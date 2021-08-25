制裁、反制裁、金融霸權（文：陳景祥） (09:00)

人大常委會並沒有解釋不表決的原因，但金融界人士心裏有數，基本法一旦納入反制裁法，不管是原文照用內地版本（可能性較低），還是由本地立法，本地金融界都會有大麻煩，它們被迫站在中美角力之間，將會左右為難。

反制裁法未列附件三 應是中央研判後煞停

人大常委會不表決之後，到底會押後再議？還是暫時擱置？或是乾脆放棄？上周消息仍指人大會通過決議，言之鑿鑿，顯然是空穴來風；到最後不表決，則應是中央研判後知道利害關鍵，香港金融業極可能受不住這重重一擊，在最後一刻煞停！

然而，當我們「回帶」重溫政府高層的回應時，發現都是一面倒支持——行政長官林鄭月娥8月10日回答記者問題時，指「特區政府支持將反外國制裁法列入基本法附件三在港實施」，此前又曾說全國人大制訂反外國制裁法是「以其人之道還治其人之身」；財政司長陳茂波8月15日在網誌表示，反外國制裁法「讓政策工具箱裡有更多樣化的反制手段……可視之為『被動式』的防禦部署……是『以戰制戰、以戰止戰』的策略」；律政司長鄭若驊8月8日在網誌表示，反外國制裁法列入附件三在香港實施，是「最自然也最恰當的方法」。

港官表忠背後 有否痛陳利害？

一項關乎本地金融業生與死的重大決策，特區政府是否應該向中央痛陳利害，而不是一面倒緊跟唱好？在政府高層表忠的背後，高官到底有沒有實事求是地向中央表達，香港一旦要執行反制裁法，到底本地金融界能否頂得住衝擊？香港屆時是否有足夠的應對方案？對香港的金融中心地位到底會造成多大打擊？

這次反外國制裁法是否引入香港，是一次很好的「考驗」——當中央的決策和香港的利益可能出現衝突時，特區政府要如何應對？特區官員的官式答案，是外交屬中央權力，香港不能置喙，只能緊跟；然而香港行一國兩制，某些做法容許有差異，而且香港金融中心地位對國家發展有舉足輕重作用，遇上「危急關頭」，高官是否應該挺身而出、站在香港的立場維護香港的利益？這個利益不光對香港重要，對國家全局發展同樣利害攸關；但很可惜，在政府或建制陣營內，似乎都沒有什麼人站出來說些逆耳的忠言！

美「制裁權」源自金融霸權和美元強勢

美國制裁外國時有所聞，例如俄羅斯、古巴、朝鮮，近年還包括了內地和香港官員。美國動輒以制裁打擊其他國家（地區）的政府，但很少聽聞其他國家會主動制裁美國。美國作為一個主權國家，憑什麼可以隨意制裁別國？說到底，美國能夠擁有制裁他國的「權力」，主要源自它的金融霸權和美元的強勢地位。

至今為止，大宗商品交易如石油、天然氣，都必須以美元作交易和結算，而美元能夠成為世界儲備貨幣，主要原因之一正是它在二戰後的全球石油貿易中佔了主導地位，形成了一個石油美元體系，鞏固了美國在國際金融市場的霸主地位。

「長臂管轄」兩大招：金融制裁、反洗錢

美國對他國的制裁，是運用其所謂「長臂管轄權」，只要有一筆交易與美國有關，譬如使用了美元計價或結算，即使在美國境外，美國都有管轄權；而管轄的方式主要有兩種，一是利用金融制裁，一是反洗錢。

金融制裁是通過控制被制裁對象的資金流動，以達到經濟打擊的目的。美國的金融制裁包括凍結金融資產、阻止美元支付、切斷美元結算和美元融資渠道、限制或取消美元清算能力等；其結果是被制裁對象完全被排除在任何美元的交易活動之外。

到了這個地步，被制裁者等於與世界大部分的經濟活動「脫鈎」，後果非常嚴重，特別是依賴石油貿易的國家如伊朗、敘利亞、俄羅斯等，受美國制裁的影響特別大。

被制裁對象如果不願束手就擒，通常會以各種方法繞過美國的制裁，利用其他方式或渠道掩飾資金往來的軌迹，與外界偷偷交易；這時候美國就會使出另一殺手鐧，就是反洗錢。

「洗錢」通常是指通過各種方法，把非法所得錢財變成合法。反洗錢目的是為了打擊貪腐、走私販毒等不義之財；但不遵守美國制裁法例而進行的交易及獲利，也會被美國政府視為「洗錢」，被制裁國如果想透過地下渠道令錢「見光」，美國政府也可以用打擊洗錢的名義執法；可以說，美國的金融制裁和反洗錢一併運用，足以令被制裁者動彈不得、逃不過美國的執法網絡。

9．11事件之後，美國國會通過了《愛國者法案》，規定美國政府可隨時傳召外國金融機構，要求提供與美國銀行的「代理銀行帳戶」的交易信息。金融機構如果想要為客戶處理美元業務，就必須在美國的銀行建立往來帳戶，才能夠接入美元交易系統，這個帳戶就叫「代理銀行帳戶」。

任何外國金融機構有美國銀行的「代理銀行帳戶」，都必須按要求向美國財政部提交涉及這個帳戶的詳細客戶資料；如果不從，就會被切斷「代理銀行帳戶」、被排除在美元交易體系之外，對跨國金融機構來說，這將是致命打擊。

當然，還有SWIFT系統。在愛國者法案出台之後，SWIFT願意「積極」和美國政府配合，把每一筆轉帳支付的信息都與美國政府分享；換言之，美國政府可以監控全球絕大部分的金融交易，而金融機構如果被SWIFT除名，就形同被切斷了跟外部世界的資金聯繫。

中國反制裁效力弱得多 不如做好「阻斷法」

北京是在今年6月10日通過反外國制裁法，該法有16條，針對制裁國，以法律形式訂出反制措施和反制清單的內容、標準、法律責任等；第6條所列明的反制措施包括簽證禁令、凍結資金、禁止交易等內容，與美國所執行的相關制裁措施基本一致，等於以牙還牙（註1）。

然而，對等的反制裁措施是否具備執行力的強力工具？反制裁造成的打擊是否可以產生同等的震懾力？外國不能對美國發動制裁，並非懾於其霸權，而是無法有美元、SWIFT等工具，足以令被制裁者同樣受到重創。中國現在是全球第二大經濟體，但論金融實力仍然比美國相差一大截，對美國實行反制裁的效力自然要弱得多；而對香港來說，我們的強項只在促成交易、提供服務，哪來「牙力」可以反制裁美國？

美國的制裁是赤裸裸的國際霸權和欺凌；中國為了在全球經貿規則博弈爭取主動、反對不當經濟競爭和霸權主義，在今年1月9日實施《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，突出以國家安全和國家利益為中心，設計自己的全球經貿法規。歐盟在1996年也通過類似的「阻斷法」，同樣是為了應付美國的「長臂管轄權」。相比之下，中國的「阻斷法」仍然欠缺執行的配套法規（註2）。

應付美國制裁，「阻斷法」有先例可援，也有現成經驗可學，內地在這方面多下工夫，也許比制定及實施屬於「政治還擊」性質的反制裁法更加有效。沒有強大的金融力量，實施「以牙還牙」的反制裁法，現階段實非中國力所能及！

註1：可參考：王峰、周昕、欒劍琦、戴夢皓，金杜律師事務所，〈關於《反外國制裁法》五大問題的探討〉，China Law Insight, 2021年6月22日（bit.ly/3sEzHT5）

註2：可參考：郭歡、董夢、劉姝倩、王丹，金杜律師事務所公司業務部，〈冰與火之歌——制裁與阻斷的深層分析〉，China Law Insight, 2021年1月22日（bit.ly/3zfRkv0, bit.ly/2Wkh0rK）

作者是資深傳媒人