肢體不全如何共同富裕？（文：劉銳紹） (09:00)

（1）經濟問題和貧富懸殊嚴重

種種迹象顯示，內地長期積累了一大串經濟問題，已到了浮上水面的地步；中央雖然認為有應對之法，但惡浪的危機揮之不去，還有迫在眉睫之勢。很多經濟專家已用數據預示了這種擔憂，在此不贅。與此同時，貧富懸殊的情况惡化，更是雪上加霜，加劇了經濟惡化而導致民怨和民亂的可能。在最近的高層會議上，聽取的匯報中包括了中央農辦的報告，或多或少也反映了農村和農民是否穩定的情况非常值得關注。須知道，中共也是依靠工農結合而起家的。

其實，內地官方不想正式公布反映貧富懸殊的堅尼系數，但經濟和社會學家可自行計算，至少早已超出0.4的國際警戒線了。即使是公開的0.47左右，也讓人懷疑是否準確，只能姑妄言之，姑妄聽之。所以，官方採取多種方法來平衡利益的合理分配，收窄貧富懸殊的差距，是可以理解和研究的。

（2）關鍵在於政策是否對頭

人民普遍認同必須解決貧富懸殊的問題，但關鍵是：採取什麼政策和措施？眼前，人民關注的主要問題包括：

．共同富裕、回報社會的政策和措施是否一視同仁？

按目前可見的情况，被要求共同富裕和回報社會的對象主要是民間富戶、富可敵國的財團、壟斷一方的大企業（我不一概反對向他們提出適當要求），但同樣享受巨大利益分配成果的達官貴人、皇親國戚，以及其主導的商業集體，會否作出同樣的捐獻和承擔？也許以後會，但眼前外界看不見。

還有，實際的國情顯示，很多隱名於後的權貴企業往往也是貧富懸殊的利益一方；他們又會否被要求同樣比例的回報社會呢？至於國有企業，也是一個享受龐大利益的群體，它們又是否需要主動獻身呢？如果這些公平原則得不到落實，單靠政策或「勸喻」，只會淪為另一種脅迫手段。外界擔心1950年代的共產風，正由此起，對中國發展多元化的經濟模式大大不利。

．眼前政策似新還舊欠說服力

官方鼓勵共同富裕的時候，也強調跟以前的共產概念不同，例如「共同富裕不等於平均富裕，不等於財富均等」，「不是整齊劃一的平均主義」。但這些解說似新還舊，跟1980年代的語言差不多，還有很多解說不清之處。例如，「允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人」，官方的目標很清晰，但在人民眼中，這些內容也許只流於理論；再跟多年來的實際情况比較，人民就會問：先富起來的到底是哪些人？是有權有勢的人，而不是民營企業家；後者屬於辛勤勞動的後富，但也可能被視為「非法經營」，「致富帶頭人」也許變成「致富在囚人」，因為所有標準都掌控在官方手裏。當然，我不排除確實有個別不法商人，但官方今天的解說已被他們過去的實踐影響，甚至破壞了可信度，變成人民（包括民營企業主）眼中的空話；即使不是空話，但至少不是實話。

．用行政手段蓋過經濟手段

不少專家已經提出，解決貧富懸殊問題，首先應以經濟政策為主，例如完善稅制（包括適當的累進稅率、遺產稅、增值稅等），這也是官方說的「再分配」，有別於通過勞動或投資回報的「初次分配」。可是，「再分配」的工作還未完善，官方已加緊推動「三次分配」，即「透過公益慈善捐助，由社會主體自願參與的財富調節流動」。這類官話落到民間，已掩蓋不了抽水以至「掠水」的感覺。

（3）1980年代提及的解決方法

到底什麼方法可以比較妥善地解決貧富懸殊的問題呢？這又是一個欷歔感嘆的問題。其實，1980年代改革開放之初，已有很多中外專家提過如山似海的建議，大家都想中國好。但如今回過頭來，這些建議芳蹤何處呢？在此，不妨懷舊一番，且看會否再見伊人踏月來？

．公職人員的財產申報制度

這個建議提出之時，曾在當年的開放氣氛下成為一時話題，但始終只聞樓梯響，不見人下來。內地流行試點計劃，廣東曾作（中級幹部）財產申報制度的試點，做了不少準備，但最後在公開推行之前煞停，也許擔心早晚會延伸至高層官員。今天大家都問，官員財產不公開，那就難以監督他們直接或間接掌控的資產，愈高級就愈難，這樣就更難要他們「共同富裕」了：因為如果他們願意回報社會，豈不是暴露「財產與官職不相稱」嗎？

．反貪腐的質量飄忽不定

每一代領導人都強調必須反貪腐，否則就會出現亡黨亡國的危機。所以，反貪腐工作都是不同年代的共同目標。外界看到在不同時候確有一些成績，近年來的打貪工作也讓人饒有新意，例如最新出現的杭州市委書記周江勇下台，也給人一種感覺：即使被視為「之江新軍」的高幹也會「被嚴刑峻法」。不過，必須承認，中國至今只能讓人感到選擇性反貪，而未能建立制度性反貪的形象；因此，鼓勵大家共同富裕的努力就變得事倍功半了。

上述制度不立，即制度上的肢體不全，如何讓全民心悅誠服地共同富裕？

（4）強推共同富裕可能出現的狀况

──各方只會擔心共同富裕的界線不斷下降，動搖中產人士的信心。

──有能力的人士「走資」的速度將會更快；即使官方也會早為之計，但未來將是「你有張良計，我有過牆梯」的比併。

──處於低層的創業人士仍會努力耕耘，但到達某個水平的商界人士也許會謀定而後動，這就會影響各種創新（包括科技和制度創新）的探索。

──其實中國今天的主流要求已經不是社會主義，但又必須在這個招牌下實行非社會主義經濟。故此，中國內部的凝聚力可能出現變化。

──假如「共同富裕」無限擴大，更會影響外資和各界對香港的信心。

上述之言，非唱反調，而是講出實情，免蹈覆轍而已。

作者是時事評論員