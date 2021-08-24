煙草與防疫：公共政策的取捨（文：阮穎嫻） (09:00)

那邊廂，有些歐美國家以至新加坡已經開放邊境，已打針的人毋須隔離可以直接遊玩。

不走極端 中間取捨

為什麼會有這樣大的分別呢？這篇文會從經濟學上取捨（trade-off）的概念出發。

污染是一個很好的例子。如果問人想不想有污染，通常都會答不想。但要做到零污染，大家以後走路上班上學，沒有汽車，不能用電用火，只能茹毛飲血，這又是不是大部分現代人類想要的生活呢？另一方面我們也不會完全放任讓人污染城市、隨便傾倒廢水、亂拋垃圾等等。我們會選擇承受一定程度的污染，但會規管污染的程度並施以罰款。

許多政策涉及不同目標之間或不同群體利益之間的權衡。政策結果往往是中間落墨，既不完全禁止，也不完全放任。一些行為會有界外效應，例如賭博及吸煙，它們製造快樂，同時帶來社會問題，解決方法是予以規管，留一點空間，讓參與的人除了付出私人成本，也付出社會成本，同時能享受箇中樂趣。儘管賭博是壞習慣，但政府允許賽馬及六合彩，市民可到賽馬會賭博，但需付賭博稅。

當不同目標沒有矛盾，或者利益是單方面的，就會選擇全禁（在經濟中稱為角落解決方案(corner solution)）。

容許傳統香煙但全禁加熱煙 邏輯錯誤

城中的衛生專家努力爭取加熱煙非法化，要全面禁止，有違上面原則。例如曾經公開指摘香港疫苗接種率低，「香港人應感到羞恥」而犯眾怒的林大慶，他是香港吸煙與健康委員會成員，做反加熱煙研究。食物及衛生局長陳肇始做港大教授時與林大慶合著控煙論文，所以是同一陣線。

吸煙有害，加熱煙也有害，但對傳統香煙採取了規管的方法，沒有全禁。既然如此，其替代品加熱煙，已有美國食品藥品監督管理局根據科學實證，指出其釋放的有害物質較傳統煙為少（註），竟然全禁，這不是邏輯一致的政策。這個選擇就如禁止售賣啤酒，但容許烈酒一樣奇怪。學術文獻及有以全面禁煙為目標的外國政府（如新西蘭），認為加熱煙能減低吸煙危害（有些衛生學者並不同意，但無論如何，加熱煙一定是相近的替代品）。規管然後收稅，如同香煙一樣規管，不是較合理嗎？

如果煙草那麼壞，為什麼不直接全禁所有煙草產品，只禁新型加熱煙？港大青少年戒煙熱線計劃總監李浩祥說，因為未成年人易購買、較便宜。那就多宣傳跟香煙一樣有害，收加熱煙稅收到跟香煙一樣貴，禁止18歲以下人士購買，不就可以了嗎？有些團體斥責認為不應全禁的議員「對抗公共衛生」，卻不斥責容許傳統香煙繼續售賣的醫學專家、陳肇始及政客「對抗公共衛生」。官員政黨說，加熱煙很壞，要一刀切全禁；傳統香煙也很壞，官員政黨卻一副「我睇唔到」的樣子。

尊重個人自由有得益也是道德

衛生專家有專業知識，不建議市民吸煙無可厚非，但另一方面也應尊重個人選擇的快樂與自由，我在〈解決「疫苗猶豫」應尊重個人自主〉（《明報》，2021年6月1日）已經呼籲過。有人認為反煙是道德，但尊重個人自由也是道德。公共衛生學者近日說到外地「加熱煙的使用已經失控」，引證了醫學專家喜歡事事管控、不尊重個人自主的特色。究竟幾多是「失控」是誰定的呢？如果傳統香煙沒有失控，加熱煙失控，那是否執法者及宣傳者問題，不是加熱煙或傳統香煙的問題？為何不可透過調整稅率解決控煙問題，而非要一刀切禁止不可呢？

充分了解到吸煙有害，仍然吸煙的人，是因為自身得益才去做，從微觀角度也是社會得益的一部分。不充分了解而走去吸煙的人，就是教育之過，那就是政府的責任。吸煙有另一問題，是會上癮。因此教育人吸煙會上癮，讓他們多加考慮，不讓吸煙廣告大肆宣傳，但維持合法渠道購買，然後用煙稅幫助人戒煙及處理吸煙者的健康問題，比起全面禁止，更能保障自由。正如很多人會吃糖分熱量極高的食品，去燒烤又會吸很多致癌物，那是否全面禁止進食過甜食品、關掉所有甜品舖及燒烤場、禁止有糖汽水出售、嚴格控制正常人的食譜，世界就會變得很美好？支持禁呢樣、禁嗰樣的人，看不到自由選擇帶來的福利、得益與快樂，只看到成本，所以永遠覺得弊多於利，永遠覺得全面禁止是最好，那是他們的盲點。

香港防疫取捨重於自由

回到抗疫問題上，用「禁止」的思考模式去決策，在疫情下將人自由出行的快樂考慮得很輕，結果減少了社會的整體福利。還記得去年餐廳堂食全禁，就因為除口罩吃飯容易感染，結果一眾勞工在下雨天坐在街頭淋濕了身吃飯盒，這就是不尊重個人自由，以為禁令是萬能的例子。

每年流感高峰期也死很多人，但沒有強制戴口罩及打針，沒有說要禁止堂食，即是說市民可以死於流感，死多多也可以，迫爆醫院也可以，但不能死於新冠肺炎。這跟禁加熱煙但容許傳統香煙一樣，邏輯都是很奇怪的。

外國和香港對於防疫抗疫決策不同，也是一種取捨。香港政府認為，市民自由快樂，相比起健康衛生，不及外國的重要，因此防疫措施收得很緊。

在防疫問題上，政府專家顧問團被衛生專家主導，他們身在象牙塔，衣食無憂，醫學霸權令新冠疫情在政府的議程上，只是一個防疫問題，而非民生及經濟問題。他們喜歡以事事禁止的方式處理問題，香港市民的自由，在他們看來價值很小。所以香港人想去旅行，可能要下年。

註：bit.ly/2WhBUYg

作者是港大經管學院講師