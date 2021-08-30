基建助釋放土地 應放眼未來社會效益（文：梁廣灝） (09:00)

交通基建物有所值 滿足社會需要、創造機遇

回想1970、80年代初，若要到沙田或北角進行工作會議，交通來回已花了一整天的時間，箇中原因是公共交通網絡尚未成熟，與現時發達且選擇多元的交通網絡，簡直是天淵之別。今天香港交通網絡四通八達，要穿梭新界沙田及港島北角開會，我們毋須再擔心冗長的交通時間，更有各種交通工具任君選擇，一天可以往來多個會議，大大提升工作效率。自然及建築資產設計及諮詢公司凱諦思於2017年發表的可持續城市流動性指數中，香港力壓蘇黎世及巴黎，勇奪第一名，可見香港的交通基建獲得國際認可（註1）。

過往，不論興建輕鐵、赤鱲角機場及西鐵，坊間也曾出現「大白象」工程的批評，原因似乎是有些人傾向直接地跳入項目成本與金錢回報的討論，計算項目要多少年才回本，而忽略當中社會價值及其他間接效益。

事實上，交通基建與房屋一樣，皆是我們生活的必需品。市民自置房屋建安樂窩，其考量並非只計算可省下多少年的租金及回本年期，還有生活的基本需要。興建交通基建亦然，可滿足人們出行所需，提供交通便利，也為社會創造更多的發展機遇、推動經濟活動、促進就業機會等，並非只為某個界別或群體的利益。今天，輕鐵成為新界西北居民出行的重要交通工具；新機場成為世界首屈一指的國際航空樞紐；西鐵在繁忙時間的載客率飽和，甚至超出負荷。以上例子一一是對「大白象」批評最有力的回應。

交通基建除了滿足市民跨區交往的需要，亦為社會創造不同的效益。如興建鐵路不僅可在鐵路站上蓋建屋，亦可釋放鐵路站周邊的土地價值，提供更多發展機遇。此外，因應土地價值上升，不單讓普羅業主可以獲得好處，政府差餉稅收也會大大提升，增加恒常收入，但這些間接效益也往往被忽視。

基建為新發展區必需品 須做好規劃預留用地

最近，團結香港基金發表的《土地房屋報告》也建議在新界開拓9個潛在發展區，同時認為政府需推動更多的交通基建，包括興建連接新界與市區的主要道路及鐵路，其中建議將北環線向北延伸，連接河套區的創科園等；另興建「第三條新界至市區的鐵路」等，值得社會各界進一步探討。我認為政府應盡快推動鐵路工程，將鐵路連接起來，當中要小心規劃區域線路與市民上下班的鐵路，避免混合兩者，導致供不應求。

事實上，在建設一個新發展區時，我們都應審慎做好規劃。新區土地除了作建屋用，也須預留作基礎設施，如供水、供電及排污系統，以及道路、鐵路和大型公共運輸交匯處等，好讓當地居民得以持久的安居樂業。值得注意的是，城市發展一日千里，人口密度急速增加，有些情况可能令原先的基建不勝負荷，但卻沒有足夠空間興建額外基建設施滿足新需求。以觀塘為例，該區是高度發展的地區，既發展商貿區，同時保留不少工業大廈，而且也有很多公私營住宅，是香港人口密度最高的地區（註2）。由於區內的空間差不多用盡，交通擠塞已經十分嚴重，面對新發展的啟德社區，在交通基建上難以接駁，對兩地順暢交往形成巨大挑戰，這說明了未雨綢繆做好交通基建規劃的重要性。

社會要求與日俱增 工程成本難下降

人們總愛追求「平、靚、正」，即使社會大眾明白基建的社會效益及對發展未來的好處，也可能會質疑工程造價上升的原因。作為資深的工程師，我嘗試為讀者提供參考。

首先，隨着社會對環保及污染問題日益關注，法例對工程施工時間也有規定，對工地的安全要求也更嚴格，導致某些工序需分開進行，增加額外成本。其次，香港勞工供應不足兼青黃不接，導致工資開支上升。再者，社會對設施服務要求與日俱增，過往地鐵站只建設4個出口，但新興建的港鐵站，不僅需要建設更多的出口，覆蓋有達一公里範圍；有些更要興建多條長電梯，成為接駁山上山下的重要樞紐，香港大學站正是顯例，所以工程成本上升是情有可原。

投資基建以推動城市發展，並非香港的獨門良方。大國如中、美，都以「傳統基建」甚至「新基建」作為發展的重要戰略。早前美國參議院投票批准拜登政府提出的一萬億（即一兆）美元基礎設施議案，當中包括興建道路、鐵路、機場、港口，還有寬頻網絡基建、電動車充電站等（註3）。內地近年能夠在經濟發展取得驕人成就，與大力投資基建一脈相連。放眼未來，中國總理李克強早已提出「新型基礎設施建設」的概念，大力投資七大技術領域，包括：城際高速鐵路、5G基地台建設、特高壓電網。中國銀行估計，中國在2020年的新基建投資額達到1.2兆人民幣，於2021年以後每年將投入接近2020年兩倍的資金（註4）。

時代巨輪不停運轉，不管內地或美國在推動經濟發展時，均大力發展基建，並把基建的意涵更新，創造更多可能。如今香港，在政治及社會氣氛變得平和的情况下，我們對基建的觀念不宜停滯，必須盡快推動基建工程上馬，釋放更多土地發展潛力，以建造更多房屋，並騰出空間發展新興產業，大力提升香港的競爭力，為社會創造希望，力保「東方之珠」的美譽。

註1：bit.ly/3iWyWkS

註2：bit.ly/3D3dVNk

註3：bbc.in/2W5m1EA

註4：bit.ly/38n3LsR , bit.ly/3gfPLpa

作者是香港工程師學會前會長