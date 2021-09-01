台灣「有得揀」就有良政善治？（文：王俊傑） (09:00)

抗疫不力 政治掛帥

在這波疫情來臨之前，蔡英文政府有一年多的時間做準備，結果卻是向民眾「交白卷」。疫情防控能力無絲毫進步，在檢測、新冠疫苗方面亦無「部署」可言。台灣民間唯有自救，富商郭台銘、台積電等要各出其謀，到外國採購疫苗轉贈政府，這足見台灣當局的管治無能。但更致命的，是蔡英文政府政治掛帥的心態。

疫情大爆發初期，內地主動伸出援手，表示願意為台灣民眾提供國產疫苗抗疫，結果呢？蔡英文政府斷然拒絕，甚至稱為「統戰手段」。尤有甚者，據報台灣訂購「復必泰」疫苗時，蔡英文政府為維持自身的政治正確，拒用疫苗包裝採用屬於上海復星代理版本，要求原廠「客製化」，令疫苗拖延以月計的時間才能出貨。台灣民眾求疫苗若渴，若蔡英文政府是視人民健康為首位，又豈會諸多推搪及阻撓？

在新冠疫苗問題上，蔡英文政府的盤算，是重注賭在本土生產的「高端疫苗」上，打着自家生產旗號，解決疫苗荒，並挽回民眾的信心。然而，高端疫苗的安全性、有效性，仍然是一大疑問。該疫苗採用全球均無先例的「免疫橋接」技術，在實驗室比較「中和抗體數」替代第三期臨牀試驗，台灣當局批准緊急使用，並且大肆宣傳，做法已引起爭議。台灣網絡作家陸之駿接種「高端疫苗」翌日死亡，他生前還發言力撐疫苗屬安全有效。

筆者執筆之時，「高端疫苗」開打一周，已發生6宗接種後死亡的個案，到底是否與疫苗有關似乎仍然未知，為何蔡英文政府不願叫停計劃？當初為何不等待疫苗有第三期試驗數據才批准使用？難怪會有民眾批評，當局是將他們視為白老鼠看待。

民望插水 無以為繼

一場疫情，揭穿了蔡英文政府的管治無能，再多的政治宣傳亦無法為其掩飾，民眾也難以買帳。台灣民意基金會於8月16至18日進行的民調顯示，蔡英文的聲望值僅得45%，持續在低位徘徊。值得留意的是，去年5月的民調中，20至24歲受訪者對蔡英文的支持度高達93%，但在今次民調中，同一年齡群組的支持度竟大跌至47%。

蔡英文在前年藉香港反修例風波，靠煽動民眾的反中情緒，將自己打造成為對抗大陸的「希望」。可是，再激昂的演說、再精湛的演技，也只能取得民眾一時支持，蔡英文一直未能交出讓人滿意的政績，除了疫情及疫苗的問題以外，任內甚至發生「總統專機」走私香煙案，近日還有154隻走私貓遭安樂死的醜聞，民望恐怕將會繼續插水。

台灣的事例說明，「民主政制」都不一定有良政善治。由台灣民眾選出來的蔡英文，也不過如此。現代的所謂民主選舉，獲勝的關鍵在於能否打好宣傳戰，選民不一定是理性，不一定會看參選人的政治理念、主張或過往政績，可能只是憑感覺，誰人的口號較吸引，就將選票交給了他。民主政制的「好處」，在於領導人是由民眾選出，當政府施政、管治失敗，也能有藉口自我開脫，歸咎是自己有眼無珠之過。事實上，不論「民主」或「專制」政制也好，政府的責任是照顧好民眾的需要，帶領社會進步，致力改善人民的生活。只要人民能夠幸福，就是好的政制。若這些基本責任都做不好，空談「民主」又有何用？

作者是香港青年時事評論員協會成員