新田購物城為何成為笑話？（文：陳帆川） (09:00)

新田購物城的意念，早在水貨客猖獗時萌生，但商場由話題熾熱拖至話題冷卻仍未開幕。實際開幕日期也是一拖再拖，牽頭人黃定光每次被記者問及，皆含糊其辭，前期宣傳不足。而在2018年試業首日，更只得約20間店舖營業，非常古怪。

自此，很多傳媒、網絡紅人和網民都愛譏諷它為死城，並對租戶寄予同情。大部分報道一直跟進購物城門可羅雀的慘况，網民則嘲弄黃定光有欠眼光，卻絕少人對整個項目提出質疑：為什麼主理人好像甫開始便「冇心搞」？這個蝕本項目到底有沒有贏家？

翻查資料，在購物城開幕前，只得《壹周刊》在2015年深入調查過。報道質疑兩大地產商以慈善家的姿態借地，實際是鋪路發展保育地區，興建「濕地豪宅」。報道還詳細分析了民建聯黃定光為何積極推動項目，解釋了很多看上去低智、但實際上利益攸關的商業決定。

看穿真實的調查報道買少見少

這就是「入肉」與「不入肉」報道的分別。「入肉」的調查報道，例如《明報》偵查、昔日的《新聞刺針》和壹傳媒調查報道，標題未必最搶眼，但能挖掘出問題所在，讓利益集團無所遁形。「不入肉」的報道，則是充斥於網絡世界的抽水資訊，純粹一種情緒發泄。

以購物城為例，抽水者對所謂的死城落井下石，再拿民建聯議員來嘲諷一番，讓大家看得過癮，但利益集團仍逍遙自在，甚或對大眾視線轉移而樂不可支，實行你有你笑，我有我賺。

購物城成為瞬間被港人忘記的笑話一則，因為那種看穿真實的調查報道買少見少，抽水資訊卻因為製作成本低、政治風險細，在網絡上不停複製，某程度上在掩護既得利益集團蒙混過關，讓事情不了了之。

隨着拆穿笑話的人愈來愈少，類似的笑話會否愈來愈多？

作者是新聞工作者、文化評論人