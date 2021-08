海外法官續來港 公眾要思考5件事（文：黎恩灝） (09:00)

英國最高法院院長韋彥德(Lord Robert Reed)上周發表聲明,宣布維持委派法官到香港出任終審法院海外非常任法官。韋彥德在聲明表示,他與英國外相及司法大臣討論後,認為香港的司法機構行事仍然很大程度獨立於政府(act largely independently of government);其裁決依然符合法治(be consistent with the rule of law)。而且,香港法律界普遍支持海外法官繼續參與終審法院的工作,故韋彥德和最高法院副院長賀知義(Lord Patrick Hodge)將會留任。