借調」，以至修畢內地培訓課程才獲長期聘用等；政黨方面，也在舉行各類政治人才培訓班，主要內容也在「惡補」上述能力所必不可少的基礎知識。成效如何，有待時日說明。

但恕筆者坦言，今天的香港並不完全是找不到有「危機感」、具「大局視野」的政治人才；相反卻是擁有此類才幹者，人生選擇機會甚多；缺少應有的「承擔」，愛惜羽毛；苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯！

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之三）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員