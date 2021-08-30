「奇怪」的日常（文：羅健熙） (09:00)

民主黨參選立會否 9月會員大會判斷

民主黨是一個致力追求民主、自由的政黨，即使現在面對如此艱難的環境，初心不變，而黨內就重大議題的決策亦奉行民主機制。民主黨不是一言堂政黨，黨友就不同議題發表己見實在正常不過，偶有火花亦是自由意志、互動激撞、無可避免的事。至於是否參選立法會，黨員會於9月底召開的會員大會時，按各人對香港前景、政治形勢、未來發展、風險及動員能力等的評估作判斷。

林鄭認為政黨不參選「有點奇怪」，懷疑有關政黨的存在價值。市民就此說有不同解讀，有批評其「講風涼話」，有說是「脅迫參選」，暫時而言我仍未感受到有脅迫或警告意味。部分網民則發揮創意造句：「高官違反限聚兼受款待只罰五千，有點奇怪」；「警員在法庭給假口供沒有後果，有點奇怪」；「幾百個白衣暴徒無差別襲擊市民，政府只告8個人，有點奇怪」；「林鄭把香港搞成這樣都未辭職還想連任，才最奇怪」，未能盡錄。今時今日的香港，「奇怪」才是新常態。

民主黨沒鼓吹攬炒 沒想過「以不參選要脅中央」

除了林鄭，亦有建制派人士表示「民主黨尋求活路，最重要的是，放棄對抗性的攬炒思維」，我對此說也感到有點奇怪。民主黨過去只有被人批評沒有攬炒意志，因為我們從來沒有鼓吹攬炒或秉持他口中的攬炒思維，更遑論要去放棄。另外，亦指我們是「以不參選要脅中央從輕發落被捕的民主黨人士」，則不止有點奇怪，而是匪夷所思，必須澄清民主黨沒有這個想法，亦未聞任何黨友有此想法。

林鄭想減少「怪事」 要告訴社會「紅線」在哪

港府過往曾多次表示，香港政黨人數不多，是次記者會林鄭突然又指政黨有大批黨員，說法不單前後矛盾，也昧於事實。以現時社會的氣氛，願意全身參政的人很多都已卻步；而區議員中，亦有大量不欲與政府再糾纏於DQ甚或追薪的漩渦而抽身離任。之前政府和建制派說宣誓有多神聖、多重要、多緊急，現在忽然又可以完全不迫切，都是向市民示範現今政府和建制派政客的「奇怪」。

最近鄭松泰被裁定不符合愛國者的原則，失去選委兼立法會議員資格，也令人覺得十分奇怪。如果林鄭月娥想減少社會的「奇怪」事，最需要的其實是清楚告訴社會那條「紅線」究竟在哪裏。可惜，大家也知道叫政府清楚交代一下理據已是緣木求魚了。

最後，民主黨9月召開會員大會前，我們會一如既往，繼續在黨內進行不同的討論，讓不同意見的黨友多作交流、辯論，同時亦歡迎市民給予意見，我們都會虛心聆聽。

作者是民主黨主席